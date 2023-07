Edgars Plētiens: Kādas ir vācbaltiešu dzimtu pēcteču atgriešanās iespējas

Pavisam nesen masu medijos visnotaļ plaši tika atspoguļota ziņa par to, ka fon Rozenu dzimtas pēctecis Jakobs fon Rozens vēlas atgūt Lielstraupes pili.1 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs savukārt izteica redzējumu, ka vienīgā iespēja atgūt īpašumu būtu tiesāšanās ceļā. Līdz ar to būtu svarīgi saprast, kad un kā vācbaltieši atstāja savu dzimtu īpašumus, vai tiem ir iespēja tos atgūt un kā par šādiem gadījumiem ir vērtīgi domāt.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vācbaltiešu dzimtām piederīgie joprojām daļēji saglabājuši savu saikni ar Latviju, vai vismaz šī zeme kā priekšteču dzimtene ir viņu atmiņās. Piemēram, ilgstoši Lielstraupes pili apciemo fon Rozenu dzimtas pēcteči. 2016. gadā Lielstraupes pilī viesojās Klauss fon Rozens un uzstājās ar priekšlasījumu. Tāpat 2021. gadā Lielvircavas muiža glabāšanā uz 25 gadiem saņēma mēbeles no agrāko īpašnieku fon Klopmanu dzimtas pārstāvja. 2022. un 2023. gadā Rundāles un Jelgavas pilīs, kā arī Mazmežotnes muižā ciemojās fon Bīronu dzimtas pēcteči. Šādu gadījumu, kad vācbaltiešu pēcteči apciemo Latviju vai kādai muižai ko dāvina vai iznomā, ir visai daudz, un tas ir saprotami, ņemot vērā, ka šī sociālā grupa bija Latvijas vēstures daļa aptuveni 750 gadus.

Kā viņi aizbrauca



Vācbaltiešu izbraukšana ir plašāks jautājums ar daudzām nelielām niansēm un izņēmumiem. Taču kopumā vācbaltieši izbrauca no Latvijas trīs reizes.

Pirmā reize bija I pasaules kara laikā, kad tie devās bēgļu gaitās. Daļa no viņiem atgriezās, bet daļa neatgriezās, un bezsaimnieku muižas Agrārās reformas rezultātā tika ieskaitītas Valsts zemes fondā.

Rozenu dzimtai piederīgie no Latvijas izceļoja 1939. gadā, saņemot par to nelielu kompensāciju un līdz ar to likumiski zaudējot savu īpašumu.

Otrā reize bija pēc I pasaules kara, kad bija uzsākta Agrārā reforma, kuras rezultātā, pamatojoties uz atsevišķu likumu, muižnieku dzimtām lielākā daļa muižu teritoriju zemes nacionalizācijas procesā tika atsavināta, neparedzot par to kompensāciju. No vācbaltiešu puses bija mēģinājumi apstrīdēt šo procesu Tautu Savienībā, taču tas tika atzīts par atbilstošu. Muižniekiem tika atstāta t.s. neatsavināmā daļa, kas katrā gadījumā bija citāda, bet vidēji 50–100 ha liela teritorija ap muižas centru. Muižniekiem, kas Latvijas Neatkarības karā bija cīnījušies pret Latvijas valsti, zeme tika konfiscēta pilnībā.

Trešā reize bija vācbaltiešu izbraukšana 1939. gadā saskaņā ar nacistiskās Vācijas un Latvijas noslēgto līgumu. Šajā procesā izbraukušie no nacistiskās Vācijas puses saņēma nelielas kompensācijas un līdz ar to īpašumus uz visiem laikiem zaudēja.

Ja skatāmies no juridiskās puses, uz īpašumu atgūšanu 20. gs. 90. gados likuma kārtībā līdz 1994. gada vidum varēja pretendēt tikai tie, kas devās prom no Latvijas pēc Latvijas okupācijas vai palika Latvijā arī padomju okupācijas laikā. Jādomā, ka tādu nebija daudz.

Rozenu dzimtai piederīgie no Latvijas izceļoja 1939. gadā, saņemot par to nelielu kompensāciju un līdz ar to likumiski zaudējot savu īpašumu.

Likumiska ceļa, kā vācbaltiešu dzimtu pēctečiem atgūt savus agrākos īpašumus, vairs nav. To ir būtiski saprast.

Medijos publicētajā ziņā ir viena vēsturiska neprecizitāte. Lai gan Jākobs min, ka viņa ģimenei pils piederējusi "gandrīz 800 gadus", tomēr tā nav tiesa. Šķiet, zemes Straupes pusē Rozenu dzimta ieguva 13. gs. pašā sākumā. Rozenu ģimene pils īpašumus zaudēja laikā, kad Vidzeme piederēja Zviedrijas Karalistei, proti, 1625. gadā pils tika uzdāvināta Zviedrijas armijas virsleitnantam Vilhelmam fon Vallenšteinam. Pēc 4 gadiem viņš to pārdeva fon Albedilu dzimtai. Pēc Lielā Ziemeļu kara, 1723. gadā, pils nonāca grāfa un Krievijas impērijas feldmaršala Pētera Lasī īpašumā. Tikai 1857. gadā pili nopirka Johans Gustavs fon Rozens un tā nonāca atpakaļ Rozenu dzimtas īpašumā. Līdz ar to Rozeni Straupē ir saimniekojuši mazliet vairāk nekā 500 gadus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Foto: F64

Kā viņi var atgriezties



Dažas pārdomas šī notikuma kontekstā.

Ir skaidrs, ka vācbaltiešu sociālās grupas aizbraukšana Latvijas valstij bija milzīgs gan sociālais, gan ekonomiskais zaudējums. Viņi bija Latvijas valsts daļa, kura, ņemot vērā vēsturiskos apstākļus un jaunās nacionālās valsts politiku, tolaik netika novērtēta. Turklāt izbraukšana 1939. gadā, zinot turpmākos vēsturiskos apstākļus, bija neizbēgama.

Foto: F64

Likumiska ceļa, kā vācbaltiešu dzimtu pēctečiem atgūt savus agrākos īpašumus, vairs nav. To ir būtiski saprast, lai sociālajā un politiskajā telpā neveidotos jauni mīti un pieņēmumi par iespējām.

Ņemot vērā, ka muižas un pilis ir būtiska un neatņemama Latvijas vēsturiskās ainavas daļa, būtu vērts apsvērt sadarbību ar tiem vācbaltiešu dzimtu pēctečiem, kas ir izteikuši vēlmi šeit atgriezties vai saimniekot savas dzimtas bijušajos īpašumos. Iespējams, tā ir ilgtermiņa noma ar nosacījumiem vai kāda cita juridiskā forma.

Varētu būt reti gadījumi, kad vācbaltiešu dzimtu pēcteči, atmiņu un sentimentālu jūtu vadīti, gribētu saimniekot agrākajā dzimtas īpašumā. Taču, ja tāda iespēja ir, to būtu vērts izmantot.

Nebūs aplami teikts, ka tikai neliela daļa Latvijas piļu un muižu ir pienācīgi apsaimniekota. To īpašniekiem nav nepieciešamo finansiālo resursu un zināšanu kapacitātes, lai tās uzturētu. Visticamāk, lielu daļu šādu iespēju mēs esam palaiduši garām jau 20. gs. 90. gados, un mūsdienās varētu būt reti gadījumi, kad vācbaltiešu dzimtu pēcteči, atmiņu un sentimentālu jūtu vadīti, gribētu saimniekot agrākajā dzimtas īpašumā. Taču, ja tāda iespēja ir, to būtu vērts izmantot. Protams, katrā gadījumā jāvērtē atbilstošās ieceres un izpratne, jo muižu ēkas nebūtu pielāgojamas naktsklubu vai modernu izklaides vietu biznesam.

Mūsdienu kontekstā šīs vienmēr būs vietas, kas lielākoties būs jāuztur un kurās jāiegulda, nevis dos peļņu īpašniekiem. Tas skaidrojams ar muižu kā saimniecisko centru vēsturiskajiem rašanās apstākļiem. Proti, muiža bija saimnieciskais centrs, kas varēja pastāvēt tikai tāpēc, ka to nodrošināja tai piederošo zemju ekonomika. Meži, pļavas, lauki, ezeri un citi dabas resursi lielās teritorijās. Muižām piederēja atšķirīgs zemju daudzums, bet lielākajām muižām varēja piederēt teritorijas vairāk nekā 10 tūkstošu hektāru platībā. Lielstraupes pils gadījumā tie bija 6 tūkstoši hektāru. Ja muiža paliek bez uzturošajām zemēm, tā vienkārši kļūst par lielāku vai mazāku ēku, kas prasa regulārus ieguldījumus. Iespējams, šis ir būtisks iemesls tam, ka mūsdienās daļa muižu ir ilgstošā pussabrukuma stāvoklī vai uz sabrukuma robežas. Taču šī nav tikai Latvijas parādība. Līdzīgi izaicinājumi ir kā Lietuvā un Igaunijā, tā Francijā un Lielbritānijā.

Foto: F64

Papildus ir vērts izlasīt šo rakstu, kura otrajā daļā ļoti labi parādās šī jautājuma mūsdienu perspektīva.

--

. ReTV Fon Rozenu dzimtas pēctecis vēlētos atgūt Lielstraupes pili. Portāls "Delfi". 2023. gada 19. jūnijs. (skatīts: 04.07.2023.).

. Sarmīte Feldmane. Vēstures stunda ar Klausu fon Rozenu. Laikraksts "Druva", 2016. gada 13. augusts. (skatīts: 04.07.2023.).

. Anete Lesīte. Lielvircavas muiža saņēmusi ievērojamu vēsturisko priekšmetu deponējumu. LSM Kultūras ziņas 2021. gada 15. jūnijs. (skatīts: 04.07.2023.).

. Bīronu pēctecis apmeklē Latviju. Portāls "Delfi". 2003. gada 28. augusts. (skatīts: 04.07.2023.).

. Līgums par vācu tautības Latvijas pilsoņu pārvietošanu uz Vāciju. 1939. gada 30. oktobrī. (skatīts: 04.07.2023.).

. Latvijas Republikas likums. Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā. Stājies spēkā 1992. gada 1. janvārī. (skatīts: 04.07.2023.).

. Leonhard von Stryk. Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands, Bd. 2.: Der lettische Districkt. Dresden, 1885. S. 180.–181.