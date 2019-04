Ivanda Titova: Seniori atstāti bez aprūpes – bīstama tendence, kas var maksāt dzīvību

Pēdējā laikā mediju telpā arvien biežāk dzirdam dažādus stāstus par neapskaužamā situācijā nonākušiem cilvēkiem, kuri paši par sevi nav spējīgi parūpēties. Atrasti, guļot uz grīdas savās mājās vairākas dienas. Ievietoti slimnīcā, jo tuvinieki izbrauc no valsts un nevar nodrošināt aprūpi savas prombūtnes laikā. Atrasti, klaiņojot pa ielu, bez ēdiena un patvēruma, jo nespēj atcerēties ceļu mājup... Šie ir tikai daži gadījumi, bet realitāte ir vēl skaudrāka.

Iespējams, šīs bīstamās tendences cēlonis ir informācijas trūkums par aprūpes iespējām. Vai vienkārši mūsdienu straujais dzīves ritms, kas ir novērsis uzmanību no patiesajām prioritātēm. Varbūt abi? Tāpēc vēlos mājas aprūpes tēmu aktualizēt, jo strādāju šajā nozarē jau 20 gadus un redzu, ka gadījumi ir dažādi. Atšķirīga ir arī aprūpes nepieciešamība un iespējas. Arī iemesli, kādēļ cilvēks pilnībā vai daļēji nespēj nodrošināt sev personīgo aprūpi.

Tas var būt vecums, slimība, invaliditāte, funkcionālie traucējumi un citi iemesli. Līdz ar to – ja vienam aprūpējamam pietiek ar zvanu ik pārdienas un apciemošanu reizi nedēļā, lai apraudzītu un iegādātos pārtikas produktus, tad, piemēram, demences slimniekiem uzraudzība un palīdzība ir nepieciešama ik dienu.

Pirmais solis katram, kurš jūt, ka viņa tuviniekam ir nepieciešama aprūpe, ir saprast un reāli apzināties, vai aprūpi ir iespējams nodrošināt pašu spēkiem, vai tomēr jāpiesaista palīdzība no malas. Jāizvērtē, vai varam savam tuviniekam nodrošināt vismaz pamatvajadzības – pilnvērtīgu un regulāru uzturu, personīgo higiēnu un tualetes lietošanu, regulāru ārstu nozīmēto medikamentu uzņemšanu, drošību attiecībā pret sevi un apkārtējiem. Tās ir minimālās prasības. Cilvēka pilnvērtīgai dzīvei ir nepieciešams vairāk – pastaigas, atbilstošas fiziskās aktivitātes, kognitīvo spēju uzturēšana, komunikācija ar tuviniekiem un domubiedriem un tamlīdzīgi.

Ja ir skaidrs, ka pašu spēkiem regulāri un ilgstoši šīs programmas nevarēsiet īstenot, aicinu nekautrēties un meklēt padomu pie profesionāļiem. Labākie padomdevēji būs pašvaldības sociālā dienesta darbinieki, kā arī privātās aprūpes uzņēmumi. Speciālisti ar savām zināšanām un pieredzei spēs identificēt, cik liels atbalsts vajadzīgs un kas tā īstenošanai ir nepieciešams.

Risinājums visiem, ne tikai bagātajiem

Kas attiecas tieši uz aprūpi mājās, ir iespēja izvēlēties dažāda līmeņa pakalpojumus. Viss atkarīgs no aprūpes ilguma, kā arī tā, kāds tieši atbalsts ir nepieciešams – palīdzība personiskajā aprūpē un/vai ikdienas mājas darbos. Ja no aprūpētāja vajadzīga vēl kāda cita veida palīdzība, to var nodrošināt, iepriekš vienojoties. Turklāt jāņem vērā, ka aprūpes pakalpojumi ir pieejami ikvienam – tas nav pakalpojums, kuru var atļauties tikai labi situētas ģimenes. Vēršoties sociālajā dienestā, atkarībā no ienākumu apmēra ir iespējams saņemt arī pašvaldības pilnīgu vai daļēju finansiālu atbalstu mājas aprūpes nodrošināšanā.

Gadījumos, kad personai ir nepieciešama nepārtraukta uzraudzība, risinājums var būt sociālais aprūpes centrs. Tad tas kļūst par personas dzīvesvietu, kur tiek nodrošināta ēdināšana, apģērbs, apavi, higiēnas preces, kā arī ģimenes un citu speciālistu pakalpojumi. Tomēr jārēķinās, ka sociālās aprūpes centrā persona ir ārpus savas ierastās vides, kas var radīt stresu un slimību saasināšanos. Tādēļ es aicinātu šo iespēju izvēlēties tikai tad, ja citādi nav iespējams nodrošināt atbilstošu aprūpi.

Taču situācijas, kurās personai nekavējoties ir vajadzīgs atbalsts visu diennakti, bet sociālās aprūpes centros ir garas rindas, var spēt atrisināt aprūpētās dzīvesvietas pakalpojums. Tas ir jauns pakalpojums, kuru no 2019. gada janvāra nodrošina Rīgas sociālais dienests un arī daži privāti aprūpes uzņēmumi. Izmantojot moderno tehnoloģiju priekšrocības un dzīvesvietu aprīkojot ar nepieciešamajiem palīglīdzekļiem, iespējams aprūpējamā mājvietā nodrošināt pilnīgi drošu vidi un pilnvērtīgu, nepārtrauktu aprūpi.

Modernās tehnoloģijas ienāk arī aprūpē

Mūsdienās, pateicoties moderno tehnoloģiju attīstībai, cilvēkiem, kuriem nav nepieciešama fiziska aprūpe un nepārtraukta uzraudzība, ir iespējami arī citi risinājumi, kas tuviniekiem ļauj saglabāt sirdsmieru. Piemēram, drošības poga ir saziņas iekārta un aprocē vai kulonā iestrādāta signālpoga, kas ļauj krīzes situācijā informēt zvanu centru. Tas nepieciešamības gadījumā rīkojas un piesaista palīdzības dienestus.

Vēl šobrīd arī Latvijā ir pieejama video vizīte – attālināta uzraudzība un socializēšanās iespēja cilvēkiem, kuriem slimības vai kustību traucējumu dēļ ir apgrūtināta došanās ārpus mājas. Video vizītes laikā speciālists vismaz vienu reizi dienā sazinās ar klientu, lai aprunātos, atgādinātu par medikamentu lietošanu, pārliecinātos par ikdienas režīma ievērošanu, novērtētu pašsajūtu un nepieciešamības gadījumā piesaistītu citus palīdzības dienestus. Video vizīte pilda ne tikai attālinātās aprūpes, bet arī socializēšanās funkciju.