Ieva Kustova: Zemais starts ilgtspējas ziņošanai

Šovasar Eiropas Komisijas finansēta projekta ietvaros, kura mērķis ir izvērtēt Latvijas uzņēmumu gatavību Eiropas Savienības Taksonomijas prasībām un izstrādāt ilgtspējīgu finanšu ceļakarti politikas veidotājiem, kopā ar kolēģiem veicām izpēti par to, cik gatavi ilgtspējas prasībām Latvijas uzņēmumi ir šodien.

Šim nolūkam, balstoties uz pievienotās vērtības un siltumnīcefekta gāzu emisiju datiem tika izvirzītas astoņas nozares un atlasīti uzņēmumi, kas tās pārstāv, - tostarp aptverot gan lielos uzņēmumus, gan mazo un vidējo uzņēmumu segmentu.

Iepazīstoties ar publiski pieejamu informāciju, ko paši uzņēmumi par sevi publicē mājas lapās un citos resursos, jāsecina, ka nedaudz vairāk kā puse (57%) no 70 aplūkotajiem uzņēmumiem savā publiskajā komunikācijā atsaucas uz ilgtspējas principiem to darbībā. Taču, protams, jāņem vērā, ka atlasīto uzņēmumu loks ir salīdzinoši neliels un daļu no tiem veido lielie, tai skaitā valsts un pašvaldību kapitāla uzņēmumi, kuriem zināmas prasības informācijas atklāšanā par savu ilgtspēju ir izvirzītas jau tagad. Ja palūkotos šo ainu plašākā mērogā, protams, tā nebūtu tik cerīga.

Taču uzmanību piesaista kas cits – pat tiem uzņēmumiem, kuri šobrīd ilgtspējas jomā jau kaut ko dara (vai vismaz par to ir sākuši runāt), visbiežāk nav skaidras stratēģiskas pieejas, mērķu un datu par savām būtiskākajām ilgtspējas jomām un centieniem tajās. Lielākoties uzņēmumi "iekrīt" divās galējībās. Daļa uzņēmumu ir publiskojuši vispārējus aprakstus vai politikas, kurās definēts, ka "mums rūp vide", "mēs domājam par saviem darbiniekiem" vai "mēs ieguldām sabiedrībā", taču šiem saukļiem neseko skaidri definēta stratēģija, pieeja un izmērāmi rezultāti, kas apliecinātu, ka uzņēmums patiešām dara to, ko publiski deklarē. Vai otra galējība – uzņēmumi ir publiskojuši datus par savu sniegumu (piemēram, siltumnīcefekta gāzu emisiju rādītāji, dzimumu līdzsvars uzņēmumā vai tā vadības struktūrās u.c.), bet šiem datiem nav plašāka konteksta. Nav pamatojuma, kādēļ tieši šīm lietām pievērsta uzmanība (dažkārt rodas sajūta, ka emisiju dati atspoguļoti tāpēc, ka "visi tagad par tiem runā"), nav pieejas, kā uzņēmums strādā ar attiecīgo ilgtspējas jomu un kādi ir tā mērķi. Īsāk sakot – nav konteksta.

Kādēļ šāds secinājums ir nozīmīgs? Jo Eiropas Savienības līmenī finiša taisnē pamazām ieiet topošās Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas un ar to saistīto Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartu izstrāde. Sagaidāms, ka jau tuvākajos gados visiem lielajiem un daļai mazo un vidējo uzņēmumu ilgtspējas ziņošana būs obligāts pienākums, un tas ietver skaidru pieeju uzņēmumam būtisko ilgtspējas jomu definēšanai un to stratēģiskās pieejas, mērķu un snieguma rādītāju atspoguļošanai.

Līdzās šiem pienākumiem arvien būtiskāku lomu uzņēmumu ilgtspējīgas attīstības veicināšanā ieņem ES Taksonomijas regula un tās deleģētie akti , kas būtībā nosaka, kādi ieguldījumi tiek uzskatīti par "zaļiem" atbilstoši globālo klimata mērķu uzstādījumiem. Praksē ES Taksonomijas prasības vēl tiek piemērotas pakāpeniski, taču jau drīzā nākotnē finanšu sektoram būs jāpublisko, cik lielu daļu tā aktīvu veido tieši "zaļie" aktīvi, kas nozīmē, ka bankas arvien biežāk saviem klientiem vaicās ne tikai par to darbības un iecerēto investīciju finanšu rādītājiem un biznesa plānu, bet arī atbilstību ilgtspējas prasībām.

Turklāt tiem uzņēmumiem, uz kuriem attieksies iepriekšminētā direktīva, būs arī pašiem jāpublisko informācija par savas darbības atbilstību ES Taksonomijas prasībām. Saprotams, ka patlaban ir ļoti nedaudzi uzņēmumi Latvijā, kas vispār sākuši tam pievērst uzmanību (lai gan ir atsevišķi gadījumi, piemēram, enerģētikas sektorā, kur uzņēmumi pēdējā ilgtspējas pārskatā par savu darbību jau publiskojuši indikatīvu informāciju par sava investīciju portfeļa un rādītāju atbilstību ES Taksonomijai).

Tiesa gan, šajā jomā mēs neesam unikāli. ES Taksonomija ir jaunums visā Eiropā un arī citviet uzņēmumi vēl tikai tiecas izprast, kas tad īsti būtu jādara. Nesen publiskotā pētījumā, kurā analizēta 275 Eiropas uzņēmumu prakse kontekstā ar ES Taksonomijas prasībām , konstatēts, ka uzņēmumi vairāk vai mazāk spēj identificēt, kuras viņu darbības var būt saistītas ar ES Taksonomijas prasībām (piemēram, ieguldījumi energoresursos vai transporta parkā), bet pagaidām vēl nespēj skaidri izvērtēt, cik liela daļa no to finanšu rādītājiem patiešām ir atbilstoši ES Taksonomijai (t.i., cik procentuāli no attiecīgā gada kapitālieguldījumiem, uzturēšanas izmaksām un apgrozījuma veido darbības, kuras ES Taksonomija ir atzinusi par "zaļām").

Turklāt arī šī pētījuma autori norāda, ka uzņēmumi pagaidām ilgtspējas jautājumiem pieiet fragmentāri – ja tiek prasīts ziņot par atbilstību ES Taksonomijai, tas tiek iespēju robežās darīts, tomēr lielākoties datiem nav sasaistes ar uzņēmuma ilgtspējas vai, vēl jo vairāk, kopējo attīstības stratēģiju un mērķiem.

Ilgtspējas ziņošana gan ir tikai viens no elementiem uzņēmuma ilgtspējīgas attīstības ceļā, un pēc būtības tam būtu jānāk tikai pēc tam, kad uzņēmumam ir skaidras savas ilgtspējas jomas, fokuss, stratēģija un mērķi. Tomēr domāju, ka pašreizējie Eiropas centieni sakārtot tieši ziņošanu mudinās vairāk uzņēmumu par ilgtspējas jautājumiem aizdomāties un skaidrāk strukturēt savu pieeju to pārvaldībai.

