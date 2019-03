Eduards Šnepsts: Mēs dzīvojam straumē, neredzot krastus

Nesen es piedzīvoju vieglu šoku – nejauši uzzināju, ka ārzemju uzņēmējs, kurš strādā Latvijas tirgū, 23. februārī saņēma apsveikumus. Kāpēc? Kā viņš ar to saistīts? Protams, attiecībā uz ārzemnieku tas bija "jauks joks", bet viņa Latvijas partneri diezgan nopietni svinēja "vīriešu dienu". Un te rodas nopietnāks jautājums: kāda ir mūsdienu Latvijas tā saukto kapitālistu saistība ar kauju, kas notika pirms simt gadiem un izglāba boļševiku revolūciju?

Kāds var būt prieks Latvijas uzņēmējiem, starp kuriem ir arī latvieši, Padomju armijas un flotes dienā, kas automātiski kļuva par Krievijas armijas dienu? Kur ir loģika? Jā, vēl ir dzīva paaudze, kas dienēja padomju armijā. Kāds tur atradis patiesus draugus, kāds parādīja savas labākās īpašības un ieguva svarīgas dzīves prasmes. Bet padomju armija galu galā bija sava veida "tīģelis", caur kuru gandrīz visa PSRS vīriešu populācija tika "izlaista". Propaganda to nosauca par "dzīves skolu", bet tā bija skola, kas sagatavoja cilvēkus verga dzīvei komunistiskā režīmā, laužot cilvēku gribu un brīvu domāšanu tajā vecumā, kad veidojas attiecības ar apkārtējo pasauli.

Bet 8. marts – Strādājošo sieviešu solidaritātes diena cīņā par vienlīdzīgām tiesībām strādāt. Mēs apsveiksim mūsu sievietes "svētku dienā", kas kļuva par vienu no skaidrākajiem cinisma un perversitātes piemēriem "padomju sabiedrībā". Tur sievietēm nav vien "piešķirtas tiesības" vai pat "pienākums" strādāt – sieviešu darbs bija kļuvis gandrīz par priekšnoteikumu ģimenes fiziskai izdzīvošanai. Padomju Savienībā nedaudzi vīrieši varēja nodrošināt ģimeni vien ar savu algu.

Neapšaubāmi, mūsu vīrieši un sievietes ir pelnījuši cieņu un mīlestību. Bet vai ir normāli, ka tad, ja atsakāmies "veidot komunismu", mēs tomēr nevaram atvadīties ne tikai no tā propagandas simboliem, bet, kā izrādās, arī daudziem citiem "postkomunistiskās" domāšanas un uzvedības atavismiem. Un tam vēl tagad ir ļoti negatīva ietekme uz mūsu sabiedrības attīstību. Galu galā boļševiku uzspiestais "sociālisms" bija ne tikai viens no lielākajiem noziegumiem cilvēces vēsturē. Atšķirībā no iepriekšējām sociālās organizācijas sistēmām, kurās nākamais attiecību veids dabiski sekoja iepriekšējam, izmantojot tā sasniegumus, boļševiku "sociālisms" bija īsta antipasaule, kurā dzīve visās tās izpausmēs bija "nolikta uz galvas".

Nav iespējams atgriezties normālā, dabiskā sabiedrības attīstības virzienā, nav iespējams gūt panākumus attīstībā, ja mēs turpinām uztvert dzīvi tādā veidā, kā padomju valdība mums ir mācījusi vairākus gadu desmitus. Redzams, ka vēl līdz šim vairumam nav iekšējas izpratnes par to, ka gandrīz viss dzīvē ir atkarīgs no mums – no katra atsevišķi un no visiem kopā. Līdz šim neapmierinātība ar daudzām negatīvām parādībām sabiedrībā ir pastāvējusi līdzās pasivitātei un personiskās nepiederības sajūtai. Vēlme kaut ko uzlabot pastāv reizē ar pieredzi, kā "tas tika organizēts PSRS". Un absurda kronis ir visur esošā ideja, ka kādam, kas ir "gudrs, spēcīgs un godīgs", ir jāatnāk un jāizlabo mūsu dzīve.

Kā jūs domājat, vai tā ir nejaušība, ka lielākie "panākumi kapitālisma veidošanā" bija tajās valstīs, kur padomju laikos "sociālisms kā komunisma veidošanas pirmais posms" bija vismazāk īstenots dzīvē? Kur viņu "kapitālistiskais domāšanas veids" bija vismazāk izkropļots? Piemēram, paskatieties, kā Polija, kur padomju laikos saglabājās zemes īpašumtiesības, "izrāvās uz priekšu".

Te nāk prātā Bībeles leģenda par to, kā Mozus vadīja savu tautu tuksnesī četrdesmit gadus, līdz pēdējais verdzībā dzimušais cilvēks nomira, pirms viņi nonāca apsolītajā zemē. Pirms 30 gadiem mēs atstājām komunistisko verdzību, bet iespaids tāds, ka nākamie desmit gadi var nebūt pietiekami, lai "izspiestu vergu no sevis". Kāds, jūsuprāt, ir tam iemesls: dzīves ilgums palielinājies vai komunistiskā verdzība ir "īpaši stabila" un mēdz būt pārnēsājama kā infekcijas slimība nākamajām paaudzēm?