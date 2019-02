Inese Rinkmane: Jelgavā ar skolu reorganizāciju 'brauc auzās'

18. februārī gandrīz četrsimt Jelgavas 2. pamatskolas bērnu vecāku, skolotāju un cilvēku, kas viņus atbalsta un kam nav vienalga, kas notiek pilsētā, piedalījās mītiņā, aicinot Jelgavas domi pārskatīt voluntāro, ar sabiedrību nesaskaņoto ieceri likvidēt pēc skolēnu skaita piekto lielāko mācību iestādi. Gala lēmumu dome gatavojas pieņemt 28. februārī.

Ceļš uz 2. pamatskolas likvidāciju sākās ar Jelgavā valdošo zaļzemnieku solījumu uzbūvēt jaunu ēku Spīdolas ģimnāzijai, kas mitinās šaurās un mācībām nepiemērotās telpās. Solīts tika pirms pašvaldības vēlēšanām. Neko jaunu uzbūvēt nesanāca, toties radās ideja Spīdolas ģimnāzijai atbrīvot telpas kādā citā skolā.

Telpu meklēšanas process tika nodēvēts par izglītības iestāžu reorganizāciju. Konsultāciju uzņēmumam "Dynamic University" tika pasūtīts pētījums, kas par dažiem desmitiem tūkstošu eiro ieteica domei divus risinājumus.

Pirmais paredzēja Spīdolas ģimnāziju izvietot 6. vidusskolas telpās, bet otrais – spīdoliešu vajadzībām atbrīvot 2. pamatskolas telpas pilsētas centrā, bet "otrās šķiras" skolēnus no turienes pārvietot uz 6. vidusskolu, kas atrodas RAF masīvā. Citas alternatīvas netika piedāvātas, lai gan tādas pilsētā ir. Priekšroka pašvaldības līmenī, pat necenšoties uzklausīt sabiedrību un meklēt kompromisus, tiek dota otrajam variantam.

Jāpiebilst, tas nebūt nav pārspīlējums, ka ne plašākas sabiedrības, ne 2. pamatskolas vecāku viedoklis netika noskaidrots. Mums ir zināms, ka tikai vienam cilvēkam ir uzdoti daži pilnīgi nebūtiski jautājumi, – tā arī ir bijusi visa "sabiedrības uzklausīšana Rāviņa gaumē".

Tiek runāts par 2. pamatskolas un 6. vidusskolas apvienošanu, lai gan patiesībā rezultāts būs pamatskolas likvidēšana, bet bērniem nāksies meklēt katram savu jauno skolu.

Bērni, kas pašlaik mācās pamatskolā, lielākoties arī dzīvo Jelgavas centrā – no 662 skolēniem tikai 45 ir no Lielupes labā krasta, un šiem 45 nokļūšana līdz 6. vidusskolai varētu būt vienkāršāka. Toties pārējiem uz RAF mikrorajonu pilsētas nomalē jābrauc krietns attālums, turklāt 63 procentiem bērnu būtu jāpārsēžas un jāizmanto divi autobusi. Lieki piebilst, ka tas nozīmētu agru celšanos un papildu izdevumus par transportu, kas, pēc mūsu aprēķiniem, sasniegtu 476 eiro vienā mācību gadā. Turklāt bērni vēl ir mazi, lielākā daļa nedrīkst braukt vieni, un viņiem līdzi būtu jābrauc kādam no vecākiem vai citai personai. Piebildīšu, ka daļa bērnu nāk no mazturīgām ģimenēm.

Reorganizācija, likvidēšana vēl būtu saprotama, ja skartu skolu, kas nespēj nodrošināt augstu mācību kvalitāti vai kurā, kā tas ir daudzās mazajās lauku skoliņās, vienkārši trūkst bērnu. Taču viss ir gluži pretēji. 2. pamatskolā šogad mācās 662 skolēni, un pēdējos gados viņu skaits palielinās. Maksimālā telpu noslodze ir 800 cilvēku, un redzams, ka arī telpu aizpildījums tuvojas maksimāli pieļaujamam.

Arī mācību kvalitāte ir laba. Eksāmenu rezultāti kopumā ir augstāki nekā vidēji valstī, lai gan tajos ieskaita arī to 57 bērnu rezultātus, kas ir programmā ar mācīšanās traucējumiem. Ata Kronvalda fonda izveidotajā reitingā, kurā ņem vērā sasniegumus olimpiādēs un zinātniskajās konferencēs, tieši 2. pamatskola no pilsētas mācību iestādēm mazo skolu grupā ir visaugstāk, dalot 53.–57. vietu valstī. Salīdzinājumam – 6. vidusskola dala 82.–86. vietu.

Vēstulē Jelgavas domei fonda vadība norādīja: "Balstoties uz šiem argumentiem un skolu rezultātiem, var secināt, ka Jelgavas 2. pamatskola ir spēcīga, ar lielu potenciālu un talantīgiem skolēniem, kas spēj uzrādīt labus un konkurētspējīgus rezultātus."

Ko par to saka Jelgavas pilsētas izglītības pārvaldē? Publiski neko, bet šaurākā lokā ir dzirdēts, ka neies taču ņemt vērā visādus tur reitingus, kuru valstī esot ka biezs. Kādi ir šie "citi" reitingi, netiek nosaukts, – arī tie ne, uz kuriem balstījušies paši reorganizētāji.

Skumji, bet pēc skolas likvidēšanas pazudīs arī interešu izglītības iespējas, ko izmanto 82 procenti bērnu mūsu pamatskolā un 90% – sākumskolā. Nebūs vairs kora "Zvoņņica", kas lepojas ar labiem panākumiem. Bērni arī nepaspēs uz sporta, mūzikas, mākslas un citām nodarbībām, kas notiek citur pilsētā.

Zudīs arī skolotāju kolektīvs. Varbūt kāds atradīs darbu 6. vidusskolā, vēl kāds strādās citā skolā, bet daļa droši vien būs spiesta mainīt profesiju, un nevienu neinteresē, kas notiks ar labiem, kvalificētiem skolotājiem.

Domes valdošā koalīcija, par spīti vecāku neapmierinātībai, savu nodomu pārskatīt nesola. Tas nozīmē – ja veselais saprāts neuzvarēs, tad nākamgad Jelgavā būs par vienu labu skolu mazāk. Atliek tikai minēt, kā notiekošo uztvers bērni, kuriem domes onkuļi un tantes būs pateikuši – ejiet visi prom, mums vajag tieši jūsu skolas telpas, jūsu klātbūtne mums traucē. Gribat – brauciet uz pilsētas nomali, gribat – meklējiet sev citu skolu, tas mūs vairs īpaši neinteresē, jūs mums esat "otrās šķiras" cilvēki.

Jelgavas 2. pamatskola ir bilingvāla skola. Šķiet, kas gan būtu vieglāk, kā pasludināt notiekošo par vēršanos pret skolu tāpēc, ka tur mācās lielākoties bērni, kam dzimtā valoda ir krievu. Taču vecāki aicina notiekošajā nemeklēt nacionālus vai politiskus motīvus. Likvidācijas iecere ir radusies vienkārši nepietiekamas kompetences un centienu rast ātru risinājumu dēļ. Taču tādēļ jau tas nav ne racionālāk, ne godīgāk pret bērniem un viņu vecākiem.

Mēs līdz pēdējam turpinām cerēt, ka Jelgavas dome beigu beigās tomēr attapsies, ka ir "iebraukusi auzās", meklēs un atradīs citu risinājumu. Neviens jau nenoliedz, ka Spīdolas skolai plašākas telpas ir vajadzīgas, taču pašreizējais risinājums ļoti sāpīgi skars simtiem cilvēku, tajā skaitā bērnus, kam rūgtums par to, ka telpas ir svarīgākas par viņu interesēm, droši vien paliks atmiņā uz visu mūžu.