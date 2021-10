Ilze Mazurenko: Nekustamo īpašumu tirgū patlaban ir pirkšanas laiks

Nekustamo īpašumu tirgus ir viena no tām Latvijas tautsaimniecības nozarēm, kas pandēmijas laikā nevis piedzīvo krīzi, bet attīstās. Tas notiek galvenokārt tāpēc, ka cilvēki, ja vien viņu ienākumi būtiski nesamazinājās un viņiem pat ir uzkrājumi, mājsēžu laikā sāka daudz vairāk un krietni rūpīgāk domāt par savu sadzīves apstākļu uzlabošanu.

Tie, kuri vēlas nopirkt īpašumu savai lietošanai, tagad ļoti bieži meklē privātmājas un arī lauku īpašumus. Pašlaik ir iespējams pārdot arī tādus objektus, par kuriem agrāk intereses nebija vai tā bija ļoti neliela.

Tomēr ir arī cits pircēju loks, kas ar nekustamo īpašumu darījumiem vēlas pelnīt un iegādājas investīciju objektus - nelielus tirdzniecības vai biroju centrus, loģistikas centrus, kā arī izvērtē attīstības projektus. Vēl ir attīstītāji, kas pērk vai nu zemi, vai nerenovētas ēkas, lai tur attīstītu īres biznesu vai vēlāk pārdotu renovētus dzīvokļus. Pašlaik pircēji tomēr vairāk interesējas par gataviem projektiem, jo ir straujš cenu kāpums celtniecībā un tāpēc daudzi mazie un vidējie attīstītāji nogaida ar būvniecības uzsākšanu.

Tagad ir interesants laiks, kad celtniecības cenas ir palielinājušās un turpina augt, kamēr dzīvokļu un citu mājokļu cenas vēl nav attiecīgi koriģētas. Iegādājoties mājokļus, pircēji visbiežāk izmanto banku finansējumu un kā kredītu ņēmēji ir spiesti rēķināties ar to summu, ko viņiem izsniedz banka atbilstoši tās veiktajam īpašuma novērtējumam. Šāda situācija bremzē cenu celšanos, taču tā tas neturpināsies mūžīgi, un ieguvēji būs tie, kas paspēs izmantot labvēlīgo situāciju.

Jau tagad nekustamo īpašumu tirgū ir segments, kurā cenas aug. Tie ir jaunie projekti, kuros īpašumi maksā robežās no 150 līdz 400 tūkstošiem eiro. Cenu pieaugums ir likumsakarīgs, jo pašlaik uzcelt tādus objektus par pašreizējo cenu vairs nebūtu iespējams.

Pavisam cita situācija ir "premium" segmentā, kur cenas ir virs miljona eiro, jo tur palielināšanas iespējas ir beigušās un cenas jākoriģē tikai uz leju. Pārdevēji, ja vien ir reāls pircējs, arī piemērojas un skatās, cik daudz iespējams iet viņam pretī.

Pašlaik pircējiem no NVS valstīm ir apgrūtināta piekļuve nekustamajiem īpašumiem Latvijā, un tā tas būs vismaz kādu laiku. Tiem, kas tagad grib pārdot dārgos Jūrmalas un Mežaparka īpašumus, ir jārēķinās, ka to izdarīt būs grūti, jo vietējam pircējam pirktspēja nav tāda, lai viņš varētu nopirkt īpašumu, kura cena sākas no 2 miljoniem eiro.

Tirgū gan ienāk klienti no Monako, Šveices, ASV, taču pagaidām tādu nav pietiekami. Tāpēc tirgus pārorientējas, un Jūrmalā sāk būvēt mazākas mājas un ne tik greznus dzīvokļus.

Tomēr, pareizi ieguldot, ir iespējams iegādāties īpašumu, kura vērtība ilgākā laikā palielināsies vai vismaz nekritīs. Vecrīga, Klusais centrs, tuvā Pārdaugava ir rajoni, kas atbilst pircēju prasībām. Protams, nākotnē daudz būs atkarīgs no kopējās ekonomiskās situācijas, taču šie rajoni lielāki nepaliks, un ēkas, kas uzbūvētas šādās ekskluzīvās vietās, ar laiku kļūs tikai vērtīgākas.

Taču tajos gadījumos, kad cilvēki pērk zemi, piemēram, Pierīgas pļavās, jābūt uzmanīgiem, jo īpašuma vērtība diezin vai palielināsies. Bieži vien tiek pirkti, piemēram, vēstures pieminekļi, un tad izrādās, ka tur ir ierobežojumi, pienākums saglabāt arhitektoniskas detaļas, kas prasa papildu izdevumus. Tāpat jāuzmanās no ieguldījumiem īpašumos, kas nav nodoti ekspluatācijā, kam nav sakārtotas inventarizācijas lietas. Zinu piemēru ar dzīvokli Klusajā centrā, kura nodošana ekspluatācijā jaunajam īpašniekam prasīja pusotru gadu.

Otrs nosacījums, lai īpašumi nezaudētu vērtību, ir to uzturēšana atbilstoši pieprasījumam. Ja kaut ko būvē tikai sev, ikviens to var darīt pēc savas gaumes un prasībām, kā arī finanšu iespējām. Taču tad, kad parādās vēlme īpašumu pārdot, ir svarīgi, lai tas būtu kvalitatīvs, pienācīgi uzturēts un spētu ieinteresēt pircēju. Diemžēl pirms gadiem divdesmit ir sabūvētas arī ēkas, kuras tagad prātīgāk būtu nojaukt.

Protams, iegādājoties nekustamo īpašumu, ir jārēķinās arī ar virkni risku. Nav izslēgts, ka parādīsies idejas par nekustamā īpašuma nodokļa paaugstinājumu, lai tādā veidā papildinātu valsts budžetu. Iespējams vēl lielāks komunālo pakalpojumu tarifu pieaugums un elektrības cenas paaugstinājums. Tiem, kas iegādājas investīciju objektus, jāparedz, vai kompānijām, kas ir viņu īrnieki, būs ilgtspējīgs bizness. Jārēķinās, ka var mainīties celtniecības cenas, banku kredīta procenti un citi nosacījumi.

Tomēr ieguldījumi nekustamajos īpašumos tik un tā ir vieni no drošākajiem veidiem, kā saglabāt un pat palielināt ieguldītās naudas vērtību. Piemēram, pašlaik daudzas bankas ir ieviesušas papildu apkalpošanas maksu par brīvo līdzekļu uzturēšanu kontā. Redzams, ka lētāk ir šo naudu ieguldīt nekā turēt bankā. Protams, jāiegulda pareizi, tāpēc nekustamo īpašumu tirgus speciālistu konsultācija un padoms var lieti noderēt.

Ja cilvēks pērk īpašumu sev un gatavojas tajā dzīvot daudzus gadus, tad ieguldītā summa var būt jebkāda. Galvenais, lai par to būtu iespējams iegādāties atbilstošas kvalitātes īpašumu. Citādi ir tad, ja mērķis ir investēt un pelnīt, – diezin vai iespējama jūtama peļņa, iegādājoties dzīvokli blokmājā Pļavniekos. Pieļauju, ka investīcijām īpašumos jārēķinās ar summu, sākot no pusmiljona, bet, iespējams, pat no miljona eiro.