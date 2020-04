Ingemārs Vekteris: Paldies visiem 'savējiem', kuri nenobijās!

Pēdējās dienās publiski tiek apgalvots, ka Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) tālmācības projektu "Tava klase" ir uzticējusi "savējiem", lai gan to tikpat labi varēja paveikt sabiedriskā televīzija. Esmu viens no projekta realizētājiem, tāpēc vēlos, lai šajā diskusijā tiktu izmantoti fakti, nevis puspatiesības.

Vispirms par "savējiem". Projektā ir iesaistīti vairāk nekā 100 skolotāji no visas Latvijas, kuri nenobijās no grūtās situācijas, no daudzu kolēģu un "ekspertu" skepses un piekrita uzņemties šo darbu. Skolotājiem nepieredzēti īsā laikā bija jāsagatavo materiāli vairākām mācību stundām un arī jāsaņem drosme stāties visas Latvijas priekšā, sniedzot savu darbu bērnu, viņu vecāku un visas Latvijas sabiedrības vērtēšanai.

Šāds projekts ikdienišķos apstākļos prasītu sagatavošanās un realizācijas periodu, kas noteikti mērāms vismaz viena vai pat vairāku mēnešu garumā. Mums šāda laika nebija. Ideja dažu dienu laikā kļuva par projektu. Komanda izkristalizējās dažu stundu laikā, nekavējoties sāka darbu pie projekta plānošanas. Tobrīd vēl esot bez budžeta. Platformas pilnvērtīga funkcionēšana praktiski bija jānodrošina četru dienu laikā. Mums bija dotas divas dienas, lai komplektētu realizācijas komandas, uzrunātu producentus, režisorus u.c. iesaistītās personas. Izdzirdot par projekta apjomu, termiņiem un atbildībām, trīs potenciālie režisori atteicās. Arī COVID-19 ierobežojumi radīja papildus šķēršļus, jo nebija iespējams pieņemt standarta lēmumus par tehnisko specifikāciju un darbu plānošanu.

Neskatoties uz īso laika sprīdi, pašlaik, kopā ar vairāk nekā 100 skolotājiem, pie šī projektu strādā četras filmēšanas komandas (katrā pa 3–4 darbiniekiem), producentu komanda "Onair studios" (piedalās arī raidījumu X-Faktors, Labestības diena un Es mīlu Tevi, Latvija veidošanā), Ķiģeļu ģimene, Kristaps Krievkalns un vēl vismaz 50 tieši un netieši iesaistīto, rūpējoties par lekciju sagatavošanu, filmēšanu, pārraidīšanu. Jā, viņu vidū ir arī TV profesionālis un aktieris Andris Gross.

Bez šaubīšanās un kautrēšanās, varu teikt, ka šis ir viens no Latvijas mediju vēsturē viscaurspīdīgākajiem projektiem, jo visas projekta tāmes ikvienam interesentam un arī lēmuma pieņēmējiem bija publiski pieejamas jau tajā dienā, kad tika lemts par budžeta piešķiršanu (http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485740&mode=mk&date=2020-03-31 ).

Kopumā projekta ietvaros tiks saražotas 1350 video lekcijas (440 stundas), kas tiks pārraidītas gandrīz 40 dienas (aprīlis, maijs) ReTV, Sportacentrs.com TV un internetā. Visas šīs lekcijas ir pieejamas jebkurā laikā ikvienam lietotājam visā pasaulē (www.tavaklase.lv).

Šī projekta mērķi ir dažādot attālināto mācību procesu, atvieglot darbu skolotājiem, lai viņi vairāk laika var veltīt individuālajām konsultācijām un atgriezeniskajai saitei par padarīto darbu. Jaunākā vecumposma bērniem radīt klātbūtnes efektu, palīdzēt vielas apguvē un skaidrošanā, kā arī palīdzēt vecākiem organizēt mācību procesu mājās. Pēdējo nedēļu laikā esmu personīgi saņēmis desmitiem atsauksmju gan no skolotājiem, gan arī vecākiem, kuri pārliecoši apgalvo, ka šis projekts ir ievērojami atvieglojis attālināto mācību procesu.

Kā jau pirmās pārraides dienas pierāda, šo mācību materiālus izmanto skolēni gan Latvijā, gan visā pasaulē. Un ir izdevies radīt vēl vienu būtisku virzienu – stiprināt latviskās vērtības un identitāti, palīdzēt uzturēt tās diasporā. Projekts risina arī integrācijas jautājumu, jo piektdienās pirmo reizi Latvijas vēsturē ir iespējama mācīties ne tikai lībiešu un latgaliešu rakstu valodu kā valsts valodas neatņemamas sastāvdaļas, bet arī iepazīties Latvijas mazākumtautību valodām, apgūstot baltkrievu, poļu, lietuviešu, igauņu un krievu valodas pamatus.

Uzskatu, ka atsevišķu mediju pievēršanās sasniegto auditorijas datu interpretācijai ir nekorekta, apgalvojot, ka projekta "Tava klase" pārraides ir skatījušies vien nedaudz vairāk par 20 000 iedzīvotāju, kas neatbilst pētījumu kompānijas "KANTAR TNS" veiktajiem mērījumiem. Televīzijas reitingu apkopojošā organizācija ir publicējusi datus, ka 2020. gada 6. aprīlī mācību saturu 1. – 4. klašu skolēniem ir vērojuši vairāk nekā 110 000 skatītāju tikai kanālā ReTV, neskaitot Sportacentrs.com TV un mājaslapā tavaklase.lv sasniegto auditoriju. Turklāt šī produkta mērķis izglītot jauno paaudzi. Šis nav šovs, ar ko pelnīt naudu un cīnīties par reitingiem. Pieredze rāda, ka pārraidi skatās tie, kuri to vēlas, un nav nozīme kanālam. Visi raidījumi jau pašlaik ir pieejami arhīvā, un to auditorija augs katru gadu, jo materiāli tiks izmantoti gan skolās, gan individuāli. Iknedēļas dati no www.tavaklase.lv portāla apliecina, ka tas notiek jau tagad.

Uzskatu, ka šis ir unikāls projekts pasaules mērogā. Protams, tas ir pilnveidojams un attīstāms arī ne ārkārtējos apstākļos. No savas puses varu teikt, ka izdarīts ir gandrīz neiespējamais, par ko saku milzīgu paldies savai komandai, iesaistītajiem un arī skatītājiem. Ceru, ka izrāviens mācību procesa modernizēšanā un pielāgošanā bērncentrētajai pieejai ir neatgriezenisks un kļūs par organisku izglītības procesa sastāvdaļu arī klātienes nodarbībās.