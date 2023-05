Ieva Ilvesa: Kijiva naktī un Zvaigžņu kari

Rit manas pirmās divas darba nedēļas Kijivā. Ierados ne kā tūrists. Atbraucot uz jebkuru valsti nevis paciemoties, bet dzīvot un strādāt, ir nepieciešams iedzīvoties ātri, orientēties pilsētas vidē, atrast naktsmītnes un izveidot kontaktus ar kaimiņiem, kolēģiem un vietējā pārtikas veikala pārdevēju. Sajust šejienes "Zeitgeist".

Ir jāiemācās sadzīvot ar karu

Ir pavasaris, saules izgaismotie baznīcu kupoli spītīgi akcentē Kijivas šarmu, lai arī rit karš. Burvīgas kafejnīcas sastopamas gandrīz katrā šķērsielā un lutina garāmgājējus ar izcilas kvalitātes kafiju patīkamā atmosfērā un par ļoti draudzīgām cenām.

Uz maniem jaunpienācējas uzstājīgajiem jautājumiem, kā rīkoties gaisa trauksmes situācijā, vietējie atbild ar zināmu vieglumu un koķetēriju – nu jau vairākus mēnešus Kijivā ir bijis klusums, Krievija nav raidījusi spārnotās raķetes ukraiņu virzienā.

Tomēr pirmā nedēļa Kijivā man sagatavojusi praksi. Trešās dienas vakarpusē ap septiņiem balss mana telefona trauksmes lietotnē aicina doties uz bumbu patversmi. Kā "jaunais" ārzemnieks viesnīcā vēl ar dažiem Vācijas pārstāvjiem dodos uz tās ērti iekārtoto pagrabu. Ērtības ir nosacītas, tomēr metrostacijā vai pazemes autostāvvietā stāvēt stundu, divas un vairāk būtu daudz grūtāk. Pāris dienu vēlāk seko vēl divas trauksmes pusnaktī, un no iesācēja pakāpeniski kļūstu par ekspertu. Nu jau zinu, ka daudz ērtāk ir pavadīt trīs stundas uz matrača, ja līdzi ir arī savs spilvens un kāds pārklājs.

Nakts sirēnas no Zvaigžņu kariem

Tālākie trauksmes paziņojumi sasniedz mani pusnaktī. Atpazīstu Zvaigžņu kara Lūkasa balsi. Grūti iedomāties izcilāku balss tembru, kontekstu un vārdus, kas iemieso sevī gan "labā uzvaru pār ļauno", gan pārliecību par saviem spēkiem izturēt, gan pateicību par doto iespēju dzīvot mierā un saticībā brīdī, kad šī pati balss izziņo uzlidojuma beigas.

Skaļu sirēnu fonā, kas nakts tumsā un pusmiegā skan iespaidīgi, gan telefonā, gan visā pilsētā skan aktiera Marka Hemila (Mark Hamill) balss: "Attention. Air raid alert. Proceed to the nearestē shelter. Don't be careless. Your overconfidence is you rweakness." (Klausīties AFP ziņu portālā.)

Kaut maza nianse, tā patīkami pārsteidz, cik kvalitatīvus produktus un pakalpojumus ukraiņi var radīt smagos kara apstākļos. Izcilība, kad labie spēki saliedējas cīņā pret ļauno. Arī aktieris savu darbu un balsi ieguldījis ukraiņu atbalstā.

Liktenīgā nakts Umaņā

Naktī uz 28. aprīli šī pati balss mani pamodina četros no rīta. Ārā valda melna nakts, un prāts pirmajā brīdī atsakās "pieslēgties". Lūkasa balss neatstāj vienaldzīgu un liek savākties, nekrist panikā un izvērtēt rīcību.

Kā eksperts ar pieredzi tagad lasu "Telegram" kanālus. Trauksmes izziņošanai Ukrainā ir savs algoritms. Piemēram, ja kādā no tuvākajām lidostām paceļas krievu bumbvedējs, trauksme nekavējoties tiek izziņota visā valstī. Bet pēc tā pārvietošanās trajektorijas var pieņemt drošu lēmumu par tālāko rīcību (dažreiz krievi pārved bumbvedēju uz citu lidostu Krievijas iekšienē).

"Telegram" atsevišķos kanālos, kas nav valsts, bet privātpersonu veidoti (visticamāk, eksperti ar pieeju informācijai), var uzzināt trauksmes izziņošanas cēloni. Vietējie ir pieraduši – tiklīdz izskan trauksme, lasīt šīs ziņas, kas ienāk teju vienlaicīgi ar trauksmes signālu, un tad lemt, vai būtu jādodas pazemē – vai kā citādi sevi jāpasargā. Tiek izmantots arī "divu sienu princips" – atrast ēkā vietu, kur tevi pasargā vismaz divas sienas. Ja raķetes sprādziens būtu blakus, tas, iespējams, ietekmētu tikai ārējo sienu. Tāpat pilsētā redzamas ēkas, kur logi nosegti ar īpašām caurspīdīgām plēvēm vai vienkārši krusteniski salīmētu noturīgu līmlenti – tādējādi cerot mazināt lidojošās stikla šķembas, kas pie bumbu sprādziena lido ar lielu ātrumu un savaino cilvēkus.

Pretgaisa aizsardzība sargā

Liktenīgajā naktī ziņo, ka pacēlušies ir vairāki bumbvedēji no Kaspijas jūras, un to raķešu nešanas kapacitāte uz brīdi tiek lēsta pat līdz 90 vienībām. Nolemju, ka viesnīcas patversme tomēr ir labākais risinājums un nu jau ar savu segu un spilvenu dodos turp. Ap sešiem no rīta mani modina Lūkasa balss, novēlot spēku ("Attention, air alert is over.May the Force be with you"). Uzlidojums ir beidzies.

Kijivu modina gaišs un rāms rīts. Visapkārt valda nomierinošs klusums. Un uz brīdi es apzinos, ka esmu personiski pateicīga sabiedrotajiem, kas ir devuši pretgaisa aizsardzības tehniku ukraiņiem, lai šī rītausma Kijivā nestu mieru. Galvaspilsētas virzienā naktī raidītas 11 raķetes, tās visas pārtvertas gaisā un iznīcinātas. Kopumā krievu terors šajā naktī raidījis 23 raķetes, 21 no tām ir iznīcināta.

Viena liktenīgā spārnotā raķete sasniedza pilsētu Umaņu, kas atrodas aptuveni 200 km no Kijivas. Trāpījusi daudzdzīvokļu namam, nogalinot 23 iedzīvotājus, to vidū 6 bērnus (pēc pašreizējiem datiem). Pēc ukraiņu un starptautiskās preses informācijas, šajā apvidū neatrodas ne armijas vienības, ne stratēģiski resursi. Krievu nemākulīga kļūda vai mērķtiecīgs civiliedzīvotāju terors – neuzzināsim. Bet, ja būtu vairāk pretgaisa aizsardzības, nekā lūdz ukraiņi, varbūt Umaņā nebūtu sēru.

Pie gaisa uzlidojumiem pierod, saka vietējie

Piektdiena rit savu ikdienas gaitu Kijivā. Par trauksmaino nakti nekas neliecina. Mana piektā gaisa trauksme (jā, es vēl tās skaitu) mani sasniedz darba dienas izskaņā, ceļā pēc pārtikas. Bez steigas izlasu "Telegram" kanālā – jau atkal pacēlusies kāda krievu lidmašīna ar kapacitāti raidīt raķetes. "Telegram" eksperts ziņo, ka trauksme beigsies pēc 40 minūtēm – tad, ja bumbvedējs dosies citā virzienā.

Cilvēki uz ielas turpina iesākto gaitu, bez steigas un pārtraukuma. Izlemju izdzert kafiju tuvējā kafejnīcā un nogaidīt. Viesnīcas darbinieks laipni norāda, ka trauksmes laikā nekam nevajadzētu strādāt, bet uzsver "nevajadzētu" kā rekomendējošu.

Kafejnīcā viss, kā ierasts, miers un klusums, dūc kafijas dzirnaviņas. Kāds kungs gados nesteidzīgi malko kafiju un klausās austiņās. Izvēlos galdiņu tālāk no logiem. Pēc pusstundas Lūkasa balss izziņo trauksmes beigas un jau atkal novēl spēku visiem. Nekas neliecina, ka šī ziņa – tāpat kā trauksmes izziņošana – būtu ietekmējusi kafijas baudītājus.

Ukraiņi joko, kad turpinu izvaicāt – bet kad ir tik slikti, ka jūs dodaties uz bumbu patversmi? Vai tad, kad paskaties pa logu un redzi raķeti lidojam? Vai nebūs par vēlu? Tā esot loterija, ukraiņi saka, ar iespēju izvilkt "pilno lozi". Ukraiņiem tagad esot paruna, ka "no savas raķetes" neizbēgt. Ja būs lemts iet bojā uzlidojumā, došanās uz bumbu patversmi nelīdzēšot.

Rakstot šo rakstu, pēc kārtējās nakts, kad 11 krievu bumbvedēji ir raidījuši 18 raķetes Ukrainas virzienā un 15 no tām tika notriektas, ir skaidri redzams, cik izšķiroša loma ir Rietumu atbalstam.

Katru nakti pretgaisa aizsardzība izglābj simtiem cilvēku Ukrainā. Lai Zvaigžņu kara balss turpmāk skanētu tikai TV ekrānos un krievu terors beigtos, ir nepieciešams viss pieejamais militārais atbalsts un Ukrainas uzvara.