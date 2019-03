Egils Helmanis: Par Latvijas Radio korespondenta Edgara Kupča izplatītajiem meliem

2019. gada 7. martā sabiedriskais medijs – Latvijas Radio 1 – izplatīja melīgu informāciju par notiekošo Ogres novada pašvaldībā saistībā ar plānoto automašīnu nomas iepirkumu. Šīs patiesībai neatbilstošās ziņas vēlāk tika pārpublicētas arī portālā "lsm.lv", tādējādi ceļot neslavu gan visai novada pašvaldībai kopumā, gan man personīgi kā tās priekšsēdētājam.

Vēlos informēt Latvijas plašsaziņas līdzekļus un visus Latvijas iedzīvotājus, ka saistībā ar šīs apzināti tendenciozās un atklāti melīgās ziņas izplatīšanu Ogres novada pašvaldība jau ir uzsākusi Latvijas likumdošanā paredzētās darbības, pieprasot atsaukt minēto informāciju. Vienlaikus tiek gatavota prasība arī pret tās autoru, Latvijas Radio 1 korespondentu Edgaru Kupču.

Īsi par faktiem. Pirmkārt, Ogres novada pašvaldība, pretēji Kupča apgalvotajam, nekad nav vēlējusies ne iegādāties, ne nomāt ekskluzīvas un dārgas automašīnas.

Iepirkuma process tika uzsākts, lai nodrošinātu domes struktūrvienības ar atbilstošām ekonomiskas klases automašīnām, kas pēc savas specifikācijas atbilstu gan novada ceļu stāvoklim, gan pašvaldības budžeta iespējām. Tādējādi Kupča piesauktās automašīnu markas un modeļi, piemēram, "BMW X7", "Volvo" u.c., ir tikai viņa fantāzijas auglis, kam ar realitāti nav ne mazākā sakara.

Otrkārt, Kupčs savā melu ziņā tīši tendenciozi sagroza manis teikto, ka es it kā neesot bijis lietas kursā par šo plānoto iepirkumu. Nekad neko tamlīdzīgu es apgalvojis neesmu – kā domes priekšsēdētājs es, protams, zināju un akceptēju plānoto ekonomiskās klases automašīnu iepirkumu, bet manos pienākumos neietilpst iepirkumu dokumentu sagatavošanas tehniskā puse, tai skaitā atsevišķu tehnisku parametru iekļaušana vai neiekļaušana tajos. Ar to nodarbojas domes iepirkumu speciālisti. Uz šiem apstākļiem es arī Kupčam norādīju, bet viņš manis teikto tīši izkropļoja.

Minētie fakti skaidri parāda, ka Kupča sagatavotā sižeta nolūks nav bijis sniegt patiesu informāciju par plānoto iepirkumu, bet gan mērķtiecīgi maldināt Latvijas sabiedrību.

Es nezinu un arī negribu analizēt Kupča rīcības motīvus vai apsvērt šīs melu ziņas pasūtītājus – esmu pārliecināts, ka to noskaidros tiesa. Tomēr ir kāds būtisks aspekts, ko nevaru nepieminēt.

Kupčs pārstāv vienu no Latvijas sabiedriskajiem medijiem – Latvijas Radio. Atgādinu, ka sabiedriskie mediji tiek uzturēti no visu nodokļu maksātāju naudas, tādēļ to sniegtajai informācijai būtu jābūt īpaši kvalitatīvi, profesionāli un objektīvi sagatavotai.

Konkrētajā gadījumā par jebkādu žurnālista profesionalitāti vai objektivitāti ir neiespējami runāt – Kupča sagatavotais sižets un tā atreferējums portālā "lsm.lv" labākajā gadījumā atbilst zemas raudzes "dzeltenās" žurnālistikas stilam. Par to liecina kaut vai viņa izmantotais paņēmiens, sižetā un tā atreferējuma virsrakstā lietojot vārdu "iespējams". Izmantojot šo melīgu ziņu autoriem tik raksturīgo "vīģes lapu", Latvijas Radio 1 darbinieks Kupčs atklāti cenšas izvairīties no gaidāmās atbildības, tomēr šoreiz viņam nav izdevies noslēpt to, kas ir skaidri manāms zem šī vārgā piesega – savu tendenciozitāti, melīgumu un neprofesionalitāti.

Latvijas sabiedriskie mediji līdz šim ir baudījuši lielu iedzīvotāju uzticību un es ļoti ceru, ka tā tas būs arī turpmāk. Tomēr to vadītajiem būtu īpaši jāpievērš uzmanība, lai šo augstā prestiža informatīvo platformu nevarētu izmantot dezinformācijas tiražēšanai un tīšai sabiedrības maldināšanai.