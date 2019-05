Guntis Libeks: Revidenta kārdinājums

Valsts kontrole (VK) ir veikusi revīziju "Atņemtā bērnība. Ikvienam bērnam ir tiesības uzaugt ģimenē". Kā minēts revīzijas ziņojuma anotācijā, VK ir vēlējusies noskaidrot, vai sabiedrība ir mainījusies un vai par bērnu tiesību aizsardzību atbildīgās institūcijas dara visu iespējamo, lai nodrošinātu bērnu tiesības dzīvot labvēlīgos apstākļos ģimenē vai tai pietuvinātā bērna interesēm atbilstošā vidē. Revīzijas ziņojums būšot noderīgs Labklājības ministrijai (LM), lai nodrošinātu bērnu aizsardzības jomas turpmāko attīstību, izstrādājot arī bērnu un ģimenes tiesību politikas plānošanas dokumentu nākamajam periodam.

Lai gan šāda veida valsts politikas izvērtēšana un turpmāku politisko mērķu izvirzīšana nav VK kompetences jautājums, tomēr šis nav pirmais gadījums, kad valsts augstākā revīzijas iestāde vērtē valsts institūciju un pašvaldību darba pareizību un metodes.

Jāuzteic VK trešā revīzijas departamenta direktores Ingas Vāravas drosme un ambīcijas uzņemties ekspertes lomu par LM, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, pašvaldību bāriņtiesu un sociālo dienestu darbu. Kā minēts ziņojumā, VK ir konsultējuši sabiedrības pārstāvji: ģimenes psihoterapeite Andrija Likova, profesionālo audžuģimeņu apvienība "Terēze", biedrība "Zvannieku mājas" un Sandra Dzenīte-Cālīte, fonds "Plecs" un audžuģimeņu mammas. Var tikai minēt, no kurienes ziņojuma atzinumos, secinājumos un ieteikumos radušās radikāli ekstrēmas idejas, kas aicina principiāli mainīt mūsu priekšstatus par personīgās dzīves robežām un valsts iejaukšanos privātajā dzīvē. Iespējams, idejas nāk no dažiem Skandināvijas valstīs vai Lielbritānijā pieredzi guvušajiem nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.

VK – pēc pašvaldību aptaujāšanas un revīzijām 16 bāriņtiesās un 11 bērnunamos – vispārina atzinumu par visām pašvaldībām un izsaka pārsteidzošus secinājumus:



pašvaldības neanalizē sociālo situāciju un neveic preventīvo darbu ar ģimeni;

bāriņtiesas vilcinās rīkoties vai nerīkojas mērķtiecīgi;

izvēloties bērnunamu, pašvaldības izvēlas sev ērtāko risinājumu, nevis bērna interesēm atbilstošāko;

pašvaldībās pakalpojumi ģimenes funkcionētspējas atjaunošanai nav pietiekami;

bērna aprūpe un tiesību ievērošana pie aizbildņa, audžuģimenē un bērnunamā netiek pienācīgi uzraudzīta.

Neapstrīdami, pašvaldību sociālo dienestu un bāriņtiesu darba kvalitāte ir jāuzlabo – tās kļūdās, tajās sastopami arī nepietiekami kvalificēti un slinki darbinieki. Taču VK secina, ka pašvaldību bāriņtiesu un sociālo dienestu darbs bērnu aprūpē ir pilnīgs brāķis. Revīzijā līdzīgi secinājumi seko arī par Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju. Tas jau pretendē uz augsta līmeņa profesionālo kompetenci un ekspertīzi.

Apbrīnojami, kādā veidā "revidenti konstatēja vismaz 15 gadījumus, kad savlaicīgi netika pieņemti lēmumi par aizgādības tiesību pārtraukšanu". Kā zināms, šis ir viens no vissarežģītākajiem un pretrunīgāk vērtētajiem bāriņtiesu darbības aspektiem, kur katrs gadījums ir ekskluzīvi individuāls un neviennozīmīgi vērtējams. Pārmest, ka pēc daudzu gadu darba ar ģimeni tajā tomēr notika smaga vardarbība un tā nebūtu notikusi, ja bērni būtu atņemti, ir visgudra spriedelēšana. Ziņojums nodēvēts – "Atņemtā bērnība". Ziņojumā atkārtojas apgalvojums, ka sociālie dienesti un bāriņtiesas nerīkojas bez vecāku gādības palikušo bērnu labākajās interesēs.

Cik noprotams no ziņojuma satura, atņemtā bērnība ir gadījumos, kad bērni nav izņemti no ģimenes un laicīgi nodoti adopcijai. Jāteic, ka tā ir atgriešanās domāšanā, kurā bijām pirms gadiem divdesmit. Sociālo dienestu un bāriņtiesu darbs pēdējā laikā ir orientēts uz sadarbību un palīdzību ģimenēm, lai maksimāli izvairītos no vecāku tiesību atņemšanas un bērni uzaugtu savā bioloģiskajā ģimenē. Tomēr visinteresantākais ieteikums, kas seko apgalvojumam, ka pašvaldības neveic preventīvo darbu ar ģimenēm, ir – "pašvaldībām pilnveidot institūciju savstarpējo sadarbību sociālās situācijas analīzē, lai savlaicīgi identificētu ģimenes, kurās pastāv riski nepietiekamai bērna aprūpei, lai jau preventīvi uzsāktu tām nepieciešamā atbalsta sniegšanu".

Pārmetumam, ka pašvaldību sociālie dienesti nav apzinājuši visas ģimenes ar bērniem un strādā tikai ar tām ģimenēm, kuras nonākušas to redzeslokā, seko ieteikums veikt profilaktisko darbu ar visām ģimenēm, kurās aug bērni. Te jau atkārtojas VK prakse pārmest iestādēm to, kas vispār nav to kompetencē. Diemžēl šim ieteikumam neseko detalizēti skaidrojumi, ko VK uzskata par riskiem un kādas ir to pieļaujamās robežas. Iespējams, pēc šī ziņojuma LM sagatavos izmaiņas normatīvajos aktos un risku atpazīšanas metodikā. Piemēram, vai alkohola lietošana un smēķēšana bērna klātbūtnē ir pamats darbību uzsākšanai ar ģimeni? Vai trūcīgi materiālie apstākļi ir riska faktors? Ja ģimene ir materiāli labi nodrošināta, bet vecāki aizņemtības dēļ nevelta laiku saviem bērniem, vai arī tad šī ģimene būtu apsekojama? Kāds emociju līmenis uzskatāms par vardarbību, un kā to atpazīt?

Lai regulāri apsekotu mājas ar bērniem, īpaši lauku apvidos, būs nepieciešami lieli cilvēku resursi un izdevumi. Cik noprotams no VK ieteikumu teksta, priekšlikums ir iesaistīt daudzas institūcijas: sociālos dienestus, bāriņtiesu, policiju, skolu pārstāvjus un, iespējams, brīvprātīgos. Te labi varētu palīdzēt arī Trauksmes celšanas likums, kurš stāsies spēkā maijā. Tas varētu iesaistīt ģimeņu uzraudzībā plašas darba ļaužu masas. Var gadīties, ka pēc kāda laika VK veiks revīziju par Trauksmes celšanas likuma darbības rezultātiem, un, kā prakse rāda, pašvaldību bezdarbība varētu tikt novērtēta kā sabotāža.

VK uzdevums atbilstoši likumam ir kontrolēt likumīgu un lietderīgu rīcību ar valsts un pašvaldību finanšu līdzekļiem un mantu. Tomēr ne jau pirmoreiz šai institūcijai ir kārdinājums vērtēt nozaru politiku un darbības principus, uzdodoties par lielāko speciālistu visās jomās, maldināt sabiedrību ar apšaubāmiem secinājumiem. Nenoliedzami, politiska darbība ir vilinoša, bet vai valsts kontrolieri nepārvērtē savas spējas un kompetenci?