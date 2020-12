Elīna Lidere: Kāpēc sievietēm piestāv tehnoloģijas

Lai arī IT jomas speciālists ir labi apmaksāta profesija, tā salīdzinoši reti parādās kā sapņu darbs sievietēm, kuras tehnoloģiju nozarē joprojām ir mazākumā. Tomēr "Riga TechGirls" organizētā bezmaksas tiešsaistes izglītības programma "Iepazīsti tehnoloģijas" parādīja, ka sievietēm tehnoloģijas piestāv tieši tikpat labi kā vīriešiem. Šoruden tajā iesaistījās vairāk nekā 3700 Latvijas sieviešu no dažādām nozarēm un pilsētām ar un bez pieredzes tehnoloģiju jomā. Vislielākais stereotips, kas šajās mācībās tika lauzts, izrādījās, ir izpratne par to, kas tad patiesībā ir IT joma.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozarē esmu jau vairāk nekā 20 gadus. Sāku žurnālistikā, rakstot par tehnoloģiju tēmām un gatavojot jaunāko tehnoloģiju apskatus. Šobrīd LMT strādāju pie inovāciju projektiem – dronu risinājumiem, viedpilsētām, digitālo ceļu un savienoto auto tehnoloģijām, lietu interneta sensoriem un 5G inovācijām valsts aizsardzībai. Tas, ko esmu novērojusi, – tehnoloģiju nozare šajos gados ir ļoti mainījusies.

Tās vairs nav tikai korporatīvās laboratorijas, kur tiek izstrādāti produkti un pakalpojumi, kas pēc tam, gatavi un perfekti izstrādāti, tiek piedāvāti klientiem. Tā šobrīd ir dažādu nozaru sadarbība, liekot kopā zināšanas un prasmes, iedziļināšanās cilvēku vajadzībās, lai taptu jaunas starpnozaru inovācijas. Tā ir risinājumu radīšana inovāciju izstrādātājiem kopā ar klientiem, zinātniekiem, jaunuzņēmumiem un politikas veidotājiem. Pretēji plaši izplatītajam stereotipam par tehnoloģijām kā izteikti vīrišķīgu jomu sievietēm šeit ir lieliskas iespējas un potenciāls. Pirmkārt, darbs šajā nozarē ir ļoti labi apmaksāts. Otrkārt, šo darbu ir salīdzinoši vieglāk apvienot ar privāto dzīvi, jo tehnoloģijas ļauj strādāt gan attālināti, gan brīvākā režīmā un, dzīvojot Latvijā, strādāt ārzemēs. Treškārt, labu speciālistu šajā nozarē trūkst un nav neviena iemesla, kāpēc sievietes nevarētu būt šādi labi speciālisti.

Viens no izaicinājumiem sieviešu piesaistei tehnoloģiju nozarē, šķiet, ir izpratnes trūkums par tehnoloģijām. Ironizējot varētu teikt, ka IT darbam ir salīdzinoši slikts mārketings. Parasti, dzirdot vārdu "tehnoloģijas", daudzi domā "programmēšana", taču tā ir tikai viena maza daļa no tehnoloģiju jomas. IT darbiem ir vajadzīgi gan projektu vadītāji, gan lietotāja pieredzes, dizaina domāšanas un vēl daudzi citi speciālisti. Tāpat tehnoloģijas ir arī visdažādāko industriju prasmes, ar kurām, kaut vai pielietojot tehnoloģiju pamatzināšanas, ir iespēja izdarīt darbu labāk un radīt jaunas iespējas.

Vienubrīd bija populārs sauklis, ka visiem jāmāk programmēt, jo tas ir tāpat, kā mācēt svešvalodas, – arī programmēšana ir valoda. Tagad tehnoloģijas kļūst arvien cilvēcīgākas un vienkāršāk pielietojamas, kamēr programmēšanas darbu pamazāk aizstāj datori. Tomēr programmēšanas pamatprincipu pārzināšana noteikti nevienam nekaitēs, un tas arī nav tik sarežģīti. "Tāpēc Riga TechGirls" iepazīstina ar tehnoloģiju darba un pielietošanas iespējām plašākā mērogā, jo daudziem par to īsti nav priekšstata. Lielā mērā fokusējamies uz jau esošo dažādu nozaru speciālistu pārkvalificēšanās iespējām, jo starpnozaru zināšanām ir ļoti būtiska loma. Var jau šķist – es strādāju veselības aprūpē, kam man zināt kaut ko par tehnoloģijām. Bet, piemēram, šobrīd skolotāji, manuprāt, ļoti labi redz, kāpēc ir vērts zināt kaut ko par tehnoloģijām. Visticamāk, pirms gada daudzi bija citās domās, un līdzīgi klājas arī citām nozarēm.

Turpinot mārketinga tēmu, arī pētījumi Latvijā rāda – lielā mērā sieviešu karjeras izvēli nosaka sabiedrības stereotipi. 2020. gadā veiktajā "Providus" pētījumā "Vai IKT ir nākotne visiem?" secināts, ka pēdējo desmit gadu laikā meitenēm, absolvējot vidusskolu, ir labākas IKT augstskolu programmu iestājeksāmeniem nepieciešamās zināšanas nekā zēniem. Matemātikā meitenēm ir vidēji par 2,5 procentpunktiem labāks vērtējums. Vienlaikus IKT bakalaura programmu studijās tikai viena ceturtā daļa studentu ir meitenes (2017./2018. mācību gadā). Meiteņu vecākiem noteikti ir, ko padomāt, kāpēc tik labi apmaksāta un perspektīva joma tomēr viņām nešķiet tik interesanta.

Viens no izaicinājumiem ir interešu pulciņi. Kāpēc gan papildus plašajām iespējām dejošanā, dziedāšanā un mākslā neveltīt savu brīvo laiku arī tehnoloģiju apgūšanai? Pirms kāda laika kopā ar meitu sākām apgūt 3D zīmēšanu bezmaksas datorprogrammā "Blender". Katru svētdienu sapulcējāmies sākumā manas draudzenes, Latvijas Universitātes datorikas doktorantūras studentes Maijas Kāles, dzīvoklī, pēc tam, jau lielākā skaitā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un tagad joprojām katru svētdienu mēs, vairāki vecāki, kopā ar bērniem "Zoom" mācāmies 3D zīmēšanu, talkā ņemot "YouTube" video. Interese par tehnoloģijām ir gan bērniem, gan pieaugušajiem, gan puišiem, gan meitenēm. Ne vienmēr ir obligāti jāzīmē mašīnas vai roboti, var zīmēt gredzenus un rotaslietas. Sieviete tehnoloģiju jomā joprojām var būt sievišķīga, ja uztver tehnoloģijas vienkārši kā veidu, kas palīdz izpausties un sasniegt labākus rezultātus tajā, ko vēlamies.

No savas pieredzes es noteikti iesaku vecākiem jaunās tehnoloģijas apgūt kopā ar bērniem. Ir svarīgi ģimenē kopā pavadīt laiku ne tikai pastaigās ārā, bet arī digitālajā vidē, kas mūsdienās bērniem ir tik pierasta un saprotama. Mēs viens no otra varam daudz ko mācīties – bērni bieži vien kaut ko labāk izprot tehnoloģijās, kamēr vecākiem ir lielāka pacietība un viņi ar savu piemēru var pamācīt bērnus pārvarēt grūtības. Tāpat kā sievietes IT nozarē var būt iedvesma un pamudinājums iesaistīties šajā nozarē arī citām sievietēm, arī mammas var būt lielisks piemērs un pamudinājums savām meitām apgūt tehnoloģiju prasmes.

Vienlaikus vecākiem ir svarīgi domāt arī par bērna dabiskās intereses nenomākšanu ar sabiedrībā valdošiem stereotipiem. Sākot jau ar dāvanu izvēli – kāpēc gan daudziem šķiet normāli dāvināt zēnam dažādus konstruktorus un tehnoloģiju iekārtas, kamēr meiteni mēģināt izklaidēt tikai ar lellēm? Tas pats attiecas uz nākotnes profesijām, par kurām bērni domā, – arī meitenēm piestāv darbs tehnoloģiju jomā, būt par uzņēmējām un vadītājām, ne tikai skolotājām un veselības aprūpes darbiniekiem.

Latvijai IT jomā ir ļoti liels potenciāls, un es kā "Riga TechGirls" pārstāve un Latvijas Nacionālā rīcības plāna par sievietēm, mieru un drošību vēstnese redzu daudz iespēju, kā mēs Latvijā varētu izdarīt vairāk un palīdzēt savā izaugsmē iedvesmot arī sievietes citās valstīs. Attīstoties tehnoloģijām, pat mākslīgā intelekta algoritmos parādās stereotipi. Tāpēc ir svarīgi, lai sievietes biežāk būtu tās, kuras rada tehnoloģijas un ieliek dažādību jau pašos to pamatos.