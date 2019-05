Edgars Bāliņš: Nedēļas loms sociālajos tīklos – ma*kas tiesneši

Šī bija notikumiem pārbagāta nedēļa - hokejs, Eirovīzija, maratons, un tas viss nedēļu pirms Eiroparlamenta vēlēšanām. Vissmagākā dilemma tika piedzīvota ceturtdien, kad hokejs un "Eirovīzija" norisinājās vienā laikā, radot strīdiem labvēlīgu augsni mājsaimniecībās visā Latvijā. Nākamreiz uzmanīgāk jārīko šādi pasākumi.

Brīvdienās norisinājās ikgadējais "Tet Rīgas maratons", kurš pirmoreiz tika vērtēts ar Starptautiskās Vieglatlētikas federāciju asociācijas Zelta kvalitātes zīmi. Apsveikumi visiem, kuri sasniedza finišu šajā karstumā un īpašs sveiciens čalim, kurš distanci veica ar ananāsu galvā. Domājams, ka nākamgad arī vietējie skrējēji būs radošāki un papildinās savu tēlu ar kādu pārtikas produktu.

Labrīt! Šīs dienas Twitter dienas kārtība: Saturs - "Re, šodien skrienu maratonu" Sarkastiķi - "Vai tu jau ieliki savu bildi no maratona? Ko var lielīties ar to, ka vienu dienu gadā skrien?" Taisnības cīnītāji - "Mums ir jābūt pozitīvākiem un nevajag visu nolikt."



Hokeja čempionāts ir viens no retajiem gadījumiem, kad mūsu tauta ir vienota - šajā gadījumā ne tikai par mūsu komandu, bet arī naidā pret tiesnešiem, kas bāza sprunguļus Latvijas hokeja izlases spieķos. Lai kā arī šis čempionāts nebeigtos - varam lepoties ar izlasi, ar labākajiem līdzjutējiem un asprātīgākajiem "tvītotājiem".



And 0 points from Latvia goes to Czech Republic! #hokejs_eirovizija