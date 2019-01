Edgars Bāliņš: Nedēļas loms sociālajos tīklos - trolejbusa vadītāja Dagmāra

Ir aizvadīta īsta svētku nedēļa! Neticamā kārtā esam tikuši pie valdības un nedēļas nogalē to visu esam godam atzīmējuši ar dziesmām un dejām "Supernovas" konkursa pavadījumā. Ja valdības jautājumā uzvarētāji un zaudētāji jau zināmi (daži gan teica, ka zaudējuši esot visi), tad "Supernovas" uzvarētāju vēl atliek tikai zīlēt.

Agrāk mēdza uzskatīt, ka pirmie pavasara vēstneši ir taureņi, bet mūsdienās jau sen zināms, ka pavasara tuvošanās tiek ieskanināta ar Markus Rivas un citu “Supernovas” censoņu balsīm. Kā jau ierasts - “twitteris” šajās dienās piedzīvoja savu atdzimšanu un ļaudis neskopojās gan ar komplimentiem, gan ar kritiku.

Neticami, bet fakts - mums ir valdība! Arī šis notikums neiztika bez dažiem nopietniem pārsteigumiem, no kuriem par lielāko jāuzskata nepārspējamā KPV.LV dueta pašķiršanos. Šo droši var uzskatīt par sāpīgāko šķiršanos kopš Dona un Lily laikiem un arī interneta komentētājiem par šo bija, ko teikt.

Domburs: Who is Oskars?

Gobzems: An honest person.

Domburs: Who was going to organize the money laundering?!