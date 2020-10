Igaunijas valdošā koalīcija pārvarējusi krīzi

Igaunijas valdošās koalīcijas partijas ceturtdien pārvarējušas krīzi, ko izraisījuši tajā ietilpstošās labēji populistiskās Konservatīvās tautas partijas (EKRE) bijušā priekšsēdētāja, iekšlietu ministra Marta Helmes izteikumi Vācijas raidsabiedrībai "Deutsche Welle", žurnālistiem paziņojis premjerministrs Jiri Ratass.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Minētajā intervijā iekšlietu ministram cita starpā tika vaicāts par EKRE rosināto referendumu, kurā vēlētājiem tiktu uzdots jautājums, vai iekļaut Igaunijas konstitūcijā definīciju par laulību kā savienību starp vīrieti un sievieti. Vācu žurnālists Helmem vaicāja, vai, viņaprāt, "saskries geji un pārplūdinās igauņu nāciju". Atbildot Marts Helme atzina, ka ir noskaņots nedraudzīgi pret netradicionālas seksuālās orientācijas cilvēkiem, un ieteica viņiem pārvākties uz Zviedriju, kur visi pret viņiem izturēšoties pieklājīgāk.

Reaģējot uz šiem izteikumiem, opozīcijas partiju līderi pagājušajā nedēļā aicināja Helmi atkāpties, premjers pauda nožēlu par ministra teikto, savukārt prezidente Kersti Kaljulaida Marta Helmes sacīto nosauca par "vienkārši riebīgu" un paziņoja, ka Igaunijas cilvēki pelnījuši labāku ministru.

Ceturtdien premjers, kurš ir arī Centra partijas līderis, kopā ar EKRE priekšsēdētāju Martinu Helmi un partijas "Tēvzeme" vadītāju Heliru Valdoru Sēderu izplatījuši kopīgu paziņojumu, kurā norādījuši, ka referendums par laulības definīciju notiks nākamā gada pavasarī.

Kā izteicies Ratass, "aiz muguras palikušas piecas grūtas dienas, krīze pārvarēta un koalīcija strādā, koalīcija virzās uz priekšu".

Viņš norādījis, ka referendumu iespējams sarīkot, "meklējot kopīgu pozīciju, mierīgi, neprovocējot nevienu cilvēku grupu".

"Aicinām opozīcijas un koalīcijas politiķus, medijus, interešu grupas apzināties savu atbildību," uzsvēris valdības vadītājs.

Sēders savukārt uzsvēris, ka triju koalīcijas partiju līderu kopīgais paziņojums nav uzskatāms par jaunu koalīcijas līgumu, bet attiecas tikai uz vienu no esošā līguma punktiem.

Pēc viņa teiktā, krīze izpaudusies kā "emocionāli uzvilkušos politiķu komunikācija".

Tēvzemiešu līderis norādījis, ka neviena no koalīcijas partnerēm nav vēlējusies tās iziršanu un pašreizējā parlamenta sastāvā labāka varianta par esošo koalīciju nav.

EKRE līderis, finanšu ministrs un Marta Helmes dēls Martins Helme izteicies, ka koalīcijas partiju strīds bijis "emocionāls un iracionāls" un viņa vadītā partija baidījusies, ka viens no tai svarīgajiem koalīcijas līguma punktiem netiks izpildīts, taču tagad uzticēšanās pilnībā atjaunota.

Kā ziņots, šīs nedēļas sākumā Martins Helme faktiski izteica premjeram ultimātu, paziņojot, ka EKRE aizies no valdības, ja iekšlietu ministram nāktos atkāpties saskaņā ar premjera lēmumu vai neuzticības balsojumu parlamentā, kas būtu iespējams, ja opozīcijas prasību atbalstītu arī koalīcijas deputāti. Tobrīd viņš izteicās, ka "jautājums nav par to, vai valdības vadītājs uzticas savam iekšlietu ministram, bet par to, vai EKRE uzticas pašam premjeram".