Ilze Grase-Ķibilde: E-mobilitāte ir auto industrijas pagrieziena punkts vides ilgtspējas veicināšanai

Mūsdienās transporta risinājumiem ir būtiska loma visas sabiedrības un ekonomikas procesu nodrošināšanā. No efektīvas un pieejamas transporta sistēmas attīstības ir atkarīga mūsu dzīves kvalitāte. Vienlaikus transports joprojām ir viens no vides piesārņojuma problēmu avotiem, līdz ar to auto industrijā jau vairākus gadus noteicošais attīstības vektors ir mērķtiecīga e-mobilitātes risinājumu un inovāciju izstrāde. E-mobilitāte ir auto industrijas pagrieziena punkts, kas ļauj būtiski samazināt auto izmešu apjomu, tādējādi samazinot vides piesārņojumu un veicinot vides ilgtspējīgu attīstību.

Kā ceļa karte ilgtspējīgai vides attīstībai, ir Eiropas Savienības noteiktā Zaļā kursa stratēģija, kas pieprasa samazināt transporta sektora emisiju līmeni par 90% līdz 2050. gadam. Tas ir ļoti ambiciozs, bet vienlaikus sasniedzams mērķis, ja valstis darbojas mērķtiecīgi un vienoti. To apstiprina Norvēģijas labās prakses piemērs, kur mērķtiecīgi valsts mērogā attīstot e-mobilitātes politiku, salīdzinoši īsā laikā ir izdevies nodrošināt, ka Norvēģijā no visām pasaules valstīm ir lielākais elektroauto skaits uz vienu iedzīvotāju.

Nesen "Møller Baltic Import" organizēja Norvēģijas – Baltijas mēroga ekspertu pieredzes apmaiņas simpoziju par Eiropas Savienības Zaļā kursa pamatnostādņu piemērošanu un e-mobilitātes veicināšanu, kur eksperti no Norvēģijas dalījās savā pieredzē. Mērķtiecīga un vienota sadarbība starp valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī sekmīga nodokļu likmju un atvieglojumu kombinācija, ir bijuši galvenie veiksmes faktori, kas ļāvuši Norvēgijai būtiski veicināt e-mobilitātes attīstību un nodrošinājuši augstu elektroauto pieprasījumu Norvēģijā. Pērn vairāk nekā puse jeb 64,5% no visām jaunajām pārdotajām automašīnām Norvēģijā bija elektroauto, kamēr Baltijas valstīs kopējais iegādāto elektroauto īpatsvars sastādīja vien 2-3%.

Nenoliedzami, salīdzinājumā ar Norvēģiju, Baltijas valstis ir ceļa sākumā uz ilgtspējīgu e-mobilitāti. Taču, lai mēs Baltijas valstu līmenī varētu efektīvi virzīties uz Eiropas Savienības Zaļā kursa mērķu sasniegšanu un tuvināties Norvēģijas piemēram, mums – visām trim Baltijas valstīm – ir vienoti jāsadarbojas, lai mērķtiecīgi soli pa solim veicinātu e-mobilitātes attīstību.

Lai arī katra Baltijas valsts ir ar savām atšķirībām, tomēr e-mobilitātes un reģiona enerģētiskās neatkarības attīstošiem pasākumiem ir jābūt vienotiem, kas potenciāli var veicināt reģiona pievilcību investīcijām, kā arī dot lielāku ietekmi klimata negatīvo izmaiņu mazināšanai. E-mobilitāte ir nepieciešama, jo tās ir rūpes par mūsu visu nākotni, par vidi, ko atstāsim mantojumā mūsu pēcnācējiem, kā arī brīvību no fosilajiem energoresursiem un Baltijas reģiona neatkarību.

Lai arī pēdējo gadu laikā vērojama neliela pieaugoša pieprasījuma tendence pēc elektroauto, kas galvenokārt balstīta uz straujo degvielas cenu kāpumu, tas joprojām nav pietiekami. Kopējais elektroauto skaits Baltijas valstīs sastāda vien nepilnus 0,5% no kopējā auto skaita. Ja tas tā turpināsies bez radikālākām izmaiņām, tad gan mobilitātes, gan klimata pārmaiņu problēmas Baltijas reģionā tikai pastiprināsies. Tāpēc ir būtiski jau laicīgi aizgūt labās prakses piemērus no Norvēģijas, kas ir īstenojami arī Baltijas valstīs. Tas nodrošinātu straujāku pāreju uz ilgtspējīgas mobilitātes risinājumiem un stiprinātu reģiona enerģētisko neatkarību, kas īpaši svarīgi pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā.

Lai stiprinātu Baltijas reģiona enerģētisko neatkarību un mazinātu ietekmi uz vidi, ir nepieciešama mērķtiecīga un koordinēta rīcība ne tikai starp valstu publisko un privāto sektoru, bet arī starp galvenajiem lēmumu pieņēmējiem, ieinteresētajām personām un pusēm pāri robežām, bet Norvēģijas pieredze palīdzētu sasniegt ātrākus rezultātus un izvairīties no iespējamām kļūdām, attīstot ilgtspējīgas mobilitātes politiku Baltijas valstīs.

Ilgtspējīgas mobilitātes veicināšanai un pārejai uz videi draudzīgāku transportu ir jāiet roku rokā ne tikai ar būtiskiem uzlabojumiem infrastruktūrā, bet arī ar skaidru motivāciju iedzīvotājiem mainīt viņu pārvietošanās paradumus. To iespējams panākt veicinot ciešu sadarbību starp Baltijas valstu un pašvaldību iestādēm, sekmīgi izstrādājot nodokļu un atvieglojumu politiku attiecībā uz elektroauto iegādi un to uzturēšanu, kā arī vienotas infrastruktūras izveidi Baltijas mērogā. Bet pats svarīgākais ir vienprātība politiskā līmenī, ka elektroauto ir nākotnes izvēle – auto industrijas pagrieziena punkts, kas ilgtermiņā ir ekonomiski izdevīgs, lietošanai ērts un videi draudzīgs risinājums.

Esmu pārliecināta, ka Baltijas valstīm, darbojoties vienoti kopā, ir iespējas izvirzīties ilgtspējīgas mobilitātes risinājumu ieviesēju pirmajās rindās, kā savulaik to paveicām ar interneta un digitālajiem pakalpojumiem.