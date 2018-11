Ēriks Eglītis: Produktivitāte – globālā tirgus un ilgtermiņa atslēga

Latvijas ekonomiskā attīstība balstās uz drosmīgu cilvēku lēmumiem radīt un nenogurstoši attīstīt savas idejas. Uzņēmēju ieguldītais darbs, entuziasms un iekšējais dzinulis kļūt labākiem ir kombinācija, kas ir pamatā Latvijas tautsaimniecības izaugsmei. Lai panākumi neapstātos pie sava novada, reģiona un nacionālajām robežām, valsts uzņēmējiem nodrošina iespējas konkurētspējas celšanai un durvju atvēršanai uz globālo tirgu.

Šodienas ieguldījums rītdienas panākumiem

Ražot produktīvāk nozīmē būt priekšā saviem konkurentiem, vairāk laika un resursu veltīt inovācijas un pētniecības iesaistei ražošanā, darbinieku kvalifikācijas celšanai un virzībai uz ārvalstu tirgiem. Uzņēmumu produktivitātes pieaugums ir gan uzņēmēju, gan valsts stabilas ilgtermiņa attīstības nosacījums.

Uzņēmējs, kurš apzinās produktivitātes nozīmi, iegulda darbinieku apmācībās, modernizē ražošanu un izmanto valsts piedāvātos risinājumus, spēj veiksmīgi konkurēt gan vietējā līmenī, gan arī īstenot sapni par ielaušanos citu valstu tirgos. Produktivitātes paaugstināšana ir plats solis starptautiskās konkurētspējas palielināšanā un līdz ar to eksporta virzienā. Mērķtiecīgi ieguldījumi ražīguma celšanā un inovatīvu risinājumu meklēšanā mazina riskus zaudēt klientus situācijā, kad tirgū ienāk kāds starptautiska līmeņa uzņēmums, kurš savu produkciju vai pakalpojumu var piedāvāt par zemāku cenu.

Produktivitāte – Latvijas veiksmes stāsta turpinājums

Nozīmīgākie ekonomikas rādītāji rāda labvēlīgas prognozes Latvijas iedzīvotāju ienākumiem. Iekšzemes kopprodukta (IKP) un vidējā atalgojuma pieaugums ir divi galvenie rādītāji, kas priecē visu sabiedrību un iedrošina uzņēmējus tālākai izaugsmei. 2018. gada otrajā ceturksnī IKP kāpums bija 5,3% salīdzinājumā ar 2017. gada otro ceturksni. Savukārt vidējais atalgojuma līmenis pirms nodokļu nomaksas palielinājies no 926 eiro 2017. gada otrajā ceturksnī līdz 1004 eiro šā gada otrajā ceturksnī. Lai ienākumu līmeņa kāpums priecētu arī turpmāk, ir svarīgi turpināt uzņēmumu produktivitātes motora eļļošanu, tuvinoties un pārsniedzot arī Eiropas Savienības (ES) produktivitātes rādītājus.

Vidējā atalgojuma turpmākam kāpumam jābalstās un jābūt līdzsvarotam ar produktivitātes, nevis iedzīvotāju patēriņa pieaugumu. Pretējā gadījumā atalgojuma palielināšanai nav ilgtermiņa ekonomiskā seguma. Viens no aspektiem, kas nosaka Latvijas konkurētspēju, ir zemās darbaspēka izmaksas. Tomēr, pakāpeniski palielinoties atalgojuma līmenim, šī priekšrocība tiks zaudēta. Tādēļ Latvijai aizvien vairāk jāvirzās uz ražošanu ar augstu pievienoto vērtību, kas iet kopsolī ar uzņēmumu produktivitātes kāpināšanu.

Čaklumu aizstāt ar produktivitāti

Neskatoties uz to, ka galvenie ekonomiskie rādītāji ļauj cerīgi skatīties arī nākotnē, viens no riskiem, kas varētu attālināt uzņēmējus no ārvalstu tirgu apgūšanas, ir kopumā zemie uzņēmumu produktivitātes rādītāji. Diagrammā Nr.1 ir sniegts datu apkopojums par Latvijas tautsaimniecības produktivitāti faktiskajās cenās attiecībā pret ES vidējo līmeni.

Atspoguļotie dati parāda gan skaudro realitāti, gan iedveš cerību ilgtermiņa griezumā. Skarbā realitāte izpaužas salīdzinājumā ar citām ES dalībvalstīm, kur Latvijas produktivitātes rādītāji ir divas reizes sliktāki nekā vidēji ES. Savukārt labā ziņa ir rezultātu uzlabošanās ilgtermiņā, kas parāda Latvijas pakāpenisku tuvināšanos produktivitātes rādītājos ES vidējam līmenim. Izvirzītais mērķis ir 2020. gadā sasniegt 52% no ES vidējā produktivitātes rādītāja. Minētais nenozīmē, ka uzņēmēji citās Eiropas valstīs ir čaklāki vai gudrāki, bet ļauj secināt, ka veiksmīgi valsts piedāvātie produktivitātes kāpināšanas risinājumi kombinācijā ar uzņēmēju apņemšanos investēt jaunās tehnoloģijās, darbiniekos un efektīvākā procesu organizēšanā ilgtermiņā atmaksājas un ļauj būt starp vadošajiem arī globālā līmenī.

Valsts kā turpmāko panākumu atbalsts

Tautsaimniecības izaugsmes sekmēšana, produktivitātes paaugstināšana un uzņēmēju dzīves atvieglošana ir Latvijas ekonomikas politikas veidotāju prioritātes, lai rezultātā uzņēmumi un Latvija kopumā kļūtu konkurētspējīgāki. Valsts veido vidi, kurā gan esošie uzņēmēji, gan jaunu un drosmīgu ideju virzītāji var veiksmīgi darboties, iegūstot nepieciešamo informatīvo bāzi un iespējas pieteikties valsts un ES fondu finansējumam. Ekonomikas ministrija vien šobrīd piedāvā 15 atbalsta programmas inovācijas attīstībai un mazo un vidējo uzņēmēju konkurētspējas sekmēšanai vairāk kā 550 miljonu eiro apmērā.

Kopš 2016. gada novembra darbojas Inovācijas motivācijas programma, kuras mērķis ir iedrošināt Latvijas iedzīvotājus uzsākt uzņēmējdarbību un palīdzēt jaunajiem uzņēmējiem inovāciju ieviešanā. Tāpat ir iespējams saņemt atbalstu darbinieku kvalifikācijas celšanai, ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, kā arī citiem mērķiem, lai sekmētu uzņēmumu produktivitātes uzlabošanos. Vairāk informācijas par pieteikšanos aktuālajiem līdzfinansējuma projektiem pieejams Ekonomikas ministrijas mājaslapā: https://www.em.gov.lv/lv/es_fondi/atbalsta_pasakumi_2014_2020/ .

