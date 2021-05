Imants Krastiņš: Aizstāvot 'mazākos', iegūstam mēs visi

"Latvijai mani nevajag", "Mums nav "viens likums – viena taisnība" visiem". Šādi izteikumi ir bieži dzirdami Latvijas iedzīvotāju vidū un, it īpaši, emigrējušo cilvēku starpā. Kārtējās ziņas, kas vēsta par netaisnību, tikai vēl vairāk stiprina pārliecību par šiem skumīgajiem apgalvojumiem. Lielo zagļu tiesas prāvas satrauc sabiedrību, taču vislielāko sašutumu izraisa pāridarījumi "mazākajiem" – bērniem, pensionāriem un visiem tiem no mums, kam trūkst iespēju pilnvērtīgi aizsargāt sevi pašiem. Kā mums mainīt pesimistisko noskaņojumu, ka valstij tās iedzīvotājs patiesībā maz interesē? Mūsu lielākais ienaidnieks ir vienaldzība!

Apkrāptā sirmgalve

Kārtējā publiskā ziņa par apkrāptu "mazāko" atskanēja gada sākumā.10. janvāra[1] un 18. aprīļa[2] raidījumos "Nekā personīga" tika parādīti sižeti par sirmgalves apkrāpšanu, kuras rezultātā viņa zaudēja gan dzīvokli, gan naudu. Pāris dienu pirms tam Tieslietu ministrija jau bija uzsākusi savu pārbaudi.[3] Pēc raidījuma kriminālizmeklēšanu sāka policija. Tā noslēgusies ar apsūdzībām krāpšanā tiesu izpildītājam Rolandam Veinbergam un trim privātpersonām. Šajā lietā kriminālvajāšana sākta arī pret notāri Ingu Muciņu. Tieslietu ministrs abas amatpersonas no amata ir atstādinājis, kamēr turpinās kriminālprocess.

Noziegums ir noticis, un tagad cīnāmies ar sekām. Kas jāmaina, lai tādu netaisnību skaits nākotnē samazinātos?

Tukuma traģiskais notikums

Lai arī patiesība par to, kāpēc Tukumā tika aizdedzināts jauns vīrietis, kurš vēlāk nomira, ir neskaidra, tomēr pati iespējamība, ka tas ir noticis naida dēļ pret līdzcilvēku, kurš ir citāds, iemeta sabiedrību bangojošā diskusiju vētrā. Manuprāt, viscilvēcīgāk par šo notikumu izteicās arhibīskaps Jānis Vanags[4], kurš aicināja apzināties, ka mūsos mīt zvērs – pretējs mīlestībai pret tuvāko – un tam ir jāpretojas.

Ja to atstāj bez uzraudzības, zvērs aug un vairojas, pārnesoties no viena cilvēka uz otru. Spilgti šo fenomenu varējām novērot dažādu pārliecību viedokļu līderu vidū. Pēkšņi no individuāla nozieguma radās kaismīgi uzbrukumi ļoti nozīmīgai mūsu tautas daļai – konservatīvi un kristīgi domājošiem cilvēkiem.[5] Zvērs auga un plosījās.

Lielākais ienaidnieks ir vienaldzība

Kas ir kopīgs abiem iepriekš minētajiem gadījumiem? Atbilde ir – līdzcilvēku sašutums par uzbrukumu "mazākajam". Lai arī sašutuma izpausme dažreiz veda tālāk tumsā, tomēr kopumā tā ir laba zīme, ka mūsu tauta nav vienaldzīga. Tieši vienaldzība pret ciešanām, pāridarījumu "mazākajiem" un netaisnību kopumā ir visbīstamākais drauds, kas var sagandēt jebkuru sabiedrību. Jāatzīst, ka negatīvo ziņu pārbagātība notrulina cilvēces attieksmi un tai seko vienaldzība, tāpēc sabiedrības līderiem ir jābūt modriem, zvanot trauksmes zvanus.

Apkrāptās sirmgalves gadījumā paldies žurnālistei Ilzei Jaunalksnei-Rēderei, kura izcēla šo noziegumu publiskās telpas priekšplānā. Saistībā ar Tukuma traģēdiju izskanēja desmitiem viedokļu. Kopsaucējs bija viens – mēs nedrīkstam palikt vienaldzīgi pret pāridarījumiem "mazākajiem", jo tas ir tautas sirdsapziņas spogulis.

Kopdarbs

Lai mūsu tauta uzvarētu vienaldzības briesmas, jārīkojas kopā un neatlaidīgi. Galvenā aizsardzības līnija ir sabiedrībā pieņemtās vērtības, lai likuma bardzība būtu nepieciešama tikai atsevišķos gadījumos.

Politiķiem ir jāizstrādā likumi, kas darbotos preventīvi brīdinoši, lai aizsargātu "mazākos". Viedokļu līderiem ir "jādedzina lāpas", lai pievērstu līdzcilvēku uzmanību un pasargātu tos no lamatām, ka tamlīdzīgas netaisnības var kļūt par normu. Bērnudārzos un skolās ir jāmāca Satversmes tēvu vērtības, jo mūsu valsts ir celta uz kristīgām vērtībām un latvisko dzīvesziņu.[6]

Mūsu rīcība

Tieslietu ministrijas būtisks uzdevums ir stāvēt sardzē, lai tiktu saglabātas un nostiprinātas Satversmes vērtības. Notiekot noziegumam pret "mazāko", mēs izvērtējam, kas tam ir par iemeslu, un, ja nepieciešams, pilnveidojam likumus, lai tamlīdzīgi gadījumi samazinātos.

Apkrāptās sirmgalves gadījumā tieslietu ministrs Jānis Bordāns ir steidzamības kārtībā rosinājis izmaiņas Vekseļu likumā[6], kā arī uzsācis disciplinārlietas pret divām tiesu sistēmai piederīgām amatpersonām. Turklāt ir svarīgi, lai bez vilcināšanās attiecībā uz tām likumīgā spēkā būtu stājies galīgais nolēmums kriminālprocesā. Sakārtosim likumu un padarīsim tā regulējumu drošāku, izskaudīsim iespēju to izmantot ļaunprātīgos nolūkos, tostarp no negodīgu amatpersonu puses, kā arī mazināsim viņu ietekmi profesionālajās aprindās.

Attiecībā uz Tukuma traģēdiju tieslietu ministrs ir rosinājis praktiskus uzlabojumus Valsts policijas darbībā, reaģējot uz iespējamiem naida noziegumiem, kā arī uzdevis pilnveidot likumu, lai naida kurināšanai nebūtu vietas mūsu sabiedrībā[7].

Tomēr atbildīgākais darbs ir viedokļu līderiem un mūsu skolotājiem, lai likumos iekļautās izmaiņas stingri ieaustu sabiedrības vērtību audeklā. Valsts iestāšanās par "mazākajiem" ir ļoti svarīgs signāls Latvijas tautai. Tas apliecina, ka neviens cilvēks nav mazsvarīgs, ka taisnīgums ir pieejams visiem. Ja veidosim tādu mūsu Latviju, tad jaunieši mazāk gribēs emigrēt un virtuves sarunās pamazām pazudīs sarūgtinājuma pilnie izteikumi, ka "mēs Latvijai neesam vajadzīgi". Iestājoties par "mazākajiem", iegūstam mēs visi kopā!

