Edgars Bāliņš: Nedēļas loms sociālajos tīklos – kurš nodeva učeni?

Skolotāji krāpjas un tiek nodoti, bērni pucē savus ieročus, lai dotos skraidīt pa mežiem un apšautu visu, kas kustās, bet pārējie tikmēr strīdas savā starpā par to, kas īsti notiek 16. martā pie Brīvības pieminekļa. Klasiska nedēļa mūsu pusē.

Katru gadu viena no karstākajām ballītēm pie Brīvības pieminekļa norisinās 16. martā - sabrauc arī vairāki viesi no ārzemēm un kopīgā dziesmā vienojas gan jauni, gan veci. Par to, kas tieši tiek atzīmēts, svinēts, pieminēts vai godināts, domas dalās, taču Aspazijas dzimšanas diena tā tomēr neesot.









11. Novembris krastmalā pulcē tūkstošiem cilvēku, bet 16. marts vien pāris simtus. Case closed. — Viesturs Liepkalns (@Liepkalns) March 16, 2019









Arī mans vectēvs, aiz izmisuma, ka nevar citādi aizstāvēt savu valsti, iestājās leģionā. Tomēr es svinu 17. martu, Latvijas Centrālās padomes memoranda parakstīšanas dienu, kas iestājās par neatkarības izcīnīšanu ārpus okupācijas armijām. Piemiņas brīdis pie Brīvības pieminekļa. pic.twitter.com/aWvETF51ES — Lolita Čigāne (@lolita_cigane) March 17, 2019









Nu jau NA kļuvusi par šovu. Čīrlīderes 16.martā https://t.co/a2gt3CD4gx — Arvis Kolmanis (@ArvisKolmanis) March 16, 2019

















16.marta pasākumos paldies Dievam,nav redzamas ātrās palīdzības.Mediķi nepiedalās.Neviens,nebija dzēris,neviens

nepīpēja,gājiena laikā.Pie,Brīvības pieminekļa,godu deva.

Lai,apkopo informāciju,par tiem kas tur piedalījās.Valdība

nepiedalās.Tā tad bail. — Dzintra Štokmane (@Dtokmane) March 16, 2019









Interesants Didža Bērziņa raksts Delfos. Bet tiešām, ja jau pieminam leģionārus, tad kāpēc ne 10. februārī? — Ieva Zagante (@just1birdcherry) March 15, 2019







Īsi pirms gaidāmā skolotāju streika, īpašā specoperācijā aizturēts viens no valsts bīstamākajiem noziedzniekiem - skolotāja, kura saviem skolēniem priekšlaicīgi nosūtījusi angļu valodas eksāmena runāšanas daļas tēmas. Tam mutīgais klasesbiedrs, kurš pēc tam 'nostučīja' skolotājas laipno gājienu, pavisam noteikti var aizmirst par pielaidi valsts noslēpumam.



Vainīgā skolotāja, kas nopludinājusi angļu valodas eksāmenu, ir aizturēta. Fuuu, var dzīvot mierīgi. #lielakaisnoziedznieksvalsti — Ruuchberg (@ruuchberg) March 16, 2019









es domāju, ka būtu jāievieš obligātais ekonomikas eksāmens vidusskolās. citādāk jaunieši mūsdienās - "necelšu savu dirsu no gultas, ja man maksās mazāk kā 1000€ mēnesī" — a gucci fox (@agnijagrigule) March 13, 2019









🕵️‍♂️Skolotāju, kura bērniem nosūtīja angļu valodas eksāmena bildes, aiztur īpašā operācijā nakts aizsegā. 👀👀👀👀👀

🏖️ Tikmēr Madridē esot redzēta aizdomās turētā amatpersona, kurŠ iemaksājis 200 000 eiro drošības naudu un kuram bijis aizliegums izbraukt no valsts. 🤪 pic.twitter.com/7nCzt4boQk

— elza ❄️ (@elzalatv) March 14, 2019









vispār tas ir unikāli. mūsu valsti gadiem var izzagt, izvazāt miljonus sazin kur - vainīgie plikšķina acis.

skolotāja nopludina eksāmena mutvārdu daļu (baigais noziegums), un jau pēc pāris stundām viņa ir aizturēta.

salabojiet kāds šo valsti, lūdzu. — i. valaine (@i_valaine) March 14, 2019









Ok, skolotāja, kura "nopludināja" angļu valodas mutiskos eksāmenus, rīkojās nepiedodami muļķīgi, lai neteiktu - stulbi. Bet kad lasu "paziņoja pašas bērni", tomēr pat negribot apziņā ataust pioniera Pavļika Marozova "gaišais tēls". — Imants Kore (@dzimmijs13) March 16, 2019







Kamēr vieni skolēni nodod savus skolotājus un aizpildītas eksāmenu lapas, citi jau pielaiko vectēva šautenes, lai dotos apšaut visus meža zvērus. Jaunais likums par iespēju piedalīties medībās jau no 16 gadu vecuma izsauca sašutumu teju visās vietējā interneta ārēs.



Īsumā par aktualitātēm valstī aizvadītajā dienā: bērni tika gan pie drošākiem rotaļu laukumiem, gan ieročiem. — J. Sildniks (@Sildniks) March 14, 2019









Kas ar mums notiek - nespējam legalizēt partnerattiecības, bet ļaujam bērniem šaut ar ieroci? Uz kurieni mēs ejam? — Gaiss (@ZaneGaisa) March 14, 2019









Sooo likumdevējs uzskata, ka 16-gadnieks ar ieroci medībās ir labāka izvēle par 16-gadnieku ar tiesībām piedalīties pašvaldību vēlēšanās?! — krišs (@krissrorshaks) March 14, 2019









"Pusaudžu nobriešana turpinās līdz 28 gadu vecumam," apmēram tā šodien teica viena ministre, runājot par medībām un ieročiem. Un tikai tad sākas jaunieši? — Liga Eglite (@Liga_Silvija) March 14, 2019







Nobeigumā sauja iedvesmas tiem, kuri meklē darbu vai mīl komunicēt modernā veidā.



Pirmā nedēļa, meklējot darbu: būšu atklāta un piezemēta un gan jau kāds to novērtēs.

Otrā nedēļa: Labi, mazliet "uzfrišināšu" savu CV.

Trešā nedēļa: MAN IR PIEREDZE PILNĪGI VISĀ, MĀKU VISU, NEKO NEKAD NEESMU IZDARĪJUSI NEPAREIZI. — Krista (@Krista_Shepherd) March 12, 2019









Nālamais līmenis pēc balss ziņu sūtīšanas, ir dzīvē atsūtīts sulainis kruzuļainā parūkā un zeķbiksēs, kurš pakniksē, atritina papīra rulli un ieturētā balsī nolasa: "Mans kungs lika jums pateikt - yo, cikos ta tiekamies es atri nevaru sodien vel divas sapulces kols lielais dē". — Edijs Majors (@EdijsMajors) March 14, 2019