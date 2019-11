Ilmārs Latkovskis: Nācijas drupināšana

Sociālais taisnīgums un vienlīdzība ir viens no stipras valsts un nācijas stūrakmeņiem. Latvijai šis stūrakmens laika gaitā ir pamatīgi padrupis. Diemžēl nupat politiķi vēlreiz aiz tā aizķērās, padrupinot vēl vairāk. Runa ir par skolas bērnu brīvpusdienu pārlikšanu uz pašvaldību budžetiem.

Savos programmatiskajos lozungos politiskās partijas kaismīgi iestājas par sociālo taisnīgumu un nevienlīdzības mazināšanu. Taču izskatās, ka pie varas tikušajiem politiķiem nav sapratnes, ko tad tas nozīmē praktiskajā politikā.

Maksimāli vienlīdzīgas iespējas bērniem ir sociālā taisnīguma pamatu pamats. Tam ir divi aspekti.

Pirmais. Lai bērnu starta iespējas lielajai dzīvei ir pēc iespējas mazāk atkarīgas no viņu vecāku vai dzīves vides, t.sk. pašvaldības labklājības. Lai pēc iespējas mazāk ir tādu cilvēku, kuri jau kopš bērnības visai turpmākajai dzīvei ir nolemti "lūzeru" statusam. Citādi sākotnēji vissekmīgākās dzimstību veicinošās programmas rezultēsies nabadzības un sociālās nevienlīdzības vairošanā. Starp citu, saikne starp dzimstības un nabadzības rādītājiem mūsu valstī ir nezināmais, neizpētītais faktors.

Otrais. Talantīgo bērnu atklāšanas un izcilību attīstības jautājums. Šo aspektu aktualizēja jau izcilais sengrieķu filozofs Platons, kurš pat bija pret totālo vienlīdzību, uzskatot, ka spējīgie ir pelnījuši saņemt vairāk nekā mazāk spējīgie. Taču, uzsvēra Platons, lai bērnos atklātu potenciālās izcilības, valstij ir jānodrošina pilnīgi vienlīdzīgas iespējas visiem bērniem viņu sākotnējās izglītības posmā.

Latvijas izglītības un labklājības sistēma šobrīd ir stipru tālu no vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas visiem bērniem. Pārāk liela ir atkarība no vecāku un arī pašvaldību rocības. Tā tas ir ar mācību materiālu nodrošinājumu, tā ir ar skolu infrastruktūru un arī ar labu pedagogu nodrošinājumu. Tagad šim nevienlīdzības grozam tiks pievienotas arī skolas bērnu brīvpusdienas. Situāciju bēdīgāku dara Latvijā acīmredzamā kopsakarība - jo trūcīgāka pašvaldība, jo trūcīgāki tās iedzīvotāji, kuru bērni visvairāk kļūst par sociālās nevienlīdzības upuriem.

Kā valdība un deputāti varēja nonākt līdz tik rupjai nejaucībai?

Bēdīgi slaveno izgāšanos ar "3x500", kā arī ar mediķu un pedagogu algu solījumiem vēl var norakstīt uz to, ka jauno politisko spēku sākotnējās ambīcijas bija daudz lielākas par kompetenci tās īstenot. Formula tur vienkārša. Tev noliek priekšā budžeta ekseļa tabulu, ja gribi kādam pielikt, tad parādi, kuram atņemt! Un taisnīguma cīnītājiem un labumu solītājiem mute ciet. Neviena priekšlikuma. Labi, to vēl var mācīties.

Bet skolas bērnu brīvpusdienu jautājumā nevajadzēja pat nekādas budžeta ekseļu kompetences. Vienkārši nevajadzēja sapurgāt iepriekšējo Saeimu jau gausi īstenoto.

Viss sākās ar jauno politisko spēku diņģēšanos par savā pārraudzībā esošo resoru budžetiem. Labi, varbūt izglītības ministrei nav jātur rūpe par ēdināšanu. Bet Labklājības ministrija arī veikli no tā atkratījās. Ministri un partijas bērnu ēdināšanu pamētāja cits citam kā karstu kartupeli un veikli iesvieda to pašvaldību mutē, lai aizrijas un apdedzinās. Tad vēl pakratīja pirkstu pašvaldību virzienā, pamēģiniet tik nenodrošināt! Bet bērnu vecāki no Saeimas tribīnes saņēma gandarījuma dāvanu, ka varēs iet un piketēt pie pašvaldībām gluži tāpat kā mediķi to dara pie Saeimas...

Valdība un Saeima vienkārši atkratījās no atbildības par skolas bērnu ēdināšanu. Nodot to pašvaldību ziņā ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir vēl viens solis sociālā netaisnīguma un sociālās nevienlīdzības virzienā, un jo ļaunāk, ka šajā gadījumā tas ir attiecībā pret bērniem.

Saeima tomēr ir valsts augstākais likumdevējs un politikas īstenošanas pārraugs. Tāpēc arī Saeimas uzdevums ir lūkot pēc sociālās taisnības un vienlīdzības visā valstī, lai arī kurš resors būtu konkrētās politikas īstenotājs. Teorētiski tas varētu būt arī pašvaldības uzdevums. Taču tad visām pašvaldībām jānodrošina pilnīgi vienlīdzīgi nosacījumi.

Kāds varbūt iebildīs, ka ne jau tās atšķirīgās brīvpusdienas, tagad fundamentāli izšķirs viņu nākotnes likteņus. Taču katrs solis summējoties ar citiem ved mūs tālāk un tālāk prom no sociālā taisnīguma principiem. Būtībā tas ir pat ne konkrēto naudas summu, bet gan politiķu attieksmes, principu un vērtību jautājums. Valsts pamatus var nojaukt arī pa drupačai.

Valsts Prezidenta iespēju neizsludināt šo likumu apgrūtina tas, ka likums ir iepiņķerēts budžeta ekselī, ar kuru Saeimas deputātiem strādāt diez ko nesokas. Bet arī līdz tam ir nepieciešama apjausma, ko nozīmē sociālais taisnīgums un vienlīdzība likumdošanas un rīcībpolitikas kategorijās. Par to gan politiķiem vajadzētu rosināt izglītojošu diskusiju.