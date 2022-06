Ģirts Valdis Kristovskis: Vai redzams Ventspils kleptokrātijas gals?

Pirms pāris nedēļām, 25. maijā, ziņu aģentūra LETA nāca klajā ar pārsteidzošu faktu, proti, pērn Ventspils pilsētas dome bijušo priekšsēdētāju Lembergu ir atalgojusi ar 20 700 eiro, pat ja viņš pavadījis apcietinājumā vairāk nekā 10 mēnešus! Domes vadības gatavība finansiāli nodrošināt par smagiem ietekmes un finanšu noziegumiem pirmās instances tiesā notiesāto ir izrādījusies pārsteidzoša. Taču ne pirmoreiz.

To, ka rūpes par Lemberga ienākumiem ir pilsētas vadības mānija, apliecina arī dažas dienas agrāk, 22. maijā, tapušais LTV Ziņu dienesta analītiski pētnieciskā raidījuma "De facto" sižets. Žurnālists Matīss Arnicāns pievērsa skatītāju vērību KNAB kriminālprocesam, kas beidzot (!) ierosināts šī gada februārī par Aivara Lemberga gadu desmitiem vadītās un kontrolētās Ventspils brīvostas pārvaldes nelikumīgiem maksājumiem Lemberga vadītajai biedrībai "Ventspils Attīstības aģentūra" (turpmāk – VAA).

Pats Lembergs "De facto" kameras priekšā to nodēvēja par kārtējo viņa zākāšanu priekšvēlēšanu laikā, par sacerētu jaunstāstu, kam apakšā nekā neesot. Vai tiešām tas tā ir? Palūkosim.

Runa ir nevis par jaunu, bet Lemberga paša izlolotu, daudzus gadus piekoptu kleptokrātisku shēmu pašvaldības publisko līdzekļu izkrāpšanai. Proti, Ventspils brīvostas pārvalde, pilsētas dome, pašvaldības kapitālsabiedrības, pat Ventspils Augstskola un tehnikums ieskaita dāsnas biedru naudas biedrībai VAA, kuras prezidents ir neviens cits kā Lembergs. Biedru naudas maksātas, zinot, ka gandrīz pusi biedrībai VAA "saziedoto" līdzekļu novirzīs turpat 100 tūkstošus eiro vērtai ikgadējai pilsētas ar nākotni vadītāja Lemberga dubultai "atalgošanai".

Klasiskāku atrašanos interešu konflikta situācijā, dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgos nolūkos ir grūti iedomāties. To, ka šādi notikusi Ventspils brīvostas pārvaldes finanšu līdzekļu izšķērdēšana lielā apmērā, apliecina brīvostas pārvaldes nesen veiktā audita atzinums. Ar krietnā un rūpīgā saimnieka, tas ir, ar Ventspils brīvostas valdes priekšsēdētāja Lemberga gādību par labu paša biedrībai VAA ir tikusi izkārtota brīvostas pārvaldes ikgadēja "biedra nauda" 113 830 eiro vērtībā (kopš 2013. gada). Rezultātā, gadu gaitā apmierinot biedrības VAA, tas ir, tās prezidenta Lemberga augošo apetīti, brīvostas pārvaldei ir nodarīti 1,3 miljonus eiro vērti zaudējumi.

Zaudējumi ir patiesi iespaidīgi. Uz to fona Lemberga runāšana par viņa zākāšanu acīmredzami izčākst. Viņa komentārs, ka brīvosta, maksājot naudu viņa vadītajai biedrībai, ir visai lēti tikusi cauri, izklausās drīzāk aroganti un piedauzīgi. Īpaši tāpēc, ka brīvostas valdes priekšsēdētājam Lembergam "konsultācijas sniedza" biedrības VAA prezidents Lembergs. Šādi fakti, 1,3 miljonus eiro vērti zaudējumi, runā paši par sevi. Diemžēl Ventspils brīvostas pārvalde veikt auditu un atzīt sevi par cietušo varēja tikai pēc ASV OFAC sankciju uzlikšanas Lembergam, kas valstij radīja iespēju atbrīvoties no Lemberga ietekmes un kontroles vismaz vienā no Ventspils iestādēm.

Saprotams, ka Ventspilī praktizēto kleptokrātisko sistēmu Lembergs nevarēja izveidot viens pats. LTV raidījums "De facto" iezīmēja dažus no tuvākajiem izpalīgiem. Viens no tiem, bijušais Ventspils brīvostas pārvaldnieks Imants Sarmulis, apliecināja, ka katru gadu viņa pārvaldītās iestādes budžetā apzināti tika paredzēts finansējums biedrībai VAA. Tātad Lembergs kā brīvostas valdes priekšsēdētājs, apstiprinot šīs iestādes ikgadējos budžetus, vienmēr balsoja par finanšu līdzekļu novirzīšanu viņa biedrībai VAA. Tas tika darīts, labi zinot, ka brīvostas pārvaldes nauda paredzēta Lemberga personīgā atalgojuma gūšanai, zinot, ka tas ir aizliegts, ja Lembergs kā valsts amatpersona, viņa radinieki vai darījuma partneri ir personiski vai mantiski ieinteresēti.

Un tomēr Lemberga uzticamākie partneri – pārvaldnieks Sarmulis, brīvostas valdes locekļi Jānis Vītoliņš un Guntis Blumbergs, kuri visi trīs ir arī biedrības VAA valdes locekļi, turklāt Vītoliņš un Blumbergs ir Lemberga vietnieki Ventspils pilsētas domē – šādu aizliegumu gadiem ilgi ignorēja.

Uz šāda minēto valsts amatpersonu prettiesisko darbību fona iepriekšējais brīvostas pārvaldnieks Sarmulis LTV raidījumam "De facto" gluži komiskā kārtā skaidroja, ka biedrības VAA izveide ir bijusi ārkārtīgi pareizs un laikā realizēts lēmums. Strādājot pie rūpniecības un citiem projektiem, viņš ar aģentūru (domāta biedrība VAA) esot sadarbojies ik dienu: "Tieši Lembergs vadīja visu to darbu. Tieši viņš personīgi kontrolēja. Es vairākas reizes nedēļā pie viņa gāju skaņot visus jautājumus."

Nav šaubu, ka Lembergs vadīja un kontrolēja. Tomēr – kādā statusā? Kā biedrības VAA prezidents vai tomēr kā pilsētas domes, brīvostas valdes un duča citu ar pilsētas attīstību un mārketingu saistītu komiteju, komisiju un padomju algots vadītājs!? Saskaņā ar Sarmuļa sacīto pilsētas attīstība ir nevis Lemberga vadītās pilsētas domes, pašvaldības iestāžu, bet gan Lemberga biedrības VAA nopelns. Tāpēc pilsētai, tās iestādēm biedrības VAA prezidents ir karaliski jāatalgo!

Šāda dubultā algošana par publiskiem līdzekļiem ir absurda! Turklāt tā ir krimināli sodāma krāpniecība. Zīmīgi, ka Lemberga biedrības VAA "ieguldījums" tomēr nav ticis atspoguļots "pakalpojumus saņēmušo" pašvaldības iestāžu atskaitēs vai gada pārskatos. Līdzīgi nekādas biedrības VAA pakalpojumu pēdas nespēja atrast arī Ventspils brīvostas pārvaldes audits. Tās nespēj uzrādīt ne Ventspils pilsētas dome, ne arī pašvaldības kapitālsabiedrības, kas no Lemberga kabatas biedrībai VAA ik gadu ieskaitīja 20, 30 vai 40 tūkstošus eiro.

Patiesībā tas nepārsteidz. Kā LTV raidījumam "De facto" skaidroja Lembergs, tieši biedrības VAA sapulce (tātad – Lembergs, Vītoliņš, Blumbergs, Sarmulis un vēl dažas tuvu stāvošas pilsētas domes uzticamības personas) noteica biedriem, tostarp arī brīvostas pārvaldei, 113 830 eiro vērto biedru naudas apjomu. Turklāt vienlaikus Lembergs žurnālistam Matīsam Arnicānam uzsvēra, ka par biedrības VAA prasīto finansējumu lēmusi brīvostas pārvalde (joprojām tas pats personu loks – Lembergs, Vītoliņš, Blumbergs, Sarmulis).

Pašreiz Ventspils pilsētas domi formāli vada Jānis Vītoliņš. Lembergam tiesa to liegusi. Taču ziņu aģentūras LETA 25. maija ziņa – Lembergam par cietumā pavadīto laiku atvēlēts atalgojums 20 700 eiro vērtībā – liecina, ka viņa dominance un ēdelīgums nemainās. Kleptokrātija ir dzinusi dziļas saknes. Tai raksturīgā Lemberga īpašo interešu nodrošināšana Ventspils pilsētas domē joprojām ir spēkā. Arī tāpēc, ka opozīcijas deputātu aktīvie, daudzkārtējie centieni pievērst tiesībaizsardzības iestāžu uzmanību gadiem ilgi tika ignorēti.

Tikmēr shēmu organizatori, beneficiāri, un viņu atbalstītāji turpina noteikt spēles noteikumus pilsētā ar rītdienu. Kā LTV raidījumam "De facto" apliecināja Ventspils domes priekšsēdētājs Vītoliņš, pašvaldība neplāno izvērtēt, vai viņa atkarībā esošo pašvaldības iestāžu budžeta naudas maksājumi Lemberga vadītajai biedrībai ir bijuši pamatoti. Kāpēc? Spriediet paši. Un tomēr ir jātic, ka KNAB un prokuratūras izmeklētāji uzsāktā kriminālprocesa ietvaros būs savu uzdevumu augstumos, ka tuvinās Ventspils kleptokrātijas drīzu galu.