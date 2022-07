Inna Solomatina: Darba tirgus Latvijā ir praktiski izsmelts

Pandēmijas radītās sekas, ģeopolitiskā situācija, uzņēmumu daudzums attiecībā pret profesionāļu skaitu – tas viss ietekmē Latvijas darba tirgu, un starp uzņēmējiem šobrīd norit publiskai acij neredzama cīņa par katru potenciālo darbinieku. Tas attiecināms ne tikai uz pieprasītajiem IT, bet teju visu nozaru speciālistiem.

Uzņēmums, kuru pārstāvu, pēc Latvijas standartiem vērtējams kā liels. "Dyninno" grupas kompetenču centrs "Dynatech" Latvijā nodarbina vairāk nekā 300 cilvēku un līdz gada beigām plāno piesaistīt vēl vairākus desmitus darbinieku.

Lai arī arvien aizpildām nozīmīgākās vakances, uzrunājot ar konkurētspējīgu atalgojumu, ilgtspējīgu un profesionālu vidi, apzinos, ka plaši izaugsmes mērķi pašreizējā situācijā ir ambiciozi. Visi darbinieku atlases speciālisti Latvijā šobrīd saskaras ar lieliem izaicinājumiem, un tas ir iemesls kamdēļ uzņēmumi meklē arvien jaunus veidus, kā piesaistīt labus speciālistus, to skaitā no ārzemēm.

Cīņa par katru darbinieku

Augsti kvalificēti speciālisti, izdevīga atrašanās vieta un sīva konkurence, kas stimulē izaugsmi un attīstību, – šie ir vien daži no iemesliem, kāpēc Latvijā pēdējos piecos, desmit gados palielinājies starptautisku uzņēmumu skaits, kas savukārt radījis plašākas darba iespējas vietējiem profesionāļiem, un jo īpaši tas attiecas uz IT speciālistiem. Šeit ir ļoti daudz IT uzņēmumu, ir starptautiskas, lielas kompānijas, kas atver šeit dalīto pakalpojumu jeb shared centrus, kuru neatņemama sastāvdaļa, protams, ir spēcīga IT komanda. Arī IT jaunuzņēmumiem vide Latvijā ir ārkārtīgi labvēlīga.

Ņemot vērā salīdzinoši plašo izvēli, pēdējā laika tendence ir tāda, ka arvien biežāk izvēli veic nevis darba devējs, bet gan darba ņēmējs. Potenciālie darbinieki arī pēc piedāvājuma pieņemšanas var vēl pārdomāt savu izvēli. Pirms pieciem gadiem tas nebūtu iedomājami. Līdz ar to situācija darba tirgū ir stresa pilna, un notiek cīņa par katru kandidātu.

Ir daļa uzņēmumu, kas, pieņemot darbā, piedāvā apmācības kvalifikācijas celšanai, bet lielākoties darba devēji tomēr dara visu, lai atrastu īstos kandidātus, kuriem jau ir visas nepieciešamās prasmes un īpašības attiecīgā darba veikšanai. Arī "Dynatech" mēs saglabājam augstas prasības, vienlaikus apzinoties, ka tādā veidā darbinieku atlase var būt ilgāka. Mums ir ļoti svarīgi, lai būtu komanda, kurā cilvēki vēlētos strādāt, kur darba vadītājs ir līderis, profesionālis, kur blakus sēž citi labākie savas jomas speciālisti, no kuriem ir iespējas mācīties. Vairāk cenšamies piesaistīt ar profesionālo vidi, nevis ar cepumiem vai ko tamlīdzīgu.

Viens no būtiskiem ieguldījumiem ir ilgtermiņa attiecību veidošana ne tikai ar esošajiem, bet arī ar potenciālajiem darbiniekiem. Piemēram, pagājušajā gadā meklējām komandas vadītāju. Kad toreiz uzrunāju vienu spēcīgu kandidāti, viņa nebija gatava uzsākt jaunas darba attiecības, bet kad piezvanīju pēc vairākiem mēnešiem, viņa piekrita intervijai un nu jau kādu laiku vada vienu no komandām uzņēmumā. Tas ir labs piemērs nepieciešamībai ieguldīties ilgtermiņa attiecību veidošanā.

Darbinieki ārzemēs – gan iespēja, gan izaicinājums

Ņemot vērā to, ka darba spēks nav neizsmeļams, liela daļa Latvijā esošo uzņēmumu jau pirms pandēmijas uzsāka globālu darbinieku atlasi. Mūsu uzņēmumos Latvijā strādā cilvēki no Lietuvas, Moldovas, Kanādas, Hondurasas, Turcijas, Filipīnām un citām valstīm. Pandēmijas laikā ar pārcelšanos, protams, bija grūtības, bet šobrīd process atkal ir pieejams un vienkāršs.

Arvien vairāk uzņēmumu arī izvēlas darbinieku nomu jeb out-staffing. Tas nozīmē, ka cilvēki, kas nav uzņēmuma darbinieki, var strādāt pie konkrētiem projektiem. Lai veidotu šādas darba attiecības, var noslēgt līgumu uzņēmumu, kas šos cilvēkus nodarbina. Liela daļa uzņēmumu gan nav gatavi šādām darba attiecībām dažādu izaicinājumu dēļ. Tie saistīti ar komunikāciju, juridiskiem aspektiem, informācijas drošības riskiem. "Dynatech" piesaistījis vairākus darbiniekus no Ukrainas šādā veidā, bet pašlaik modelis vēl tiek testēts, lai saprastu, ka piesaistītie darbinieki spēj integrēties komandā un vai tiek sasniegti nepieciešamie rezultāti.

Pandēmija iemācīja labāk komunicēt

Darba tirgus situāciju, protams, ietekmējusi arī pandēmija, kas atstājusi paliekošas sekas darbinieku attieksmē, ietekmējusi lojalitāti un iesaisti. To izjūt visi darbinieku atlases nozarē strādājošie. Saikne ar uzņēmumu mazinājusies un cilvēkiem šķietami vairs nav tik nozīmīgi, kur tieši viņi strādā. Strādājot attālināti, cilvēki arī sapratuši, ka iespējams strādāt uzņēmumiem jebkur pasaulē. Tas arī būtiski palielinājis spriedzi darba tirgū.

Vienlaikus pēdējos divos gados uzņēmumi manāmi nobrieduši komunikācijas ziņā. Gan vadītāji, gan darbinieki iemācījušies labāk komunicēt un sadzirdēt cits citu. Iepriekš cilvēki bija pieraduši pārrunāt darba lietas birojā, bet, dodoties mājās, atslēgties no darba. Bija nepieciešamas apmācības par to, kā organizēt darba laiku un komunikāciju, lai saglabātu darba un privātās dzīves līdzsvaru. Šajā ziņā visi ir mācījušies.

Kaut arī daļa uzņēmumu tagad pārgājuši uz attālinātu darbu, praksē tomēr redzams, ka no tā cieš ikdienas darbs. Pat ja uzskati sevi par lielisku komunikatoru, bez tiešas saskarsmes klātienē daļa informācijas "pazūd tulkojumā" vai netiek pateikta nemaz. Tas uzdevuma izpildi var krietni kavēt vai dažkārt pat aizvest pavisam nepareizā virzienā. Tas ir iemesls, kāpēc "Dynatech" pašlaik tiek īstenots hibrīda modelis, proti, daļēji darbs norit attālināti, bet daļēji – klātienē.