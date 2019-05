Elita Krūmiņa: Atbilde Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājam

Ar patiesu interesi iepazināmies ar Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētāja un Latvijas Pašvaldību savienības valdes locekļa Gunta Libeka rakstu portālā "Delfi" – "Revidenta kārdinājums" (08.05.). Rakstā Libeka kungs pauž bažas, ka Valsts kontrole atļaujas vērtēt ārpusģimenes aprūpes politikas īstenošanu, tajā skaitā uzdrošinās pateikt, ka dažu pašvaldību domes un bāriņtiesas nepilda tām likumā noteiktos uzdevumus un rezultātā tiek kropļoti bērnu likteņi.

Neesam pārsteigti par šādu viedokli. Nepavisam nē, jo Libeka kunga viedoklis pilnībā saskan ar Latvijas Pašvaldību savienības vismaz pēdējo piecu sešu gadu laikā regulāri atkārtoto mantru – ir bīstami ļaut Valsts kontrolei vērtēt pašvaldību un to iestāžu darbu. Īpaši jau – izdevumu lietderību. Kāpēc? Jo to, kas ir lietderīgs, zina un saprot tikai pašvaldību vadība. Kāpēc? "Jo pilsoņi šos cilvēkus ir ievēlējuši atklātās un demokrātiskās vēlēšanās, tādējādi a priori pilnvarojot veikt jebkādas darbības un/vai izdevumus, ko deputāti uzskatītu par nepieciešamu".

Valsts kontrole šo gadu gaitā ir neskaitāmas reizes skaidrojusi, kāpēc šī Latvijas Pašvaldību savienības iepriekšējā priekšsēža A. Jaunsleiņa laikā aizsāktā un proponētā pārliecība ir aplama un tiesiski nepareiza.

Tomēr ikvienam politikā esošam pilsonim neatkarīgi no varas līmeņa, kuru viņš pārstāv vai vēl tikai gatavojas pārstāvēt, ir svarīgi saprast varas dalīšanas principus, tai skaitā nacionālās augstākās revīzijas iestādes tiesības un mandātu. Tādēļ vēlreiz sniedzam Libeka kungam tiesību aktos balstītu skaidrojumu.

Latvijas Republikas Satversme nosaka, ka Valsts kontrole ir neatkarīga iestāde, kuras iekārtu un kompetences nosaka Valsts kontroles likums. Saskaņā ar to Valsts kontrole veic finanšu, likumības un lietderības revīzijas un pati nosaka revidējamo vienību, revīzijas laiku, veidu un uzdevumu. Valsts kontroles likums paredz vienu izņēmumu – Valsts kontrole nerevidē Saeimu. Ne Satversmē, ne Valsts kontroles likumā nav atrodamas atsauces, ka Valsts kontrole nedrīkstētu revidēt noteiktas pašvaldības un to iestādes, kā arī vērtēt šo iestāžu amatpersonu veikto rīcību vai izdevumu lietderību.

Valsts kontroles likums nosaka, ka Valsts kontrole veic revīzijas atbilstoši Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem. Tādēļ sniedzam atsauci uz augstāko revīzijas iestāžu apvienības INTOSAI starptautiskajiem standartiem, kas ir atzīti Latvijas Republikā revīziju veikšanai publiskajā sektorā.

Starptautiskie standarti paredz, ka augstākās revīzijas iestādes neapšauba politiku mērķus, kas ir politiķu kompetencē. Augstāko revīzijas iestāžu uzdevums ir pārliecināties par politiku īstenošanas ekonomiskumu, produktivitāti un efektivitāti. Proti, – vai izvēlētās darbības veicina mērķu sasniegšanu, vai ir noteikti saprotami mērķu sasniegšanas rādītāji, lai sabiedrība varētu pārliecināties par progresu, un vai mērķi tiek sasniegti ar iespējami zemām izmaksām. Augstākās revīzijas iestādes arī var vērtēt, vai politiķiem ir bijusi pieejama pietiekama informācija sabiedrības interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanai.

Vēlamies Libeka kungam atgādināt, ka nozaru politiku īstenošana netiek finansēta no politiķu, tai skaitā pašvaldību politiķu, privātajiem līdzekļiem. Politiku īstenošana tiek finansēta no valsts un pašvaldību budžetiem, tātad – nodokļu maksātāju līdzekļiem. Un šis nu ir tieši Valsts kontroles "darbības lauciņš", ņemot vērā tai likumā noteikto pienākumu kontrolēt likumīgu un lietderīgu rīcību ar valsts un pašvaldību finanšu līdzekļiem un mantu.

Un visbeidzot – kāpēc šādi raksti Valsts kontroli nepārsteidz? Tā ir bijusi vispārpieņemta (lai gan pēdējā laikā vairs ne tik bieži izplatīta) revidējamo vienību rīcība – publiski apšaubīt revidentu profesionālo spriedumu tā vietā, lai steidzami uzsāktu problēmu risināšanu, īpaši tādās jomās kā šīs konkrētās revīzijas aptvertā.

Vai tiešām, Libeka kungs, Jums ir pretenzijas pret tādiem Valsts kontroles ieteikumiem kā pilnveidot bāriņtiesu izpratni par darbībām potenciālā aizbildņa apzināšanai un uzrunāšanai un gadījumos, ja bērnam vienīgais pieejamais ārpusģimenes aprūpes veids ir bērnunams, bāriņtiesām visos gadījumos ir jāiesaistās bērnunama izvēlē un jāizvērtē konkrētā bērnunama atbilstība bērna interesēm?

Jā, šī bija viena no emocionāli smagākajām revīzijām, jo vārda īstajā nozīmē revidentiem nācās vētīt bērnu likteņus, smagus un pat traģiskus stāstus, ar kuriem pieaugušo rīcības vai bezdarbības dēļ nākas saskarties mūsu sabiedrības neaizsargātākajai daļai – bērniem. Ticiet mums, tas nebija viegli.

Lūk, tikai pāris piemēri no reālās dzīves, ko revīzijā atklājām: bāriņtiesa un sociālais dienests vairāk nekā 8 gadus vēroja ģimeni, kurā 5 bērni auga neatbilstošos sadzīves apstākļos, regulāri tika lietots alkohols, notika vardarbība. Lēmumu par aizgādības tiesību pārtraukšanu bāriņtiesa pieņēma tikai tad, kad viens no ģimenes bērniem šajos apstākļos cieta no seksuālas vardarbības, turklāt no personas, kura jau iepriekš bija sodīta par seksuāla rakstura noziegumiem un bija regulārs ģimenes viesis.

Otrs – ne mazāk kliedzošs – piemērs: bāriņtiesas un sociālā dienesta redzeslokā bija ģimene, kurā māte viena audzināja bērnu. Saskaņā ar lietas materiāliem mātei iepriekš jau bija pārtrauktas aizgādības tiesības par citiem bērniem. Pret ģimenē dzīvojošo bērnu vairākkārt tika veikta vardarbība. Valsts policijā ir uzsākta krimināllieta par vardarbību pret bērnu. Tomēr bērns no ģimenes tika šķirts tikai tad, kad māte bāriņtiesai uzrakstīja iesniegumu, ka atsakās no bērna turpmākas audzināšanas. Šai mātei aizgādības tiesības uz šo bērnu arvien nav atņemtas, jo pašlaik māte atrodas ieslodzījumā, kas bāriņtiesas ieskatā ir šķērslis, kas liedz mātei iespēju nodrošināt bērna aprūpi.

Libeka kungs drosmīgi apgalvo, ka sociālo dienestu un bāriņtiesu darbs pēdējā laikā ir orientēts uz sadarbību un palīdzību ģimenēm, lai maksimāli izvairītos no vecāku tiesību atņemšanas un bērni izaugtu savā bioloģiskajā ģimenē. Tāpēc autoru izbrīna revidentu ieteikums, ka pašvaldībām ir jāpilnveido institūciju savstarpējā sadarbība sociālās situācijas analīzē, lai savlaicīgi identificētu ģimenes, kurās pastāv riski nepietiekamai bērnu aprūpei, lai jau preventīvi varētu uzsākt tām nepieciešamā atbalsta sniegšanu.

Jaunjelgavas novada pašvaldība ir viena no tām revīzijas ziņojumā norādītajām 15 pašvaldībām, kurās papildus sociālajam darbam un valsts nodrošinātajiem pakalpojumiem ģimenēm ir pieejams pašvaldības finansēts psihologs, ģimenes asistents un izglītojošas nodarbības vecāku prasmju attīstīšanai, kas ir būtiskākie pakalpojumi, lai novērstu faktorus nepietiekamai bērna aprūpei.

Tomēr revīzijas ziņojumā Valsts kontrole runā par visām 119 pašvaldībām un šādas pašvaldības, kurās ir visi šie trīs nozīmīgie pakalpojumi, ir tikai 15. Revidentu veiktajā aptaujā puse sociālo dienestu atzina, ka pašvaldībā pieejamie sociālie pakalpojumi nav pietiekami un nerisina problēmas, kas bijušas par pamatu aizgādības tiesību pārtraukšanai bērnu vecākiem. To uzskatāmi apliecina arī jau minētie piemēri no konkrētām ģimeņu lietām.

Starptautisko revīzijas standartu pilns teksts ir pieejams INTOSAI mājas lapā (http://www.issai.org/). Galveno standartu tulkojumi latviešu valodā ir pieejami arī Valsts kontroles mājas lapā (http://www.lrvk.gov.lv/reviziju-rezultati/kas-ir-revizija/reviziju-standarti/).