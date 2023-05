Isabel Naidoo: Kā uzņēmumi var piesaistīt talantus ekonomikas lejupslīdes laikā?

Ekonomiskā lejupslīde ir ietekmējusi dažādus mūsu dzīves aspektus, tostarp padarījusi daudzus cilvēkus konservatīvākus attiecībā uz darba maiņu un riskēšanu ar nezināmo. Tas nozīmē, ka uzņēmumiem, kuri vēlas piesaistīt darbiniekus, jābūt skaidram piedāvājumam, lai izvēle nosvērtos par labu viņiem. Uzņēmumiem ir jāieklausās savu darbinieku viedoklī, jābūt ciešā sasaistē ar mērķa tirgu, kā arī jābūt pietiekami veikliem, lai spētu pielāgot piedāvājumu straujajā un mainīgajā pasaulē. Jāatceras, ka uzņēmumus veido cilvēki, bet cilvēki ir sarežģītas būtnes ar dažādām vēlmēm un vajadzībām, – uzņēmumi, kuri spēs reaģēt uz šīm vajadzībām un pielāgoties, būs ieguvēji.

Lai uzrunātu potenciālos darbiniekus, jāatceras, ka alga vairs nav vienīgais, kas interesē darba meklētājus. Viņi pievērš uzmanību arī elastībai, drošai un iekļaujošai darba videi, karjeras izaugsmes iespējām un aizraujošiem izaicinājumiem, kas ir neatņemama daļa no jēgpilna darba. Ekonomikas satricinājumi ietekmē arī darba vides daudzveidību un iekļaušanu (diversity and inclusion), tomēr vienlaikus šie aspekti rada ieguvumus arī ekonomisko izaicinājumu laikā.\

Uzņēmumā uzskatām, ka daudzveidība komandās un iekļaujoša darba vide sekmē veiktspēju un inovācijas, bet tas šobrīd uzņēmumiem ir svarīgāk nekā jebkad agrāk. Vienlaikus jāņem vērā, ka pēcpandēmijas pasaulē ir sabiedrības grupas, kuru intereses netiek pietiekami pārstāvētas, piemēram, etniskās minoritātes un sievietes, kas, raugoties uz tendencēm visā pasaulē, satricinājumu gadījumos zaudē darbavietu ātrāk.

Un šo grupu intereses ir jāņem vērā un jāaizstāv.

Arī raugoties uz situāciju no mūsu produktu viedokļa, jāsaka, ka ekonomiskie izaicinājumi un dzīves dārdzība var nesamērīgi ietekmēt neaizsargātos klientus, tāpēc nepieciešams aizsargāt šos cilvēkus, piemēram, koncentrējoties uz izmaksu samazināšanu ikvienam, veicot pārrobežu finanšu darījumus. Saskaņā ar nesen veiktu pētījumu 2022. gadā banku slēpto izmaksu dēļ fiziskas personas un uzņēmumi Eiropā zaudēja kopumā vairāk nekā 200 miljonus eiro. Tie ir līdzekļi, kurus varēja izmantot, lai samaksātu rēķinus, uzturētu ģimenes, izglītotu bērnus, iegādātos nekustamo īpašumu, paplašinātu uzņēmējdarbību vai ietaupītu nebaltai dienai. Līdzīgi kā ar minēto sabiedrības grupu atstumšanu no darba tirgus, arī tas nav pieņemami. Tieši tāpēc dažādība ir tik svarīga, jo ar dažādām komandām varam veidot labākus produktus un turpināt savu misiju.

No dažādības un iekļaušanas iespējām ieguvumi ir arī plašākā mērogā, jo tas nodrošina jaunus, vēl neizmantotus darbaspēka avotus un patērētājus, kas palīdz uzņēmumiem augt. No korporatīvās atbildības viedokļa dažādība veicina darbinieku iesaisti un veido labāku sabiedrību kopumā. Tas arī ļauj pieņemt precīzākus lēmumus, lai sekmētu jauninājumus, pārdošanu, ieņēmumus un izaugsmi. Īsāk sakot, uzņēmumi ar komandām, kurās ir dažādība, veido labākus produktus un strādā labāk.

Taču dažādība un iekļaušana nerodas organiski. Aizspriedumi, selektīvā apziņa un stereotipi, kas mūs ieskauj, ietekmē arī uzvedību. Daudzveidība, vienlīdzība un iekļaušana prasa apzinātas pūles un sākas ar lietu izpratni zemapziņā. Mums ir jāizglītojas, jādalās pieredzē un zināšanās, lai panāktu vienotu izpratni un mainītu uzvedību. Uzņēmumiem ir ļoti svarīgi izmantot pēctecības plānošanu un dažādot savas vadības komandas. Dažādībai, vienlīdzībai un iekļaušanai jākļūst par daļu no uzņēmumu pamatkultūras. Šie elementi jāizmanto stratēģisko lēmumu pieņemšanā dažādiem mērķiem. Lai to sekmētu, ieteicama sistemātiska datu izmantošana lēmumu pieņemšanā. Tas palīdz sekot līdzi progresam, identificēt visus trūkumus un definēt jaunus mērķus.

Šobrīd darba tirgus atrodas interesantā pagrieziena punktā – ir konkurence par talantiem. Un vienlaikus pēc pandēmijas daudzi cilvēki sev uzdod jautājumu, kā un kāpēc viņi strādā. Padziļināti raugoties uz darba tirgus tendencēm, redzam, ka tehnoloģijas sniedz elastību un iespēju strādāt attālināti, arī no ārzemēm, tik pieejamu kā vēl nekad, un darba meklētājiem tas ir svarīgi. 2022. gadā no mūsu vairāk nekā 5000 darbiniekiem visā pasaulē vairāk nekā 1000 cilvēku izmantoja iespēju strādāt no citas valsts, pavadot vairāk laika ar ģimeni vai apvienojot ceļošanu un darbu, kļūstot par digitālo nomadu.

Ticu, ka tehnoloģijas galu galā tiks iekļautas visās nozarēs un veidos darba tirgu nākotnē. Tas ir kas vairāk par vienu nozari, un šobrīd mūsdienu tehnoloģiju uzņēmumiem ir piemērotākais laiks, lai parādītu piemēru visam tirgum. Veidojot saprotamus, vērtībās balstītus piedāvājumus, radot daudzveidīgu, iekļaujošu un elastīgu darba vidi, iespējams veidot stabilu pamatu izaugsmei.