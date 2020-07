Edīte Kanaviņa: Izmaiņas izglītības sistēmā ar skaidru nākotnes vīziju: Gulbenes piemērs

Strauji tuvojas mirklis, kad visa Latvijas izglītības sistēma spers lielu soli pretī attīstībai ilgtermiņā – jau šī gada rudenī uzsākot pakāpenisku jaunā mācību satura īstenošanu. Tomēr nereti šī jautājuma un Administratīvi teritoriālās reformas kontekstā vērojami dalīti viedokļi, iesaistītajām pusēm pieķeroties sentimentam un nespējot abstrahēties no dažādiem mazāk svarīgiem faktoriem. Izglītības nozarē strādājošajiem un bērnu vecākiem būtu jāiemācās nošķirt šo pārmaiņu nestās priekšrocības no tā, kas paliks vakardienā, lai kopā veidotu progresīvu nākotnes sabiedrību.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Gulbenes novada kontekstā šis jautājums ir sevišķi svarīgs – pašvaldībai šī gada sākumā nācās pieņemt būtisku lēmumu, kas, protams, izraisīja diskusijas kā skolēnu vecāku starpā, tā pedagogu. Tika nolemts apvienot divas pilsētas skolas (Gulbenes 2.vidusskolu un Gulbenes novada valsts ģimnāziju), ar 2020.gada 1.augustu novadā izveidojot jaunu, konkurētspējīgu izglītības iestādi – Gulbenes novada vidusskolu.

Tā, starp citu, kļūs par vienīgo skolu novadā, kur būs iespējams iegūt vidējo izglītību. Gulbenes piemērs parāda, ka dažreiz ir jārīkojas radikāli nākotnes mērķu vārdā. Un šis mērķis ir tikai un vienīgi izglītota, racionāla un spējīga nākotnes sabiedrība. Savukārt vecāku un pedagogu komentārus, jautājumus un iebildumus pašlaik nākas uzklausīt katru dienu.

Visbiežāk sastopamais arguments ir atmiņās balstīta apcere par to, ka tiek slēgtas skolas, kurās mācījušies bērnu vecāki, vecvecāki un visa dzimta paaudžu paaudzēs. Bet lielā mērā, vismaz Gulbenes pilsētā, skolas netiek slēgtas. Tiek slēgti to vēsturiskie nosaukumi. Ēkas paliek tās pašas, visi darbinieki, kuriem ir darba tiesiskās attiecības abās esošajās izglītības iestādēs, darbu turpinās Gulbenes novada vidusskolā. Tas, kas mainās ir mācību process, par skolas lielāko priekšrocību kļūstot plašam mācību priekšmetu piedāvājumam atbilstoši Gulbenes novada vai jebkura cita novada skolēnu nākotnes plāniem. Faktiski mūsu mērķis ir panākt, lai Gulbenes novada un tuvējo novadu skolēniem sev ierastā vidē ir iespēja saņemt augstvērtīgu, valsts un Eiropas mērogā konkurētspējīgu izglītību.

Cits stāsts ir novada mazo skolu slēgšana, kas agri vai vēlu būtu jāīsteno viscaur Latvijai jau minētās novadu reformas ietvaros. Bet arī šeit galvenais fokuss būtu jāvērš uz bērna nākotnes iespējām, socializāciju, izglītības kvalitātes nodrošināšanu.

Protams, jāatzīst, ka monētai vienmēr ir divas puses, bet šobrīd ir svarīgi izvēlēties, uz kuru pusi skatīties. Viens no šādu pārmaiņu galvenajiem ieguvumiem Gulbenes kontekstā ir kvalitatīva izglītība mājvietas tuvumā, tostarp nodrošinot arī dienesta viesnīcas iespējas tiem skolēniem, kuru mājvieta atrodas tālāk, vai apbalvojot un finansiāli atbalstot centīgākos jauniešus ar stipendijām. Tāpat atbilstoši jaunajām izglītības sistēmas pārmaiņām arī pamatizglītībā tiks modernizēts un pielāgots mācību saturs un pieeja, kas kļūs par izaicinājumu ne tikai jaunās Gulbenes novada vidusskolas mācībspēkiem, bet arī skolotājiem visā Latvijā.

Jaunā mācību pieeja iemācīs ko jaunu ne tikai skolēniem, bet arī pārējām iesaistītajām pusēm. Šobrīd ir meistarīgi jāspēj balansēt ar to, kā uzklausīt pedagogu ierosinājumus un bažas, kā mierināt skolēnu vecākus, kā īstenot valsts prasībām atbilstošu mācību saturu un svarīgākais – kā nodrošināt kvalitatīvu un uz izaugsmi vērstu izglītības sistēmu novados, lai jaunieši tos nepamestu, dodoties meklēt laimi citur. Gulbenes piemērs rāda, ka visu iespējams īstenot – atliek norobežoies no mazāk svarīgā, uzklausīt un ņemt vērā ekspertu viedokļus, kā arī domāt par to, ar ko rezultēsies šīs pārmaiņas. Un paredzamais rezultāts ir spēcīgas un konkurējošas skolas visā Latvijā, kurām rūp skolēni.