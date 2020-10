Ilona Butāne: Jāsāk stratēģiski jauns nodokļu digitalizācijas cēliens

Jauns gads nāks ar jaunu nodokļu reformu. Šoreiz tā visdrīzāk nebūs sistēmiski revolucionāra, lai arī turpinās diskusijas par atsevišķām izmaiņām, kas noteiktas iedzīvotāju grupas skars ļoti būtiski, piemēram, autoratlīdzību maksātājus. Taču nodokļu jomā ir novērojamas divas nozīmīgas tendences, kas eksistē atrauti no jaunās reformas samērā tehniskās diskusijas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirmkārt, Latvijā gandrīz nemainīgi saglabājas Baltijā augstākais ēnu ekonomikas līmenis, kas pēc Rīgas Ekonomikas augstskolas pētnieku aplēsēm pērn bija 23.9% no IKP, kas faktiski ir tas pats līmenis, kas bija 5 – 6 gadus atpakaļ. Otrkārt, līdz ar pēdējo gadu nodokļu reformām būtiski aug nodokļu administrēšanas sarežģītība – dažādi režīmi, dažādas likmes, dažādi nosacījumi un atvieglojumi utml., kurus tagad papildina arī apjomīgs noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas prasību kopums. Nodokļu sistēmas sarežģītībai ir cena – tā prasa arvien vairāk resursus gan no VID, gan uzņēmējiem un privātpersonām. Tie ir ierobežoti resursi, kurus varētu novirzīt produktivitātei. Turklāt jāņem vērā, ka pandēmijas apstākļos ekonomiskā situācija neuzlabosies, bet ēnu ekonomika diez vai saruks.

Pandēmijas laikā uzņēmumu vidē viena no galvenajām tendencēm ir digitalizācijas procesu paātrināšana un ieviešana it visur kur vien iespējams. Šis ir laiks, ko vajadzētu izmantot digitalizācijas jaunam cēlienam arī valsts pusē – ar jaunu sparu un stratēģiju pievērsties digitalizācijai nodokļu administrēšanas jomā, kas ļautu risināt manis minēto divu tendenču radītās sekas, proti, mazinātu ēnu ekonomiku un mazinātu nepieciešamo resursu novirzīšanu, lai strādātu arvien sarežģītākā nodokļu sistēmā.

Jāatzīmē, ka VID patiesi daudz jau dara datu apstrādes jomā, lai arī šis progress parasti paliek tikai nozares speciālistu informācijas lokā. Piemēram, šogad un nākamgad VID ievieš SAP HANA tehnoloģisko platformu, kas būtiski uzlabos nodokļu saistību izpildes risku analītiku. Šis risinājums ietvers gan fizisko personu risku analīzi, gan arī, piemēram, akcīzes risku analīzes sistēmu. Turklāt jāņem vērā, ka šis ir papildinājums daudzajiem IT risinājumiem, kas jau ir VID rīcībā. Tāpat VID turpina Elektroniskās Deklarēšanas sistēmas (EDS) pilnveidi, sinhronizējot to ar citām valstī esošām datu bāzēm. Nākamgad, piemēram, jābūt gatavai arī VID mobilās lietotnes platformai. Tāpat tiek domāts par piedziņas automatizāciju utml.

Tiek darīts daudz, taču konceptuāli nodokļu pārvaldība joprojām balstās uz tradicionālo informācijas ķēdi, proti, transakcijas rada datus, kurus uzņēmēji apstrādā, gatavo deklarācijas, tās iesniedz nodokļu administrācijā, kas tās apstrādā, analizē un meklē riskus. Šis process tiek visu laiku optimizēts, bet tas notiek pastāvīgā sacensībā ar jaunu nodokļu sistēmas grozījumu ieviestajām izmaiņām.

Nākotnes digitālās nodokļu administrācijas uzdevums ir pārraut šo tradicionālo "deklarāciju iesniegšanas un apstrādes" ķēdi un pārcelt arvien vairāk nodokļu funkciju sinhronizētā tiešsaistē. Proti, iedomājieties pasauli, kurā PVN darījumi automātiski nonāk VID uzskaitē un uzņēmumu PVN maksājumi automātiski tiek izpildīti no bankas konta, vai arī darbaspēka nodokļi tiek aprēķināti automātiski tiešsaistē ar EDS, bet nodokļi nomaksāti ar automātiski ģenerētu maksājumu bankā. Līdzīgus risinājumus var iedomāties faktiski jebkurā nodokļu jomā. Šis ir ļoti ambiciozs, savā ziņā futūristisks redzējums, bet aizmetņi šādai pieejai jau eksistē un šis ir īstais laiks to sākt stratēģiski ieviest. Protams, to nevarēs izdarīt vienā dienā pilnīgi visur – taču varam sākt ar stratēģisku redzējumu un pakāpeniskiem taktiskiem soļiem.

Digitalizācijas izaicinājumi, protams, nav tikai VID pusē. Latvijas uzņēmumu vide ir ārkārtīgi dažāda, kad runa ir par digitālo rīku izmantošanu, kas lielā mērā saskan ar pasaules tendencēm. Digitalizācijas problēmas ir gan lieliem, gan maziem uzņēmumiem, tikai tās ir atšķirīgas. Lielie uzņēmumi, it sevišķi tie, kuriem ir sazarota struktūra ar nepieciešamību to konsolidēt, nereti vienlaicīgi izmanto dažādas IT grāmatvedības un maksājumu apstrādes sistēmas. EY Nodokļu Digitalizācijas pētījums, piemēram, atklāj, ka, jo vairāk uzņēmumā ir dažādu Resursu vadības un grāmatvedības programmu, jo vairāk laika tiek tērēts uz datu ievākšanu, attīrīšanu un apstrādi. Mazie uzņēmumi, savukārt, bieži joprojām izmanto tikai vēsturiskas grāmatvedības programmas vai neizmanto tās vispār. Liela daļa nodokļu un maksājumu darbību joprojām tiek darīta manuāli pat vidēja izmēra uzņēmumos. Tā ir realitāte, kurā strādā VID. Tā nav realitāte, kurā vienā dienā var ieviest digitalizāciju un cerēt, ka katrs veikals vai auto serviss to ieviesīs.

Jebkuram jaunam procesam vajag kādu, kas uzņemas iniciatīvu. Nodokļu digitalizācijas jomā iniciatīvu var uzņemties tikai valsts, jeb Finanšu ministrija un VID, jo tieši valsts nosaka nodokļu pārvaldes ietvaru. Uzņēmēji sekos un, visdrīzāk, pie digitalizētas nodokļu administrācijas pozitīvajiem ieguvumiem cilvēki pieradīs ļoti ātri līdzīgi kā tas notiek citu digitalizācijas procesu gadījumos.