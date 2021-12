Ivars Lubāns: Konkurence straumēšanas servisu tirgū. Kā tas ietekmē skatītāju?

Aizvien biežāk nākas dzirdēt pamatotas diskusijas un jautājumus par to, kādus straumēšanas servisus izmantot, lai viss interesantākais saturs atrastos vienuviet. Ir saprotama patērētāju vēlme nemaksāt par vairākiem savā starpā konkurējošiem servisiem, taču tajā pašā laikā katrs no tiem piedāvā unikālu saturu, kas citur nav pieejams.

Ir vairāki iemesli, kādēļ video satura patērēšana kļūst aizvien populārāka, ieņemot stabilu pozīciju starp brīvā laika pavadīšanas veidiem. Ievērojami pieaudzis bezmaksas servisu skaits, kā arī mobilo ierīču iespējas kļūst daudzveidīgākas. Neskatoties uz plašo bezmaksas satura pasauli, straujos tempos turpina izaugsmi maksas servisu industrija, par kuras galvenajām priekšrocībām var uzskatīt ekskluzīvo saturu, kvalitāti un lietošanas ērtumu.

Jāatzīst, ka globālā pandēmija un tās līdzi nestie ierobežojumi pieprasījumu pēc video satura tikai veicināja, jo cilvēki vairāk laika pavada mājās un citu izklaides iespēju izvēle mazinājās. Video on demand un straumēšanas servisi lietotājam sniedz iespēju skatīties saturu sev ērtākajā ierīcē, vietā un laikā, kā arī savā veidā aizstāj kinoteātra apmeklējumu, sniedzot pieeju ekskluzīvam, ilgi gaidītam saturam.

Neskatoties uz it kā acīmredzamiem ieguvumiem, arī video straumēšanas servisu industriju pandēmija spējusi ietekmēt negatīvi. Mainīgie apstākļi sagādājuši sarežģījumu satura ražošanā, kā rezultātā ir grūti paredzēt satura piegādes laikus, jo viens pozitīvs Covid-19 testa rezultāts var nozīmēt filmēšanas vai ražošanas darbu pārtraukšanu uz laika periodu, kas ietekmēs visus iecerētos termiņus. Otrs aspekts – lielās filmu studijas "pietur" jauno kases grāvēju izlaišanu kinoteātros, nogaidot līdz brīdim, kad varēs nodrošināt maksimālo apmeklētāju skaitu un peļņu. Līdz ar to arī straumēšanas servisiem šī pieeja var sagādāt problēmas ar satura iegādi.

Nozari sagaida vēl viens ievērojams izaicinājums, no kura kaut kādā ziņā var ciest arī skatītājs. Ja līdz šim lietotājam tīkamākā satura meklējumiem pietika ar vienu vai dažiem straumēšanas servisiem, šobrīd visā pasaulē varam novērot "defragmentāciju", kas nozīmē, ka lielās filmu studijas pašas izveido savus straumēšanas servisus (Disney+, HBO Max, Discovery+, u.c.). Saprotama ir viņu vēlme saturu paturēt savās rokās, taču lietotājam tas var radīt gan finansiālus, gan arī tīri praktiskus sarežģījumus, jo platformu sadrumstalotības dēļ lietotājam jāpārslēdzas starp vairākiem servisiem, kas negatīvi ietekmē vienu no šādu pakalpojumu galvenajām priekšrocībām – ērtumu.

Kādas ir Baltijas reģiona priekšrocības?

Baltijas tirgus ir specifisks un lielajām studijām diezgan izaicinošs, lai ienāktu pašu spēkiem. Straumēšanas servisiem Baltijā vēl nav tik liela popularitāte kā, piemēram, Amerikā vai Anglijā. Arī vidējā pirktspēja mūsu tirgū ir krietni zemāka nekā Rietumeiropā vai ASV. Šo iemeslu dēļ jaunam spēlētājam ienākt šajā tirgu un sākt visu no nulles ir liels izaicinājums. Līdz ar to tā ir iespēja attīstīt servisu, kas tik tiešām apvieno daudzveidīgu saturu, vienuviet apvienojot arī pasaules līmenī konkurējošo studiju produktus. Kā apliecinājums tam ir Go3 sasniegtā 300 000 klientu atzīme Baltijas reģionā, kas ir pietiekams rādītājs, lai lielie spēlētāji būtu ieinteresēti sadarboties. No tā, protams, iegūst arī skatītāji.

Turklāt Latvijā (un arī Baltijā) iedzīvotāji straumēšanas servisos vēlas redzēt pašmāju sejas un tieši vietējais saturs ir tas, ar ko vietējie pakalpojuma sniedzēji var konkurēt ar starptautiskajiem servisiem. Šis gads ir bijis ļoti ražīgs tieši Latvijā radīto seriālu, realitātes šovu un filmu ziņā. Gan Go3, gan TET, gan LTV ir radījuši vairākus augstas kvalitātes seriālus – Tunelis, Bezvēsts pazudušās, Emīlija, Viss Norm u.c. – kādi iepriekš (pirms straumēšanas servisu popularitātes pieauguma) tika radīti ļoti reti.

Arī nākotnes perspektīvā varam paredzēt, ka vietējā līmeņa straumēšanas servisi turpinās fokusēties uz kvalitatīvu oriģinālsaturu, kas tuvs vietējiem skatītājiem. Domājams, ka mūs sagaida lērums jaunu un aizraujošu projektu.