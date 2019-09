Gints Āboltiņš: FinTech pakalpojumu sniedzēji pievēršas gados vecākai mērķauditorijai

Līdz šim finanšu tehnoloģiju (FinTech) uzņēmumu radīto digitālo risinājumu galvenā mērķauditorija bija tā saucamie "mileniāļi" jeb 22 līdz 38 gadus veci cilvēki, kas dzimuši laika posmā no 1981. līdz 1997. gadam, ar labām digitālajām prasmēm un vēlmi savus finanšu darījumus kārtot interneta vidē.

Taču, ņemot vērā cilvēku vidējā dzīves ilguma palielināšanos, pasaules finanšu tirgu apskatnieki vērš uzmanību uz iespaidīgo tirgus potenciālu, ko piedāvā vecākās paaudzes patērētāji. To sākuši apzināties arī paši FinTech uzņēmumi, piedāvājot tirgū digitālus pakalpojumus, kas risina vecāko paaudžu – pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku – finanšu vajadzības.

ASV FinTech uzņēmumi jau šobrīd tirgū piedāvā vecākajām paaudzēm domātus digitālus risinājumus dažādos finanšu tirgus segmentos, tostarp, finanšu pakalpojumiem, veselības apdrošināšanai, īpašumu pārvaldībai, pensiju uzkrāšanai un citos. Piemēram, ir jaunuzņēmumi, kas sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām ir radījuši digitālus izglītojošus rīkus, kas vecāko paaudžu cilvēkiem veicina izpratni par pieejamiem digitāliem risinājumiem, kā piemēram, tiešsaistes banku pakalpojumiem.

Ņemot vērā, ka pieaug cilvēku dzīves ilgums, aug arī pieprasījums pēc ilgtermiņa pensiju plānošanas stratēģijām un tās digitalizētā formā piedāvā vairāki jaunuzņēmumi, radot rīkus, kas ļauj veidot individualizētus pensiju plānus vai uzkrājumus pensijai. Tāpat FinTech uzņēmumi piedāvā arī tādus pakalpojumus kā digitālus testamenta plānošanas un veidošanas rīkus, kā arī risinājumus, kas cilvēkiem, kuru aprūpē ir vecāki gados, nodrošina ērtu vecāku finanšu plānošanu un rēķinu nomaksu. Vēl var nosaukt platformas, kurās dalīties ar dzīvojamo platību kopdzīvošanai, tādējādi radot papildu ienākumus personas budžetā.

Galvenie iemesli šādai tendencei ir pieaugošās digitālās prasmes vecāko paaudžu pārstāvju vidū, kā arī ASV var runāt par to īpašumā esošiem iespaidīgiem finanšu aktīviem. Konsultāciju uzņēmums Deloitte 2015. gadā veica apjomīgu pētījumu par paaudžu turību ASV, kurš atklāja, ka turīgākā paaudze valstī līdz pat 2030. gadam būs "demogrāfiskā sprādziena" paaudze, proti, cilvēki, kuri dzimuši laika posmā no 1946. līdz 1964. gadam un kuri patlaban ir pensijas vai pirmspensijas vecumā. Šīs paaudzes cilvēki šobrīd veido 25% no ASV iedzīvotāju kopskaita un tiek prognozēts, ka 2020. gadā to īpašumā būs puse jeb 50.2% no kopējiem mājsaimniecību neto finanšu aktīviem. Turklāt jāpiemin arī Otrā pasaules kara beigās dzimušie, kas veido vērā ņemamu FinTech pakalpojumu mērķauditoriju, patlaban pārvaldot 33% no kopējiem mājsaimniecību neto finanšu aktīviem ASV.

Kopumā var prognozēt, ka, pieaugot dzīves ilgumam un cilvēku digitālajām prasmēm, visā pasaulē pieaugs pieprasījums pēc FinTech pakalpojumiem, kas adresēti pensijas un pirmspensijas vecuma cilvēkiem. Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas 2017. gada jūlijā veiktajā pētījumā "Fintech Pulss 2017" 87% Latvijā esošo finanšu tehnoloģiju uzņēmumu atzina, ka uzņēmuma trīsgades plānos ietilpst jaunu ārvalstu tirgu apgūšana, savukārt 60% norādīja, ka plāno attīstīt jaunus produktus. Padziļināta izpratne par finanšu līdzekļu sadalījumu starp dažādām vecuma grupām, to finanšu pārvaldības vajadzībām un vēlmēm var būt labs pamats šo plānu īstenošanai gan vietējā, gan ārvalstu tirgos.