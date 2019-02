Ieva Jaunzeme: Būtiska informācija par gada ienākumu deklarāciju iesniegšanu

Tāpat kā katru gadu, arī šogad no 1. marta Valsts ieņēmumu dienests (VID) sāks pieņemt fizisko personu gada ienākumu deklarācijas.

Tā ir iespēja iedzīvotājiem iesniegt VID nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu attaisnoto izdevumu atmaksu. Šajā jomā katru gadu 1. martā ir veidojusies faktiski viena un tā pati situācija – apmēram 1000 iedzīvotāju vienas dienas laikā ierodas VID, lai iesniegtu savus dokumentus, un tādējādi vienmēr veidojas ļoti garas rindas un nenovēršami aug arī cilvēku neapmierinātība.

Protams, lai situāciju uzlabotu, VID šo iedzīvotāju operatīvākai apkalpošanai šogad novirzīs papildu speciālistus. Vienlaikus vēlos vērst uzmanību, ka no sava laika šķiešanas, stāvot garās rindās, ir iespējams izvairīties. Vispirms jau jāņem vērā, ka 1. marts nav vienīgā diena, kad attiecīgos dokumentus ir iespējams iesniegt, – tā ir tikai pirmā diena, lai to varētu sākt darīt. Tiem, kuriem deklarācija ir jāiesniedz obligāti (kas veic kādu saimniecisko darbību, piemēram, izīrē savu dzīvokli, vai kam ir izveidojusies nodokļu piemaksa, u. c. gadījumos), tās iesniegšanas termiņš ir 1. jūnijs. Savukārt tie, kas deklarāciju iesniedz brīvprātīgi, jo vēlas atgūt pārmaksātos nodokļus par attaisnotajiem izdevumiem, var iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2018. gadu trīs gadu laikā, tātad – līdz pat 2021. gada 31. decembrim.

Tāpat jāuzsver, ka šobrīd VID ir radījis ērtu interneta aplikāciju, ko ir iespējams lejuplādēt VID mājaslapā. Izmantojot šo aplikāciju, gada laikā uzkrātos čekus ir iespējams vienkārši nofotografēt un iegūto attēlu nosūtīt Elektroniskās deklarēšanas sistēmai (EDS). To katrs iedzīvotājs var izdarīt sev ērtākajā laikā, nedodoties uz VID un nestāvot rindās. Turklāt, izmantojot EDS, iedzīvotāji var rēķināties, ka tajā jau būs informācija, ko ir iesnieguši viņu darba devēji un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), un tas nozīmē, ka pati deklarācija jau būs faktiski aizpildīta.

Ja nu tomēr ir stingra apņēmība pašam doties uz VID un aizpildīt deklarāciju papīra formā, jārēķinās ar stāvēšanu rindā. Protams, VID darbinieki palīdzēs deklarāciju aizpildīt, taču jebkurā gadījumā tas nozīmē, ka klientam pašam ar pildspalvu būs jāsaraksta visi nepieciešamie dati un tad jāstāv pie kases lodziņa, kamēr savu darbu paveiks VID darbinieks. Sliktākajā gadījumā šāda procedūra var aizņemt vairākas stundas. Tādējādi es aicinu iedzīvotājus šā procesa veikšanai izmantot informācijas tehnoloģijas, kā arī palīdzēt saviem piederīgajiem, kuriem šādu tehnoloģiju vai arī nepieciešamo iemaņu nav.

Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju var iesniegt tie nodokļu maksātāji, kuri vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem var saņemt, ja iedzīvotājs ir strādājis un maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, fiziskajai personai ir jānorāda savs norēķinu konts kredītiestādē, uz kuru VID pārskaitīs pārmaksu triju mēnešu laikā.

Nodokļu maksātājam ir tiesības iesniegt deklarāciju un saņemt atpakaļ no valsts budžeta pārmaksāto nodokli gadījumos, ja taksācijas gada laikā nav piemērots viss likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. pantā noteiktais gada neapliekamais minimums vai taksācijas gadā gūto kopējo ienākumu apjoms ir mazāks par 12 000 eiro.

Tad, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, ir piemērojams diferencētais gada neapliekamais minimums līdz 2400 eiro atkarībā no kopējā ienākuma lieluma, kā arī visi likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 13. pantā noteiktie atvieglojumi par apgādībā esošām personām vai papildu atvieglojums personām, kurām ir noteikta invaliditāte, un politiski represētām personām vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem. Tāpat tas ir iespējams, ja taksācijas gada laikā bijuši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10. pantā noteiktie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem apdrošināšanas sabiedrībām, kas izveidotas un darbojas saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu; veikti ziedojumi un dāvinājumi, tostarp politiskajām partijām ziedojuma un dāvinājuma veidā nodotās summas; veiktas iemaksas privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu).

Jāņem vērā, ka 2018. gada ienākumu deklarācijā, deklarējot attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, un veiktajiem ziedojumiem un dāvinājumiem, tostarp politiskajām partijām, piemērojamā kopējā attaisnoto izdevumu norma ir 600 eiro.