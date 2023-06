Fabio Paneta, Valdis Dombrovskis: Kāpēc Eiropai nepieciešams digitālais eiro?

Pasaule mainās. Digitalizācija ir pārveidojusi sabiedrību tā, kā vēl pirms desmit gadiem būtu grūti iedomāties. Ir mainījušies arī mūsu maksāšanas ieradumi – cilvēki arvien vairāk vēlas maksāt digitāli. Covid-19 pandēmija šo pāreju paātrināja.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Centrālās bankas visā pasaulē tagad strādā pie tā, lai papildinātu pašlaik piedāvāto valstu izlaisto naudu – skaidro naudu – ar tās digitālo versiju. Eiro zonā digitālais eiro piedāvātu digitālo maksājumu risinājumus, kas būtu bez maksas pieejami visiem un visur.

Skaidrā nauda joprojām ir svarīga – tā arvien ir iecienīts maksāšanas līdzeklis nelieliem maksājumiem veikalos un darījumiem starp personām. Vairākums eiro zonas iedzīvotāju vēlas saglabāt iespēju norēķināties ar banknotēm un monētām. Tieši tāpēc Eiropas Komisija un Eiropas Centrālā banka (ECB) ir apņēmušās nodrošināt, lai skaidrā nauda arī turpmāk tiktu pieņemta un būtu pieejama visās 20 eiro zonas valstīs.

Tomēr nenoliedzami, ka daudzviet pasaulē, arī Eiropā, skaidro naudu maksājumiem izmanto arvien mazāk. Virzoties uz digitālo ekonomiku, naudas pielāgošana digitālā laikmeta realitātei ir loģisks nākamais solis.

Abu iespēju – eiro skaidrās naudas un digitālā eiro – pieejamība ļautu ikvienam izvēlēties maksāšanas veidu un maksājumu digitalizācijas rezultātā neviens netiktu atstāts novārtā. Būtiski, ka tādējādi Eiropas iedzīvotājiem būtu iespēja veikt digitālos maksājumus visā eiro zonā – no Dublinas līdz Nikosijai un no Lisabonas līdz Helsinkiem.

Patērētājiem digitālais eiro sniegtu daudzas praktiskas priekšrocības. To būtu vienkārši izmantot un tas būtu bezmaksas. Neatkarīgi no savas atrašanās vietas eiro zonā cilvēki varētu bez maksas norēķināties ar digitālo eiro, piemēram, izmantojot digitālo maku savā tālrunī. Viņiem pat nebūtu jāveic maksājumi tiešsaistē, jo tie būtu iespējami arī bez interneta pieslēguma jeb bezsaistē.

Privātuma aizsardzība ir būtiska digitālā eiro iezīme. ECB nebūtu pieejami lietotāju personas dati vai informācija par viņu maksāšanas paradumiem. Turklāt bezsaistes funkcionalitāte nodrošinātu augstāku datu privātuma pakāpi nekā jebkuras citas pašlaik pieejamās digitālās maksāšanas metodes.

Pateicoties lielākai konkurencei, digitālais eiro arī samazinātu ar maksājumiem saistītās komisijas maksas. Pašlaik divas trešdaļas Eiropas digitālo mazumtirdzniecības maksājumu apstrādā tikai daži globālie uzņēmumi. Lielākas konkurences rezultātā klienti un tirgotāji saņemtu lētākus pakalpojumus.

Bankām un citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem digitālais eiro kļūtu par virzītājspēku jaunu Eiropas mēroga maksājumu un finanšu pakalpojumu attīstībai, stimulējot inovācijas un atvieglojot konkurenci ar lielajiem ārpus Eiropas esošajiem finanšu un tehnoloģiju uzņēmumiem. Digitālajam eiro būtu arī zināmi ierobežojumi, piemēram, turējumā esošā apjoma limiti, lai izvairītos no būtiskas noguldījumu aizplūdes no bankām. Taču lietotāji, kuri vēlētos veikt par noteikto limitu lielākus maksājumus, varētu to darīt, sasaistot savu digitālo eiro maku ar savu bankas kontu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Digitālais eiro sniedz arī būtiskas stratēģiskas priekšrocības. Eiropa kā pasaulē lielākais vienotais tirgus nevar atļauties atpalikt, kamēr citas jurisdikcijas virzās uz priekšu. Ja pārrobežu maksājumos tiktu atļauts plašāk izmantot citas centrālo banku digitālās valūtas, pastāvētu risks, ka eiro – pašlaik pasaulē otrā nozīmīgākā valūta pēc ASV dolāra – zaudētu pievilcīgumu. Tāpat eiro tiktu vairāk pakļauts konkurencei, ko rada tādas alternatīvas kā globālās stabilās kriptovalūtas. Gala rezultātā tas varētu apdraudēt mūsu monetāro suverenitāti un Eiropas finanšu sektora stabilitāti.

Digitālais eiro arī uzlabotu Eiropas maksājumu sistēmas integritāti un drošību laikā, kad augošās ģeopolitiskās spriedzes dēļ esam vairāk pakļauti uzbrukumiem mūsu kritiskajai infrastruktūrai. Balstoties uz Eiropas infrastruktūru, sistēma būtu labāk sagatavota, lai novērstu dažādus traucējumus, t. sk. kiberuzbrukumus un elektroapgādes pārtraukumus.

Mēs joprojām atrodamies šī aizraujošā projekta pašā sākumā. Eiropas Komisija šodien nāk klajā ar tiesību akta priekšlikumu. ECB šoruden pabeigs digitālā eiro dizaina un izplatīšanas izpētes posmu. Pēc tam tā lems, vai sākt sagatavošanās posmu jaunās digitālās valūtas izstrādei un testēšanai.

Centrālās bankas nauda ir pamatā mūsu uzticībai visiem naudas veidiem, kā arī mūsu maksājumu sistēmas stabilitātei un noturībai. Tā ir Eiropas finanšu sistēmas un monetārās savienības pamats. Digitālais eiro saglabātu centrālās bankas naudas lomu, jo eiro neatkarīgi no tā veida vienmēr būs eiro – gan skaidrās naudas, gan digitālās naudas formā.

Mūsu monetārajai sistēmai, kuras pamatā ir mūsu vienotā valūta, ir jāseko līdzi digitālajam progresam. Mēs esam apņēmušies to nodrošināt.