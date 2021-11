Helēna Dalli: Izglītība pirmajā vietā – patiesība par dzimuma vardarbību

Viens no šķēršļiem dzimuma vardarbības apkarošanā ir fakts, ka tā joprojām netiek pilnībā uztverta kā sociāla problēma; ievērojama daļa Eiropas iedzīvotāju joprojām uzskata, ka šāda vardarbība galvenokārt ir privāta lieta. Upuriem sekas ir tādas, ka tie vai nu izvēlas nerunāt un neziņot par vardarbību, vai, ja arī to dara, var pat tikt vainoti notikušajā.

Pārāk daudzos gadījumos upurus izjautā par viņu uzvedību vai apģērbu, kas šķietami izprovocējis vainīgos, it kā viņi būtu kļuvuši vardarbīgi attaisnojoša iemesla dēļ. Šāda fokusa maiņa nav retums. 27 % ES iedzīvotāju uzskata, ka dažās situācijās sekss bez piekrišanas ir attaisnojams. Taču sekss bez piekrišanas ir izvarošana.

Dzimuma vardarbībai un vardarbībai ģimenē nekad nav attaisnojuma. Šādi attaisnojumi ir tik dziļi iesakņojušies mūsu kultūrā, ka sabiedrības izpratnes maiņa šajā jomā nenāk viegli. Piemēram, dažos mākslas un literatūras meistardarbos mūs maldina skaistums, ar kādu attēloti izvarošanas mēģinājumi.

Atcerēsimies mītu par Dafni un Apollonu. Ovīdijs stāsta, kā šis dievs tiek sašauts ar Kupidona bultu un tiek attaisnots, jo viņam nav citas iespējas kā vien "iemīlēties" nimfā. Ovīdija versijā attēlots, kā pārbiedētā Dafne bēg no Apollona, kurš viņu vajā. Lai gan Dafne tiek izglābta no uzbrukuma savā cilvēka veidolā, viņa tomēr tiek piespiedu kārtā apklusināta un Apollona iekāres dēļ pārstāj būt cilvēks.

Lai pārveidotu sabiedrību un mainītu nepareizus priekšstatus par dzimuma vardarbību, nepieciešama agrīna izglītība, tostarp dzimumizglītība, un ieguldījumi visaptverošā "pilnīgas neiecietības pret vardarbību" sabiedriskās politikas pieejā. Sabiedriskās kustības, piemēram, #MeToo, ir pierādījušas, ka ir patiess pārmaiņu dzinējspēks.

Šī kustība palīdzēja miljoniem sieviešu saņemt drosmi pārvarēt sevi un sākt runāt. Savukārt Eiropas Komisija strādā pie tā, lai palielinātu sabiedrības informētību, izmantojot tādas kampaņas kā #SayNoStopVAW un ANO vadīto UNiTE. Šāda pastiprināta uzmanība dzimuma vardarbībai bija jāpievērš jau sen, un rezultātā ir jānotiek plaša spektra izmaiņām.

Šajos centienos daudz lielākā skaitā ir jāiesaistās arī vīriešiem. Mums izdosies mainīt kopējo ainu tikai tad, ja piedalīsies visi. Tikpat svarīgi ir strādāt ar vainīgajiem, t. sk. lai nepieļautu, ka viņi atkārtoti izdara noziegumus. Šajā ziņā izšķiroša nozīme ir pareizai pieejai. Programmām darbam ar varmākām ir jānodrošina plašāka izglītība par dzimuma vardarbību un tās ietekmi un jāierobežo iejaukšanās, attiecinot to tikai uz ārstēšanu saistībā ar reibinošu vielu pārmērīgu lietošanu vai garīgās veselības problēmām.

Attiecībā uz cietušo aizsardzību mūsu pienākums ir novērst atkārtotu viktimizāciju, kas izriet no nepietiekamas izpratnes par dzimuma vardarbību. Ikvienai ES dalībvalstij ir vairāk jāiegulda speciālistu apmācībā, t. sk. tiesnešu, policistu un sociālo darbinieku apmācībā, lai viņi spētu uzdot īstos jautājumus un pievērst uzmanību īstajām pazīmēm.

Eiropas Tiesiskās apmācības tīkls saņem 11 miljonus eiro gadā no ES budžeta, un tas jau ir rīkojis seminārus par dzimuma vardarbību un vardarbību ģimenē, par seksuālu izmantošanu cilvēku tirdzniecībā un par cietušo tiesībām gadījumos, kad notikusi vardarbība pret sievietēm un bērniem.

Mūsu izpratnei par dzimuma vardarbību ir jāmainās līdz ar jaunu tehnoloģiju attīstību. Saskaņā ar 2020. gadā veiktu aptauju 58 % meiteņu ir piedzīvojušas uzmākšanos tiešsaistē un 50 % apgalvo, ka ar to vairāk saskaras tiešsaistē nekā uz ielas, un šie rādītāji pēdējos gados ir tikai pieauguši. Pandēmija un tai sekojošie ierobežojumi piespieda daudzus vairāk būt tiešsaistē un uzskatāmi parādīja, ka arī mūsu digitālajai realitātei ir jābūt daļai no drošas tiešsaistes vides.

Dzimuma vardarbība var notikt un notiek jebkurā vietā, t. sk. darbā, skolā, uz ielas vai tiešsaistē. Tā atstāj iespaidu uz cilvēku veselību un labklājību, kā arī ierobežo viņu iespējas labi justies sabiedrībā. Tā nav ne pašsaprotama, ne arī neatņemama daļa no kādas kultūras, un to var novērst. Pirmais solis, lai to pilnībā novērstu, ir tās pareiza atpazīšana. Pie tā Eiropas Komisija arī strādās ar gaidāmo pirmo tiesību akta priekšlikumu par dzimuma vardarbības un vardarbības ģimenē apkarošanu un novēršanu.

Šodien, Starptautiskajā dienā vardarbības pret sievietēm izskaušanai, arī jūs varat dot savu ieguldījumu, lai risinātu dzimuma vardarbības problēmu. Pievērsiet uzmanību šai problēmai un runājiet par to savā paziņu lokā. Paudiet skaļi savu nostāju pret šādu vardarbību. Mums ir vajadzīgs visu atbalsts, lai cīnītos pret šo postu.