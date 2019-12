Ilmārs Dūrītis: Svarīgi stiprināt universitāšu spējas un iespējas

Pēdējā laikā daudz tiek diskutēts par augstskolu tipoloģijas izveidi, jeb nepieciešamību likumā noteikt atšķirīgas prasības augstskolām – proti zinātnes universitātēm būtu jāspēj vairāk apliecināt sasniegumus zinātnē, tādējādi tuvojoties pasaules universitāšu reitinga piecsimtniekam, savukārt nozaru (reģionālās) augstskolas savu izcilību koncentrētu vairāk konkrētās nozares akadēmiskajos un profesionālajos sasniegumos.

Ir skaidrs, ka šāds iedalījums varētu veicināt augstskolu koncentrēšanos uz savam profilam atbilstošu mērķu sasniegšanu, tomēr tas neatrisinās visas ilgstoši iesakņojušās un būtiskākās problēmas Latvijas augstākajā izglītībā – proti, ilgstošu finansējuma trūkumu, profesūras atjaunotnes problēmas, studējošo skaita samazināšanos studiju programmās, kā arī studiju kvalitātes pazemināšanos.

Augstskolu gradācijas (tipoloģijas) ieviešana vien, nesakārtos augstākās izglītības tīklu valstī, tāpēc nākamie soļi varētu būt jauna augstskolu un universitāšu pārvaldības modeļa ieviešana un studiju programmu un fakultāšu vai pat augstskolu ciešāka savstarpēja integrācija un/vai apvienošanās.

Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijā diskutētā koncepcija par jaunu augstskolu iedalījumu, paredz universitātēm noteikt jaunus kritērijus, tādējādi padarot tās spēcīgākas. Prasības universitātēm galvenokārt vērstas uz lielākas "kritiskās masas" sasniegšanu – lielāks akadēmiskā personāla īpatsvars ar doktora zinātnisko grādu, vairāk augsta līmeņa starptautisku publikāciju, intensīvāka zinātnes projektu piesaiste, stabils jauno doktora grādu ieguvēju skaits un konkurētspējīgas studiju programmas ar lielāku studējošo skaitu, sasniedzot vismaz 4000.

Veicinot universitāšu konkurenci nacionālā un starptautiskā mērogā ir svarīgi, ka augstskolas spēj piesaistīt augsta līmeņa zinātniekus, prot rast lielāku starptautisko fondu finansējumu zinātnes attīstībai, kā arī spēj realizēt starptautiski konkurētspējīgas studiju programmas.

Ilgstoši nepietiekamais finansējums augstākai izglītībai un zinātnei pašreiz tiek pārāk izkliedēts starp daudzskaitlīgajām augstākās izglītības iestādēm un studiju programmām. Nepietiekama finansējuma apstākļos katras individuālas augstskolas konkurētspēja krītas, rodas problēmas nodrošināt nepieciešamo akadēmiskā personāla kvantitāti un kvalitāti, kā arī cieš augstskolas zinātniskais un akadēmiskais sniegums.

Dažādu resursu koncentrēšana universitātēs būtiski var uzlabot to sniegumu, tādēļ izvirzītie kritēriji ir vērsti uz to, lai augstskolas pašas vēlētos tos sasniegt. Valstiski svarīgi, lai Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgās nozares nepaliktu ārpus universitātēm un plānotā reforma varētu stimulēt nelielās augstskolas apvienoties, kā arī, kļūstot lielākām tās varētu izpildīt universitāšu kritērijus, vai arī pievienoties zinātnes universitātēm. Universitāšu pārstāvēto zinātņu nozaru pārskatīšana un dublējošo studiju programmu konsolidācija varētu būtu viens no nākamajiem diskusiju tematiem arī Saeimas apakškomisijā.

Arī universitāšu pārvaldības modeļa izmaiņas ir un turpinās būt viens no galvenajiem diskusiju tematiem starp Saeimu, Izglītības un zinātnes ministriju un augstskolām. Pārmaiņām pārvaldības modelī jābūt tādām, lai veicinātu vēl atvērtāku akadēmisko vidi un domu brīvību, kā arī sakārtotu attiecības starp augstskolu administrāciju un profesūru. Akadēmiskā personāla kvalitāte un iespēja realizēt zinātnisko un akadēmisko izcilību, atbilstoši konkrētās nozares specifikai, ir kritiski svarīgs priekšnosacījums jebkuras universitātes attīstībai. Diemžēl pašreizējā situācijā akadēmiskā personāla apmaksas, darba noslodzes un citi nesakārtotie jautājumi būtiski ietekmē Latvijas augstskolu konkurētspēju.

Jācer, ka Izglītības un zinātnes ministrija, Saeima un augstskolas spēs jau tuvākajā laikā vienoties par vislabākajiem risinājumiem augstākās izglītības attīstībai Latvijā.