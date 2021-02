Ieva Jaunzeme: Covid-19 ietekmējis arī ienākumu deklarāciju iesniegšanu – šogad tikai elektroniski

Katra gada pirmā marta diena ir laiks, kad Latvijas iedzīvotāji var sākt iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā (VID) gada ienākumu deklarācijas, kas nozīmē iespēju iesniegt sakrātos maksājumu dokumentus jeb čekus par noteiktā laika periodā saņemtajiem veselības aprūpes un izglītības pakalpojumiem, tādējādi pretendējot uz pārmaksāto nodokļu atmaksu.

Un katru gadu iedzīvotāji, kuri šādā veidā nolēmuši atgūt sev pienākošos naudu, vai nu iesniedz savas deklarācijas elektroniski VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), vai arī dodas uz kādu no VID klientu apkalpošanas centriem. Katru gadu esmu aicinājusi iedzīvotājus izmantot šim mērķim tieši EDS sistēmu un paldies visiem, kuri to aktīvi arī darījuši – it īpaši pagājušā gada pavasarī. Vienlaikus saprotu, ka ir daudzi cilvēki, kuriem tādu vai citādu iemeslu dēļ ir ērtāk doties uz klientu apkalpošanas centriem, paļaujoties uz VID speciālistu palīdzību.

Taču šoreiz situācija ir mainījusies - tāpat kā daudzas citas jomas, arī deklarāciju iesniegšanu ir ietekmējusi augstā saslimstība ar Covid-19. Mēs neviens nevēlamies, lai kāds Latvijas iedzīvotājs sasirgst, drūzmējoties VID telpās, vai arī stāvot rindās pie VID ārdurvīm. Rūpēs par sabiedrības veselību, šogad gada ienākumu deklarāciju iesniegšana tiek organizēta tikai elektroniski, tās iesniedzot VID EDS sistēmā. Vismaz tik ilgi, kamēr valstī tiks noteikta ārkārtējā situācija, kamēr pastāvēs riski, ka šāds iestādes apmeklējums var rezultēties ar pozitīvu Covid-19 testu.

Šodien var teikt, ka pāreja uz pilnīgu e-pārvaldi šobrīd Latvijā notiek straujāk, nekā iepriekšējos gados tika prognozēts. Šajā kontekstā jāakcentē pāris būtiski faktori. Pirmkārt, izprotot reālo situāciju, nav aizmirsts par senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī iedzīvotājiem, kuriem gluži vienkārši nav datoru. Proti, ja senioriem ir grūtības ar deklarāciju iesniegšanu elektroniski, viņu vietā to var izdarīt bērni. Attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti jāteic, ka šogad pirmo reizi viņu vietā deklarācijas varēs iesniegt viņu brāļi un māsas. Savukārt cilvēki, kuriem vienkārši nav pieejams dators, deklarāciju elektroniski var iesniegt sev tuvākajā bibliotēkā. Ja ir iemesli, kas liedz izmantot kādu no šiem risinājumiem, tas vēl nenozīmē, ka viss ir zaudēts – deklarācijas par 2020. gadu iespējams iesniegt vēl trīs gadus.

Un, otrkārt...Tāpat kā katru gadu, arī šoreiz jāuzsver - 1. marts ir pirmā diena, kad var iesniegt ienākumu deklarācijas par iepriekšējo gadu, bet ne vienīgā! No tā, kad persona ir iesniegusi savu gada ienākumu deklarāciju, pret viņu nemainīsies ne VID attieksme, ne atmaksājamās naudas summa. Tāpat saglabājas princips, ka pārmaksātie nodokļi VID jāatmaksā personai trīs mēnešu laikā pēc maksājuma dokumentu iesniegšanas. Šis nav gadījums, kad kādam kaut kas varētu pietrūkt. Tāpat šeit nav runa par cīņu par vietu tuvāk skatuvei. Vēl jo vairāk – nav tā, ka tie, kuri iesniedz deklarācijas ātrāk, saņemtu vairāk naudas.

Tieši pirms gada 1. martā savas deklarācijas VID EDS iesniedza 200 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Jā, viņi varēja stāstīt saviem radiem un draugiem, ka izdarījuši to pirmajā dienā. Vienlaikus jāpiebilst, ka tiem, kuri deva priekšroku vien dažām dienām vēlāk, iesniegšanas process notika raitāk. Lai cik jaudīga šī elektroniskā sistēma būtu, tik jaudīgas kapacitātes tai nav, un dažu dienu gadā dēļ nav lietderīgi tērēt nodokļu maksātāju naudu, lai to palielinātu.

Tāpat, iesniedzot deklarācijas, būs iespēja pārliecināties, vai gada laikā nav izveidojusies iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) piemaksa vai, vienkārši sakot, parāds, kas jāatmaksā valstij. Šajā kontekstā jāatgādina, ka pēc tam, kad tika realizēta 2018.gadā Ministru kabineta un Saeimas pieņemtā nodokļu reforma Latvijā, atklājās, ka būtiski palielinājies to fizisko personu jeb iedzīvotāju skaits, kuriem VID obligāti jāiesniedz gada ienākumu deklarācijas.

Ir svarīgi, lai iedzīvotāji arī neignorētu gada ienākumu deklarāciju iesniegšanu, tādējādi neradot problēmas paši sev. Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka sākotnējais iedzīvotāju skaits, kam bija obligāti jāiesniedz gada ienākumu deklarācija par gada laikā radušās nodokļu starpības dēļ, bija vairāki desmiti tūkstoši, un VID ir pateicīgs visiem, kuri to izdarījuši termiņā vai arī atsaucoties VID atgādinājumam.