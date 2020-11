Edgars Bērziņš: Pandēmijas laikā e-komercija piedzīvo uzrāvienu

Covid-19 pirmais vilnis Latvijā atnāca strauji – divu nedēļu laikā uzņēmumiem nācās reaģēt un pārorientēties uz tiešsaistes pārdošanu. Pieprasījums pēkšņi bija nesamērīgi augsts – cilvēki bija nobijušies no šī vīrusa, svaru kausos liekot iespēju inficēties pret iespēju pataustīt produktu, kuru pērkam, – tas arī atspoguļojās attālinātās pārdošanas apjomu pieaugumā.

Piemēram, starptautiskās pētījumu kompānijas "Nielsen" dati liecina, ka pasaulē alkohola e-komercijas mazumtirdzniecības apjoms laika posmā no šī gada marta līdz aprīļa vidum pieauga līdz pat 234%. Straujā un apjomīgā pieprasījuma ietekmē daudzi uzņēmumi piedzīvoja IT problēmas un saskārās ar resursu trūkumu – nebija pietiekami daudz kurjeru, automašīnu un pasūtījumu komplektētāju.

Pa šiem mēnešiem uzņēmumi ir uzlabojuši resursu pieejamību un e-komercijas loģistiku – iepērkoties jau redzu, ka ir ieviestas ļoti dārgas tehnoloģijas, kuras atvieglo komplektēšanas darbu, tāpat uz ielām redzam jaunus "brendotus" auto, kuri veic pasūtījumu piegādi. Taču, ja runājam par darbaspēku, tur novērojams izteikts autovadītāju trūkums, par ko savukārt liecina lielais vakanču skaits sludinājumu portālos. Turklāt paredzu, ka šī problēma nemazināsies – kopējā Latvijas autovadītāju tīklā apmēram 60–70% tuvāko desmit gadu laikā pensionēsies.

Atrast cilvēkus šādai vakancei ir sarežģīti arī citu iemeslu dēļ – riski uz ceļa, ilgās darba stundas, sastrēgumi, stress, pilsētu pārzināšana, iekšējā maršrutu plānošana, pieklājības normas un daudzas citas prasības ir neproporcionālas iespējamam atalgojumam. Tieši tādēļ, visticamāk, šī vakance noteiks limitu, līdz kādam bizness veiksmīgi varēs augt e-komercijas jomā, kamēr to kaut kā atrisinās. Attiecīgi augot pieprasījumam pēc preču piegādes, par pasūtījumu daudzumu varēsim spriest pēc tā, cik ātri produkcija tiks piegādāta līdz namdurvīm.

Bija novērojami arī neskaitāmi mazāku uzņēmumu centieni pāriet uz tiešsaistes pārdošanu, arī alus tirgus segmentā. Iespējams, tā bija reakcija uz apgrozījuma kritumu, cerot to tādā veidā kompensēt, taču jautājums – kā viņiem ir veicies? Cik daudz cilvēku ir gatavi iet pie konkrēta ražotāja un pirkt produktus atsevišķi, no maza sortimenta, ja tas pats ir pieejams vienkopus lielās ķēdes piedāvājumā? Cilvēkiem ir paradums kaut ko mainīt, eksperimentēt ar garšām, tādēļ starp diviem piedāvājumiem priekšroka tiks dota tam, kuram ir plašāks nepieciešamo produktu klāsts.

Protams, ja patērētāja maks no tā cieš, nevis iegūst, prioritātes tiek pārskatītas un cilvēki tiešām sāk iepirkties pie vairākiem piegādātājiem. Taču tas nozīmē pieaugošu kopējo CO2 izmešu daudzumu un resursus – viens un tas pats ceļš vairākiem kurjeriem un tukšākas mašīnas. Tas tā nebūtu, apvienojot spēkus jeb produktu piedāvājumu vienā platformā. Tā joprojām ir laba biznesa niša, kurā startēt un darboties. Protams, konkurencei ir jābūt, taču ir vērts uz to paskatīties arī no šī aspekta, līdzīgi kā to jau šobrīd veiksmīgi dara ēdināšanas jomā, kur atsevišķs piegādātājs piedāvā piegādi no ļoti liela restorānu un kafejnīcu klāsta.

Atbildība tiek uzlikta primāri valstij – no tā, kādi būs ierobežojumi, būs atkarīgs pieprasījums –, sekundāri – patērētājam, gaidot no viņa paradumu maiņu. Taču būtiska ir arī trešā puse, no kuras ir atkarīgas izaugsmes iespējas, proti – vai uzņēmums spēj nodrošināt kvalitatīvu servisu. Tā ir pat būtiskākā lieta, runājot par to, vai e-komercija augs. Augs, ja pretī būs adekvāts serviss. Un nav runa par tāda līmeņa infrastruktūru un resursu pieejamību, kā tas ir "Rimi" vai "Maxima", bet par kvalitatīvu komunikāciju ar klientu un problēmsituāciju risināšanu. Pirmajā vilnī bija vairāki uzņēmumi, kuri saņēma naudu, taču tā arī nepiegādāja preci un neatgrieza arī naudu. Jautājums: kā tas attīstīsies tālāk?

Domājot par tiešsaistes pārdošanu, protams, ir jārunā arī par loģistiku un rentabilitāti – līdz kuram brīdim tas ir izdevīgi? Mazākiem uzņēmumiem tas var būt nulles vai mazliet virs nulles līmeņa – kur ieņēmumi ir minimāli vai to nav vispār, taču ir iespējams nosegt visas izmaksas, tai skaitā algas un nodokļus. Lielākām veikalu ķēdēm ir investori, kuri pieprasa noteiktu peļņu, taču tiem ir arī iespēja noteiktu laiku strādāt pat ar zaudējumiem, tādējādi investējot patērētāju paradumu maiņā uz e-komerciju. Tā ir laba platforma, ar kuru pāriet uz mazākām tirdzniecības telpām, samazinot izmaksas, – noliktavai šīs izmaksas un nepieciešamie resursi ir izteikti zemāki nekā veikalam. Šo investīciju mērķis ir noturēt apgrozījumu un veidot piesaisti konkrētajai ķēdei. Taču prestižu mūsdienās ir ļoti viegli sabojāt – aizved vienu sabojātu produktu un patērētājs, ļoti iespējams, vairs nekad šajā veikalā neiepirksies, turklāt dalīsies ar savu pieredzi internetā, aicinot arī citus neizmantot konkrēto piegādātāju. Kvalitātes nodrošināšana un mārketings te ir ļoti būtisks, bet, pat ņemot vērā visu minēto, tā joprojām ir iespēja optimizēt izmaksas.

Taču uztraukumam par to, ka klātienes veikalu darbība, augot e-komercijai, varētu būt apdraudēta, nav pamata. Labs piemērs tam ir pašapkalpošanās kases – cilvēki ir gatavi stāvēt rindā pa pusveikalu uz vienu kasi, kamēr blakus atrodas vairākas brīvas pašapkalpošanās kases. Arī skatoties uz citām valstīm, piemēram, Vāciju, kura tehnoloģiskās attīstības ziņā ir par 10–15 gadiem priekšā, ar brīvi pieejamiem "Amazon", "eBay" un citiem milzīgajiem interneta veikaliem augstā līmenī, – arī tur joprojām ir plašs klātienes veikalu piedāvājums.

Skaidrs, ka paradumu maiņa jau notiek un turpināsies, taču mūsdienās iepirkšanās centri lielā mērā fokusējas uz izklaidi, nevis tikai cilvēku nepieciešamības nopirkt kādas preces apmierināšanu. Paskatoties uz virsrakstiem medijos, redzam, ka šajos centros tiek investēti simtiem miljonu eiro. Tie, kas šo naudu investē, protams, to nedara, lai pēc trim gadiem bankrotētu, – riski ir izvērtēti.