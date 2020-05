Gints Kaminskis: Covid-19 laivā esam visi – aicinām veselības nozari uz konstruktīvu sadarbību

Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Slimnīcu biedrības vārdā aicinu veselības nozari uz konstruktīvu sadarbību, pilnvērtīgi novērtējot pašvaldību otrā un trešā līmeņa slimnīcu potenciālu, kā arī medicīnas personāla kompetenci, sniedzot nepieciešamo palīdzību gan ar Covid-19 inficētajiem, gan visiem pārējiem pacientiem.

Uzticēšanās pašvaldību slimnīcu personālam un viņu zināšanām ir nozīmīgs faktors sociālā miera nodrošināšanai. Tikpat būtiski ir skaidri noteikumi un visa veida atbalsts pašvaldību slimnīcām.

Diemžēl pēdējā laikā publiskajā telpā ir izskanējis nepamatots Veselības inspekcijas viedoklis par pašvaldību otrā un trešā līmeņa slimnīcu it kā nepietiekamo gatavību un kapacitāti uzņemt ar Covid-19 saslimušos pacientus, lai sniegtu profesionālu medicīnisko palīdzību.

Tajā pašā laikā maz tiek skaidrots, ka atbilstoši Hospitalizācijas plānā noteiktajam pacientus ar aizdomām par Covid-19 saslimšanu aprūpē piektā un ceturtā līmeņa slimnīcās, kas ir tikai 7 no visām Latvijas slimnīcām, papildus bērni tiek aprūpēti Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā.

Hospitalizācijas plāns paredz, ka pašvaldību otrā un trešā līmeņa slimnīcu galvenā loma ir atslogot augstākā līmeņa slimnīcas no vieglāko pacientu ārstēšanas un daļēja neatliekamās palīdzības slimnieku uzņemšana un ārstēšana ar vieglākām saslimšanām, nevis Covid-19 pacientu stacionēšana.

Vairums pašvaldību slimnīcu strādā profesionāli, atbildīgi un pilnvērtīgi, jo ir veiksmīgi nodrošinājušas palīdzību ar Covid-19 saslimušajiem pacientiem, vienlaikus operatīvi ierobežojot vīrusa izplatību slimnīcās, apzinot iespējamos inficēšanās ceļus un izolējot kontaktpersonas. Tas liecina par šo slimnīcu personāla sagatavotību un pareizu rīcību, saskaroties ar inficētajiem pacientiem.

Šādi valsts atbildīgo institūciju paziņojumi ārkārtējās situācijas un pandēmijas laikā izraisa neizpratni medicīnas darbiniekos, kuri strādā atbildīgi, godprātīgi, profesionāli un turklāt lielas spriedzes apstākļos. Šodien ir jānovērtē ikviens medicīnas darbinieks, kurš nenogurstoši un ar vislielāko atbildību dara savu darbu cilvēku labā.

Savukārt Veselības inspekcijas aizrādījumi par nepietiekamo aizsarglīdzekļu pieejamību un neatbilstošu telpu aprīkojumu Covid-19 pacientu uzņemšanai un ārstēšanai otrā, trešā līmeņa slimnīcās ir atkarīgi no Veselības ministrijas aizsarglīdzekļu sadales principiem starp dažāda līmeņa slimnīcām un nav atkarīgi no šo iestāžu vadītājiem. Patlaban ļoti svarīgi ir nodrošināt arī šīs slimnīcas ar aizsarglīdzekļiem vai arī finansējumu to iegādei. Tāpat būtiski būt ciešā kontaktā un veicināt savstarpējo komunikāciju, lai neskaidrie jautājumi tiktu operatīvi risināti.

Tāpēc aicinu visas valsts un pašvaldību institūcijas uz kopīgu sekmīgu sadarbību, lai vienoti un pēc iespējas sekmīgāk pārvarētu Covid-19 pandēmiju, kā arī atbilstoši novērtēt pašvaldību slimnīcu darbu un ieguldījumu ārkārtējās situācijas laikā, paturot prātā šīm slimnīcām uzticētos uzdevumus. Svarīgi ir strādāt un meklēt risinājumus kopā, jo patlaban Covid-19 laivā esam visi un, tikai noturot to uz ūdens un lieki nesvārstot, ir iespējams sasniegt kopīgos mērķus.