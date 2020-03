Ieva Ilves: Cīņa ar vīrusu Kalifornijā: saprast un rīkoties

Mūsdienu Amerika diemžēl jau sen nav izcilības piemērs daudzās jomās – infrastruktūra nolaista, sociālā atbalsta sistēma vāja vai dažviet pat neeksistē, pieeja veselības aprūpei ierobežota, valsts pakalpojumi atpalikuši. Valsts augstāko amatpersonu nekomentēšu.

Pasauli iekarojušais vīruss nešķiro – tas skar arī Ameriku – pasaules lielvaru. Arī es, dzīvojot tehnoloģiju brīnumu centrā Silīcija ielejā, sagaidu šo pavasari ar bažām, vienlaicīgi rūpīgi sekojot līdzi notikumiem, lai rīkotos atbildīgi un lai izprastu "svešās zemes" ieradumus.

Kritikas ir daudz – un pelnīti. Arī situācija dažādos ASV štatos atšķiras. Vērojot norises Latvijā attālināti, apsvēru, ka Kalifornijas pieredze varētu noderēt. Pozitīvā. Varbūt kāds to var izmantot darbā, citu tas var iedvesmot rīkoties, neatmest ar roku, kā arī nekrist panikā. Ikvienam no mums ir risks kļūt par vīrusa upuri, bet katrs mēs varam rīkoties, lai šo risku mazinātu gan sev, gan citiem!

Par Kaliforniju skaitļos

Uz 12. martu Kalifornijā identificēti 224 saslimušie, no tiem 4 miruši. Jānorāda, ka vīruss pirmoreiz Kalifornijā tika diagnosticēts jau pirms vairākām nedēļām, bet pirms divām nedēļām, 27. februārī, bija 28 inficētie.

Kalifornija ir ASV lielākais štats ar 40 miljoniem iedzīvotāju. Tas ir starptautiskais centrs ne tikai tehnoloģijām un kinoindustrijai, bet arī daudziem citiem starptautiskiem uzņēmumiem. Papildus šeit ir visintensīvākā satiksme ASV ar Āziju un Ķīnu. Kalifornijā ir visi riski, lai vīruss uzliesmotu ar pilnu sparu, taču divu nedēļu laikā ir izdevies neļaut vīrusam pieaugt eksponenciāli kā, piemēram, Spānijā, kas ir tikai nedaudz lielāka par Kaliforniju, bet inficēto skaits ir 10 reizes lielāks.

Protams, statistika var nesniegt pilnīgu ainu – tas lielā mērā atkarīgs no pārbaudes iespējām. Kalifornijā laboratorijas strādā, un, piemēram, Stenforda slimnīca ir izstrādājusi savu testu, kas jau pirms nedēļas ir sertificēts un tiek izmantots.

Kalifornijas iedzīvotāju "relatīvais" miers

Pārsteidzoši, bet Palo Alto un Silīcija ielejā kopumā valda miers. Nē, tā noteikti nav ignorēšana, nevīžība vai nezināšana, drīzāk nosvērta rīcība ikvienā līmenī un situācijas apzināšanās. Ir pārdzīvots panikas mirklis, kad pirms kādām divām nedēļām situācijas nopietnības šokā iedzīvotāji arī šeit iztukšoja veikalu plauktus. Palēnām preces veikalos ir atgriezušās, mazāka makaronu, pupiņu un graudu izvēle – bet pieejami. Kalifornieši turpina ikdienas dzīvi, kurā tagad ir mazāk socializācijas, daudzviet strādā no mājām, kā arī stingri ievēro higiēnas prasības.

Manuprāt, ir trīs svarīgi rīcības virzieni, kas palīdz kaliforniešiem gan turēties pretim vīrusam, gan saglabāt relatīvu mieru.

Vietējās pārvaldes rīcībspēja un sabiedrības sagatavošana

Mūsu municipalitātē, Santaklērā (Santa Clara), dzīvo aptuveni tikpat iedzīvotāju, cik Latvijā, – 1,9 miljoni. Šeit ir vietējā pašvaldība, savs pārvaldnieks, veselības departaments un skolu pārvalde. Jau 2. februārī, kad krīze uzliesmoja tikai Ķīnā, vietējā pašvaldība pieņēma lēmumu par ārkārtas situāciju. Lēmumā saturiski bija maz juridiski saistošu komponentu – tas bija izglītojošs un brīdinošs. Tas aicināja tos, kas atgriezās no Ķīnas, uzturēties mājās 14 dienas – jo īpaši skolēnus un studentus –, kā arī detalizēti izskaidroja higiēnas prasības – mazgāt rokas ar ziepēm regulāri un vismaz 20 sekundes, lietot roku dezinfektoru, klepot salvetē un to nekavējoties izmest vai klepot savā elkonī, neaiztikt seju, acis, muti, degunu ar rokām, sliktas pašsajūtas gadījumā palikt mājās.

3. februārī šādi vispārīgi norādījumi sasniedza teju ikvienu Santaklēras apgabalā. Tos pakāpeniski vecākiem izsūtīja skolas un bērnudārzi, universitātes saviem studentiem un viņu ģimenēm, sabiedrisko pakalpojumu iestādes saviem klientiem. Tas neradīja paniku, bet, gluži otrādi, pievērsa uzmanību dažām vienkāršām higiēnas lietām. Pakāpeniski no dienas uz dienu e-pasta vēstuļu skaits turpināja augt. Pašvaldības dienesti turpināja atjaunot informāciju, kas būtiski nemainīja vadlīnijas.

Neskatoties uz to, katru dienu pienāca atgādinājumi par pašvaldības darbu, tā izvērtējums, ziņas par inficēšanās gadījumiem, kā arī tika atgādināts par higiēnas prasību ievērošanu. Ja sākotnēji varbūt daudzi to izlasīja un aizmirsa, tad laika gaitā cilvēki pakāpeniski to ieviesa savā ikdienā – skolās, bērnudārzos, veikalos, sporta klubos – visi mazgā rokas, ir pieejami dezinfekcijas līdzekļi pie ieejas un dažādos saskares punktos, tiek mainīta kārtība, piemēram, bērnu atvešanai un aizvešanai no skolas, grāmatu apmaiņai bibliotēkās, lai mazinātu saskarsmi un iespēju vīrusam ceļot no viena pie otra.

Mana profesionālā ikdiena ir pagājusi, strādājot ar politikas jautājumiem valsts un starptautiskā mērogā, bet šodienas situācijā es novērtēju un uzsveru pašvaldības milzīgo lomu. Tā sasniedz un izprot vietējo cilvēku situāciju daudz labāk nekā ikviens vadītājs galvaspilsētā, tas ir kritiski nepieciešams atbalsts iedzīvotājiem.

Privātais sektors seko sabiedrības interesēm krīzes situācijā

Privātā sektora iesaiste un atsaucība ir milzīga, un nav iespējams to nepamanīt. Privātās kompānijas līdzīgi pārņem minētās vadlīnijas un ievieš savā praksē. Tagad e-pasta vēstules pienāk ne tikai no sabiedriskajām iestādēm, bet arī "Starbucks" kafejnīcu tīkla, lielveikalu ķēdēm, taksometru kompānijām un citiem uzņēmumiem, kam vien ir klientu e-pasta adreses. Ikviens uzņēmums uzskata par savu pienākumu īstenot higiēnas soļus un iepazīstināt ar to savus klientus. Jā, noteikti daudz no tā var būt tikai PR. Taču veikalos ir pieejami dezinfekcijas līdzekļi un cilvēki tos kārtīgi izmanto, notīrot savu iepirkumu groziņu, kā arī sporta nodarbībās cilvēki dezinficē ekipējumu un uztur distanci no citiem. Taksometru vadītājiem dezinfekcijas līdzekļi ir pieejami mašīnās. Daudzās vietās ir izvietoti informatīvi stendi un apraksti – par atbilstošu rīcību saistībā ar koronavīrusa izplatību.

Privātā sektora loma ir neatsverama arī daudz plašākā mērogā – to arvien biežāk arī atspoguļo masu mediji. Kompānijas piedāvā strādāt no mājām, apmaksāt vismaz daļēji paša karantīnu simptomu gadījumā. Tehnoloģiju kompānijas iegulda arī risinājumos, palielina virtuālās komunikācijas iespējas un datu serveru kapacitāti, lai palīdzētu laboratorijām ātri un efektīvi strādāt. Pozitīvo stāstu ir daudz, lai arī, protams, ne bez izņēmumiem.

Medicīnas iestādes neatpaliek, mūsu klīnika jau pirms krīzes bija ieviesusi iespēju saņemt ārsta video konsultāciju. Tagad šis pakalpojums ir izvērsts un pieejams klientiem, lai aizdomu gadījumā nebūtu jāapdraud līdzcilvēki ar vizīti klīnikā.

Informācijas atkārtošana, atkārtošana, atkārtošana

Pavisam vienkārša un regulāra komunikācija ir joprojām primitīva un ietekmīga metode, kas saliedē un mobilizē sabiedrību. Rīcības ieteikumu nepārtraukta atkārtošana dažādās formās un no dažādiem avotiem, kam seko arī rīcība publiskās vietās, pakāpeniski pieradina cilvēku pie domas par vīrusa esamību, atmodina apziņu un tad arī maina ieradumus. Koronavīruss nav klātesošs mūsu ikdienā – apkārt nav šausmu skatu, kas mobilizētu cilvēkus. Dzīve it kā rit, kā ierasts, un gribētos teikt: ko tad es – mani jau tas neskars! Bet šī sistemātiskā komunikācija visos līmeņos, kas skaidro, atgādina un rāda priekšzīmi, ir atstājusi iespaidu, vismaz šeit, Santaklēras apgabalā. To nevar nepamanīt ikvienā iestādē, veikalā, tikšanās reizē. Cilvēki tiešām mazgā rokas, lūkojas pēc dezinfekcijas līdzekļiem, ievēro distanci un nestaigā klepodami. Neviens nejūtas aizvainots, ja veikala apmeklētāji attālinās no kāda, kas ieklepojas.

Grūtākās dienas vēl priekšā – Amerikā kopumā strauji pieaug inficēto skaits. Taču man ir pārliecība, ka tieši vietējā sabiedrība šeit kopīgi izdarīs visu, lai aizsargātu sevi un savus līdzcilvēkus. Šobrīd tas ir daudz un svarīgi.