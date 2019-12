Ieva Jaunzeme: Pēdējais laiks iesniegt gada deklarācijas, lai nerastos soda sankcijas

Pēc tam, kad Latvijā tika realizēta pagājušajā gadā Ministru kabineta un Saeimas pieņemtā nodokļu reforma, atklājās, ka būtiski palielinājies to fizisko personu jeb iedzīvotāju skaits, kuriem Valsts ieņēmumu dienestā (VID) obligāti jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.

Sākotnējais iedzīvotāju skaits, kam bija obligāti jāiesniedz gada ienākumu deklarācija par 2018. gadu radušās nodokļu starpības dēļ, bija vairāk nekā 80 tūkstoši, un VID ir pateicīgs visiem, kuri to izdarījuši termiņā vai arī atsaucoties VID atgādinājumam. Tas nozīmē, ka Latvijas iedzīvotājiem, tāpat kā cilvēkiem daudzās ekonomiski attīstītās demokrātijās, pašiem jāseko līdzi savai finansiālajai situācijai, tostarp nodokļu nomaksai, nevis tikai jāpaļaujas uz kādu citu.

Ņemot vērā, ka Rietumeiropā šāda prakse pastāv jau vairākus desmitus gadu, bet Latvijā – pirmo gadu, VID ar izpratni izturējās pret faktu, ka liela daļa no minētajiem aptuveni 80 tūkstošiem iedzīvotāju savas attiecības pret valsti nebija nokātojusi normatīvajos aktos paredzētajā laikā – līdz 1. jūnijam. Tobrīd VID nolēma šo deklarāciju iesniegšanas termiņu pagarināt līdz 23. jūnijam jeb Līgo svētkiem. Šajā periodā sabiedrība tika aktīvi informēta par valdības un Saeimas noteikto kārtību, aicinot iedzīvotājus nokārtot savas saistības ar valsti.

Redzot, ka būtisku uzlabojumu nav arī pēc Jāņiem, iedzīvotāju informēšana turpinājās. Izprotot situāciju, iedzīvotājiem, kuri šīs savas saistības nav nokārtojuši, šogad netiek piemērotas nekādas soda sankcijas – šādā veidā VID faktiski ieviesa pārejas periodu daļai nodokļu reformas. Jāteic, ka šobrīd, kad gads tuvojas beigām, VID rīcībā esošā informācija liecina, ka 28 536 iedzīvotāji, kuriem gada ienākumu deklarācija par 2018. gadu ir jāiesniedz obligāti, joprojām to nav izdarījuši. Tās ir personas, kam valsts budžetā jāiemaksā nodokļa starpība, kas radusies diferencētā neapliekamā minimuma vai nodokļa progresīvās likmes piemērošanas rezultātā.

Daudziem no šiem deklarāciju iesniedzējiem ir izveidojusies nodokļu piemaksa jeb parāds pret valsti. Jāatgādina, ka budžetā piemaksājamo summu var samazināt vai pilnībā izlīdzināt, pievienojot gada ienākumu deklarācijai čekus, kvītis, bankas maksājuma uzdevumu vai konta izrakstu par attaisnotajiem izdevumiem. Tāpat, ja persona atbilst noteiktiem kritērijiem, tai tiks noteikts cits nodokļa samaksas termiņš.

Proti, 2018. un 2019. gada ienākumu deklarācijā aprēķinātās nodokļa samaksas termiņš ir noteikts līdz 2020. gada 1. decembrim tām personām, kuru ar nodokli apliekamie gada ienākumi atbilst šādiem nosacījumiem: 2018. gadā tie nepārsniedz 55 000 eiro, bet 2019. gadā – 62 800 eiro; tie ir saņemti tikai Latvijā; no tiem izmaksas vietā ir ieturēts nodoklis; tiem ir tiesības piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumus (piemēram, algota darba ienākumi, autoratlīdzība, pensija, darbnespējas pabalsti, ienākumi no uzņēmuma līguma, ja persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību, u. c.). Informācija par personai noteikto samaksas termiņu būs redzama EDS uzreiz pēc deklarācijas aizpildīšanas, nospiežot pogu "Pārbaudīt un saglabāt".

VID speciālisti ir konstatējuši, ka vairāki tūkstoši iedzīvotāju, kuriem ir obligāti jāiesniedz deklarācija, nav pat iegājuši elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS), lai gan kopumā līdz šim VID ir elektroniski nosūtījis 170 507 un papīra formātā – 6970 uzaicinājumus iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2018. gadu. Pieļauju, ka daļa cilvēku ir izvēlējušies tā dēvēto strausa politiku, uzskatot, ka piemaksa nebūs jāveic, ja datorā netiks atvērts savs EDS konts, taču tā nav.

Deklarācijas neiesniegšana vai apzināta atgādinājuma ignorēšana nekādā veidā neatbrīvos personu nedz no pienākuma šo deklarāciju iesniegt, nedz no pienākuma samaksāt radušos nodokļa starpību. Lai iespējamo piemaksas summu mazinātu, iedzīvotājiem ir iespēja atgūt nodokļa pārmaksu par attaisnotajiem izdevumiem, ar saviem tālruņiem fotografējot un iesniedzot VID čekus. Turklāt, ja persona, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2018. gadu un turpmākajiem gadiem, konstatē, ka aprēķinātā nodokļa piemaksas summa nepārsniedz 1 (vienu) eiro, to neaprēķina un valsts budžetā tā nav jāiemaksā.

Tādēļ es aicinu izpildīt to, ko ar saviem lēmumiem ir noteikusi valdība un Saeima, lai, sākoties jaunajam gadam, izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem.