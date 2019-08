Inta Komisare: Pašvaldību aizņēmuma limita būtisks papildu resurss ir pašvaldību aizņēmuma pirmstermiņa atmaksas

Pēdējos gados būtiski ir pieaudzis pašvaldību aizņēmumu pieprasījumu skaits un aizņēmumu apjomi. Tas skaidrojams gan ar aktīvu Eiropas Savienības (ES) fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētu projektu īstenošanu, gan ar pašvaldību vēlmi aktīvāk īstenot pārējos investīciju projektus. Finanšu ministrijai (FM) jau 2018. gadā nācās secināt, ka būtiski pieaug pašvaldību pieprasījums pēc aizņēmumiem, kas pārsniedz aizņēmuma limita iespējas. Līdz ar to jau 2018. gada oktobrī Ministru kabinets (MK) lēma par pašvaldību aizņēmumu izsniegšanas ierobežošanu 2018. gada ceturtajā ceturksnī.

FM jau vairākkārt ir vērsusi pašvaldību uzmanību, ka pašvaldību aizņemšanās iespējas ir ierobežotas. Pašvaldību aizņēmumu pieprasījumi tiek nodrošināti tikai gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktā pašvaldību aizņēmumu kopējā palielinājuma ietvaros, jo pašvaldību aizņēmumi ietekmē vispārējās valdības budžeta deficītu. Turklāt aizņēmuma limits un nosacījumi attiecas uz jebkuru pašvaldības aizņēmumu, neatkarīgi no izvēlētā aizdevēja (valsts budžets vai cits aizdevējs).

Ikgadējo pašvaldību aizņēmuma limitu ietekmē ne tikai 2019. gadā piešķirtie aizņēmumi, bet arī iepriekšējos gados piešķirto aizņēmumu daļa, kam izmaksa ir paredzēta 2019. gadā. Tāpat arī aizņēmumu izmaksu pagarināšana uz 2019. gadu, kas būtiski samazina pieejamo aizņēmuma limitu jaunu projektu aizņēmumiem. Turklāt joprojām saglabājas tendence neizlietot pieprasītos aizņēmumus plānotajā apjomā un termiņā, par ko pašvaldības savlaicīgi nesniedz informāciju, tādējādi kavējot jaunu aizņēmumu izsniegšanu.

Kopējo pašvaldību aizņēmuma limitu veido minētais palielinājums un pašvaldību aizņēmumu atmaksas. 2019. gada kopējais pašvaldību aizņēmuma limits, salīdzinot ar 2018. gada sākotnējo plānu, ir palielināts par 52,2 miljoniem eiro. Papildu aizņēmumu resurss ir pašvaldību aizņēmumu pirmstermiņa atmaksas, kas pašvaldībām ir jāveic pēc ES finansējuma saņemšanas. Līdz ar to būtisks faktors jaunu aizņēmumu izsniegšanai ir pašvaldību finanšu disciplīna pirmstermiņa atmaksu veikšanā un aizņēmumu ieguldīšanā atbilstoši plānotajam.

No 2019. gada kopējā aizņēmuma limita būtiska daļa, kas ir 85 miljoni eiro, ir jānodrošina iepriekšējos gados noslēgto aizņēmumu līgumu saistību izpildei. Savukārt pašvaldību neieguldītie aizņēmumi, kam izmaksa pagarināta uz 2019. gadu, ir 60,8 miljonu eiro apmērā. Tas ir par 29,8 miljoniem eiro vairāk nekā 2018. gadā. Līdz ar to pašvaldību 2019. gada aizņēmuma limita atlikums jaunu projektu īstenošanai ir ierobežots, neskatoties uz to, ka kopējais pašvaldību aizņēmumu limits 2019. gadam ir lielāks.

ES projektu aizņēmumi attiecināmo izmaksu apjomā ir noteikti kā prioritāte likumā par valsts budžetu 2019. gadam, MK un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) domstarpību un vienošanās protokolā par 2019. gada budžetu un MK 2019. gada 11. jūnija un 2019. gada 2. jūlija lēmumos. Par likumā noteikto pašvaldību aizņemšanās kārtību un nosacījumiem vienošanās ar pašvaldībām tika panākta LPS Domes sēdē, parakstot minēto protokolu.

FM regulāri seko līdzi valsts budžeta aizdevumu izpildei un iespēju robežās meklē risinājumus aizņēmumu nodrošināšanai pašvaldībām, tajā skaitā aizņēmuma limita pārdalei. FM analizē iespējas pārdalīt resursus no pārējiem valsts budžeta aizņēmējiem – valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām, kā arī citām atvasinātām publiskām personām. Savukārt Valsts kase ir pilnveidojusi līgumu izpildes uzraudzības procedūras, lai pastiprinātu kontroli par aizdevuma līguma nosacījumu savlaicīgu izpildi. Tādējādi pašvaldībām ir iespēja saņemt jaunus aizņēmumus.

FM turpina meklēt fiskāli atbildīgus risinājumus, kā 2019. gadā kopējā aizdevuma limita ietvaros operatīvi nodrošināt aizņēmumus pašvaldībām arī citiem nozīmīgas prioritātes ES projektiem attiecināmo izmaksu apjomā, stingri ievērojot noteiktos aizņemšanās nosacījumus un kritērijus.

MK 2019. gada 11. jūnijā un 2. jūlijā atbalstīja FM rastos risinājumus. Tas deva iespējas pašvaldībām turpināt noteiktiem kritērijiem atbilstošus 2018. gadā sāktos projektus un izglītības iestāžu investīciju projektus, kas tiek īstenoti ar ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības atbalstu. Tika rasts risinājums arī ārkārtas situācijas novēršanai Alojas Ausekļa vidusskolā. Turpinot meklēt risinājumus, augustā FM ir iesniegusi valdībai ziņojumu "Par pašvaldību aizņēmumiem Eiropas Savienības līdzfinansētajiem izglītības iestāžu un uzņēmējdarbības attīstības investīciju projektiem", kurā tiek piedāvāts valdībai lemt par augstas prioritātes aizdevumu atbalstīšanu pašvaldībām 20 investīciju projektiem.

Tomēr vēršam uzmanību, ka būtisks faktors jaunu aizņēmumu izsniegšanai ir pašvaldību finanšu disciplīna pirmstermiņa atmaksu veikšanā un aizņēmumu apgūšanā atbilstoši pieprasītajam grafikam.