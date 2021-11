Edgars Goba: Covid19 sertifikāta izmantošana starptautiski – būtiski iepazīties ar valstu prasībām

Cilvēkiem, plānojot braucienus no Latvijas, tautiešiem atgriežoties mājās vai arī sagaidot viesus no citām zemēm mūsu valstī, jāiepazīstas ar konkrētās valsts prasībām ieceļotājiem, tai skaitā – kā tiek atzīti un kā darbojas Covid-19 sertifikāti, kas ir apliecinājums tam, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19, veikusi Covid-19 analīzes vai arī vīrusu pārslimojusi.

Vispirms, plānojot braucienu ārpus Latvijas, jāņem vērā, uz kuru valsti plānots doties. Vai tas būs tiešais lidojums uzreiz uz mērķa valsti vai arī nāksies ceļot, šķērsojot vairākas valstis (tas attiecas ne tikai uz lidojumiem, bet arī braucieniem ar auto).

Ceļojot uz ES valsti – sertifikāta izmantošanai līdzīgi nosacījumi kā Latvijā

Ja brauciena galamērķis ir Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, brauciena plānošana būs vienkāršāka. ES valstu ietvaros ir izveidota vienota sistēma un sertifikāti ir skenējami, ir pārbaudāmi QR kodi. Tomēr jāatceras, ka, atgriežoties mājās, papildus tiek prasīts covidpass.lv – apliecinājuma anketa, kas jāaizpilda un jāiesniedz 48 stundu laikā pirms Latvijas robežas šķērsošanas (neatkarīgi no tā, vai atgriežaties no Eiropas vai kādas trešās valsts).

Ir pieejama mājas lapa "Re-open Europe", kurā ir apkopota informācija par Eiropas valstu prasībām ieceļotājiem, sertifikātu uzrādīšanu, testu veikšanu vai rezultāta uzrādīšanu u.c. Iesaku pirms brauciena izlasīt, kādas ir konkrētās valsts prasības. Mūsu valstī izdotie Covid-19 sertifikāti darbojas vienotā Eiropas sistēmā un mūsu valstī izdoto sertifikātu atzīst ES dalībvalstīs.

Kāpēc pirms brauciena būtu svarīgi apmeklēt "Re-open Europe" mājaslapu? Pēdējā laikā vairākas Eiropas valstis, piemēram, Austrija, ievieš stingrākas prasības slimības ierobežošanai (t.sk. lokdaunu), līdz ar to var būt papildu ierobežojumi ceļotājiem. Tas ļaus izvairīties no vilšanās, ka, aizbraucot galamērķī, nevarēsiet apmeklēt kādus pasākumus vai vietas.

Bieži dzirdam jautājumus par Covid-19 sertifikātu derīguma termiņu, jo vairākas Eiropas valstis tiem ir noteikušas konkrētu izmantošanas laiku. Piemēram, Lietuva nule kā paziņoja, ka sertifikāts jeb kā viņi to sauc – "iespēju pase", būs derīga septiņus mēnešus, Norvēģija izsniedz sertifikātus ar derīguma termiņu viens gads. Tas nenozīmē, ka šajās valstīs izsniegtais dokuments nav derīgs, bet gan to, ka, beidzoties šim termiņam, viņu sistēmā no jauna būs jāģenerē sertifikāts. Pie mums, Latvijā, izsniegtajiem Covid-19 vakcinācijas sertifikātiem šobrīd nav derīguma termiņa.

Tas nozīmē, ka mūsu ceļotājiem nav jārēķina, kad ir izsniegts viņu vakcinācijas sertifikāts, un to droši varēs lietot ārvalstīs – tie verificēsies arī tad, ja brauciena galamērķa valstī ir noteikts šī dokumenta laika ierobežojums. Tomēr, ja Latvijas pilsonim ir izsniegts citas Eiropas dalībvalsts sertifikāts, tad gan pašam būtu jāseko līdzi, cik ilgi tas ir derīgs. Pārslimošanas sertifikāta gadījumā gan ir noteikts termiņš, ja sertifikāts ir saņemts Latvijā - sertifikāts būs derīgs 180 dienas pēc testa veikšanas laboratorijā.

Iesaku ceļotājiem, līdzīgi kā pirms pandēmijas, kad ceļojot nodrošinājāmies ar dokumentu kopijām dažādu ķibeļu gadījumam, arī Covid-19 sertifikātu izdrukāt papīra formātā, jo telefons var nedarboties, izlādēties, kad būs jāuzrāda sertifikāts. Tāpat jāatceras, ka līdzīgi kā Latvijā, arī citviet sertifikāts ir derīgs, uzrādot to kopā ar savu personas apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte). Ir valstis, kuras prasa uzrādīt ne tikai QR kodu, bet pilnu sertifikāta versiju ar visu pārējo informāciju par sertifikāta īpašnieku, vakcinācijas veikšanas datumu u.c. Tāpēc izdrukātā papīra versija sniegs papildu drošību.

Nodrošinieties arī ar saviem piekļuves datiem (internetbankas datiem vai citiem), ja nu pēķšņi jāpieslēdzas vietnei www.covid19sertifikats.lv jauna sertifikāta izveidei vai nozaudēta sertifikāta gadījumā.

Ārpus Eiropas valstīm – dažādi kritēriji

Ja, ceļojot pa Eiropu, nosacījumi un kritēriji, kā lietojams Covid-19 sertifikāts, ir diezgan skaidri un daudzviet līdzīgi, tad dodoties uz ne-Eiropas valstīm informācija ir jāievāc īpaši rūpīgi. Skatieties Ārlietu ministriju mājaslapās, citās tīmekļa vietnēs, kādi ir nosacījumi ieceļotājiem, kā darbojas sertifikāts, kādi dokumenti, testi u.c. nepieciešami, jo katrā valstī prasības var atšķirties.

Piemēram, jau augstāk minētajā mājaslapā "Re-open Europe" var atrast arī sarakstu ar valstīm, kas nav ES dalībvalstis, bet kuras ir pieslēgušās Eiropas sertifikāta sistēmai par savstarpēju sertifikātu informācijas apmaiņu. Kopumā ir 22 šādas valstis. Tās ir, piemēram, Ukraina, Lielbritānija, Izraēla u.c. Dodoties braucienā, piemēram, uz Ukrainu, būtu jāpārliecinās, ar kādu mobilo lietotni ukraiņi pārbauda Covid-19 sertifikātus, kā arī pašam jāpārbauda, vai Latvijā saņemtais sertifikāts ar to ir noskenējams, kā arī obligāti ir jāiepazīstas ar nosacījumiem iebraucējiem.Tie var būt atšķirīgi dēļ atšķirīga saslimstības līmeņa valstī, politiskajiem lēmumiem u.c.

Gan ceļojot uz ES dalībvalstīm, gan uz ne-Eiropas valstīm, savu sertifikāta QR kodu pirms brauciena vai lidojuma iesaku pārbaudīt, skenējot to caur www.covid19sertifikats.lv pogu "Verificēt sertifikātus" vai izmantojot mobilo lietotni Covid19Verify, kas ir pieejama gan Apple, gan Android tālruņiem.

Ieceļotājiem Latvijā

Kas būtu jāņem vērā tautiešiem, kas strādā un dzīvo ārvalstīs un atgriežas Latvijā, vai arī viesiem, kas apmeklē mūsu valsti? Ja ieceļotājs iebrauc Latvijā ar Eiropas dalībvalstī izsniegtu Covid-19 sertifikātu jeb sadarbspējīgu sertifikātu, tad nosacījumi ir līdzīgi, kā mums, kad dodamies uz citu Eiropas valsti (kā minēts iepriekš): Eiropā izsniegtie sertifikāti tiek atzīti arī Latvijā, un tie būs sadarbspējīgi (protams, ja tam nav beidzies derīguma termiņš, ko nosaka dažās Eiropas valstīs). Līdzīgi ir tad, ja Latvijā ieceļo no ne-Eiropas valstīm, kas savas sertifikātu atzīšanas sistēmas ir integrējušas ES sistēmā. Būtu gan iepriekš jāpārbauda, vai ieceļotājs uzrādīs atbilstošu sertifikātu. Piemēram, Turcijā darbojas trīs veidu sertifikāti: viens iekšzemes lietošanai, otrs – dodoties uz Eiropas valstīm un trešais, ja jādodas uz citām valstīm. Arī braucot uz Latviju no Lielbritānijas ir jāņem vērā, ka Lielbritānijā ir divu veidu sertifikāti – iekšzemes lietošanai un ceļošanas (travel) sertifikāts. Gadās, ka ieceļotāji ir izveidojuši Eiropai neatbilstošus sertifikātus tikai savas nezināšanas vai neuzmanības dēļ.

To valstu, kas nav integrējušās ES Covid-19 sertifikātu sistēmā, ieceļotājiem jāņem vērā normatīvais regulējums, kāds ir Latvijā: ieceļotājiem ir jāapliecina vakcinācijas vai pārslimošanas fakts, testa rezultāts, bet šādi, trešo valstu, izsniegti sertifikāti kā apliecinājums derēs tikai robežas šķēršošanai, bet tos nevarēs izmantot, piemēram, apmeklējot kādas vietas vai pasākumus Latvijā, kur tiek prasīts uzrādīt sertifikātu.

Lai ceļojumi neradītu sarežģījumus un neērtībs šajā izaicinošajā laikā, aicinu ikvienu jau laikus iepazīties ar nosacījumiem ieceļotājiem. Ieteicams vēl pirms biļešu iegādes un plānotā brauciena!