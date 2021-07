Inese Andersone: Ceļā no caurbraucamās sētas uz dzīvojamu Rīgas centru

Rīgas centrs ir pārvērtību priekšā. Un šīs pārvērtības ir jau sākušās. Pakāpeniski ielu telpa un pilsētvide ir jāpadara cilvēcīgāka – drošāka un ērtāka visiem iedzīvotājiem. Tikai veicot pamanāmus uzlabojumu pilsētas centrā, mēs panāksim to, ka cilvēki izvēlēsies te dzīvot. Centrā ir viss nepieciešamais kvalitatīvai dzīvei 15 minūšu gājiena vai brauciena attālumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šajā gadā vasaras Rīgu redzam kā iespēju iedzīvināt mūsu jau sen plānošanas dokumentos izvirzītos konceptus - ielas ar gājēju prioritāti. Tā ir mierināta satiksme ielās, samazināts auto daudzums, uzlabota pilsētvide – ar kokiem, augiem un atpūtas iespējām.

Maršrutā, kas būs vairāk kā 5 km garumā no Vecrīgas Vaļņu ielas un Brīvības bulvāra, Tērbatas, Miera un Baznīcas ielām, būs gan sašaurināti krustojumi un ātruma ierobežojumi, gan izvietotas pilsētas oāzes – apzaļumotas vietas atpūtai, gan dekorācijas un gaismiņas. Pilsētniekus un viesus pārsteigs kultūras notikumi gan centrā, gan apkaimēs.

Vēlamies šajā gadā radīt pilsētvidi, kurā no pārvietošanās nav izslēgts neviens dalībnieks. Mēs neslēgsim ielu autotransportam, bet padarīsim tās mierīgākas un klusākas. Lai to panāktu, parādīsies drošākas gājēju pārejas, velostatīvi un daļu no autostāvietām ieņems kafejnīcas un atpūtas vietas.

Brauktuves sašaurinājumi krustojumu un gājēju pāreju tuvumā Baznīcas un Tērbatas ielās būtiski uzlabo gājēju drošību, jo ir jāmēro īsāks ceļš, šķērsojot ielas braucamo daļu, bet autovadītājiem ir jāsamazina braukšanas ātrums tādejādi samazinot negadījumu risku. Sašaurinot krustojumus, mēs iegūstam arī papildu telpu, kurā izvietot velonovietnes un augus.

Vasaras ielu projekta ietvaros izveidotas jaunas un ilgi gaidītas gājēju pārejas Tērbatas un Artilērijas ielas krustojumā, par kurām jau esam saņēmuši pozitīvas apkārtnes iedzīvotāju atsauksmes. Jaunā gājēju pāreja pie Elizabetes ielas uz Brīvības bulvāra liepu aleju ir padarījusi šo zaļo zonu pieejamāku pilsētniekiem. Jūlijā turpināsim diskusiju par iespēju šo pāreju izveidot visā garumā.

Vasaras garumā visi šie ieviestie risinājumi tiks pētīti un vērtēta to ietekme gan uz satiksmi, gan pilsētvidi kopumā. Kaut arī pagaidām satiksmes mierināšanas risinājumi ir uz laiku, daļa no tiem būs uz palikšanu. Satiksmes mierināšana un gājēju drošība būs prioritāte arī turpmāk.

Rīgas centrā viss atrodas 15 minūšu attālumā. Arī apkaimes ir pārvaramā attālumā ar velosipēdu vai elektroskrejriteni, pie nosacījuma, ja ir atbilstoši droša infrastruktūra. Apkaimju savienojumi parādās no centra piecos virzienos, un mēs jau jūtam, ka piedāvājums rada pieprasījumu. Paskatieties sev apkārt, cilvēki patiešām izmanto jaunos veloceliņus, jo tā ir ātrāk, ērtāk un veselīgāk. Kā arī klimatam daudz draudzīgāk. Izmēģini arī Tu!

Pierīgas iedzīvotājiem, kam ātrums no darba līdz mājām pieaugs par vairākām minūtēm ir jārēķinās ar to, ka pilsētas centru izbraukt būs lēnāk - jo tikai, veidojot mierinātu satiksmi un uzlabotu pilsētvidi, mēs panāksim to, ka pilsētas centrā ir pievilcīgi dzīvot. Līdz ar satiksmes mierināšanu, dome turpinās darbu, lai padarītu ikdienas pārvietošanās paradumu maiņu pievilcīgāku arī Pierīgas iedzīvotājiem. Noris darbs pie vilcienu satiksmes veiksmīgas integrēšanas pilsētas sabiedriskā transporta tīklā, uzlabosim sabiedriskā transporta kvalitāti un pieejamību. Centra ielām kļūstot gājējiem drošākām, bērniem būs vieglāk pašiem nokļūt skolā.

Pārmaiņas ir sākušās, jo pārāk ilgi Rīgas stratēģija 2030 ir gulējusi uz plaukta putekļos. Mums ir jāiespēj īstenot izmaiņas, kuras gadiem nav tikušas veiktas!

Aicinu visiem būt cieņpilniem vienam pret otru un iesaistīties Rīgas pārvērtībās!