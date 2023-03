Ivars Zariņš: Šī ir iespēja Latvijai radīt savu 'Nokia'

Izaicinājumi nīkuļiem ir tikai problēmas, uzņēmīgiem tie rada iespējas. Globālie notikumi ir principiāli izmainījuši politiskos uzstādījumus attiecībā uz Eiropas energoapgādi. Tas ir radījis izaicinājumus, kurus tehniski atrisināt ir iespējams, bet būs nepieciešami vismaz 3–5 gadi. Savukārt šo risinājumu ekonomiskais aspekts joprojām nav reāli apjausts, politiķi izvairās par to runāt, cerot uz drīzām globālās situācijas izmaiņām. Tas ir naivi un bezatbildīgi.

Enerģētikā nav nekā sliktāka par vēlmju domāšanā balstītu rīcību.

Tas, ka Eiropai ir cerības veiksmīgi pārdzīvot šo ziemu, vēl nenozīmē, ka tā ir sekmīgi atrisinājusi savu energoatkarību no Krievijas. Patiesībā šīs ziemas "veiksmes stāsts" lielā mērā joprojām balstās uz Krievijas energoresursiem (un silto ziemu), kurus Eiropa pagājušajā gadā turpināja intensīvi iepirkt no Krievijas vēl apmēram pusgadu, lai varētu izveidot sev nepieciešamos uzkrājumus, gatavojoties ziemas sezonai un jaunu sankciju ieviešanai enerģētikā.

Pāreja uz plašāku atjaunīgo resursu izmantošanu var radīt Eiropai nepieciešamo energoapgādes risinājumu ilgtermiņā, bet Eiropai joprojām nav reāla risinājuma, kā iztikt bez Krievijas energoresursiem īstermiņā. Gāze no Krievijas joprojām plūst uz Eiropu, arī izmantojot Ukrainu – un maksājot par to Krievijai...

Lielāki izaicinājumi – jaunas iespējas?

Īpaši izaicinošā situācijā attiecībā uz nepieciešamo energoresursu apgādi būs Vācija, kura ir vislielākā gāzes patērētāja Eiropā, kuras galvenais gāzes piegādātājs ilgus gadus bija Krievija (2021. gadā – vairāk nekā 55% no kopējā apjoma), kura ir aizvērusi apmēram pusi no savām AES jaudām (apmēram 4 GW) un kura solās saglabāt savus politiskos uzstādījumus attiecībā uz atomenerģiju, neskatoties uz to, ka vairs nevarēs tā paļauties uz savu kaimiņu ģenerējošajām jaudām (pirmkārt jau Francijas, kura būtiski samazinājusi savu AES ģenerāciju).

Lai arī ko stāstītu "atbildīgie politiķi", diemžēl nav zināms neviens reāls risinājums, kas dotu iespēju Vācijai atrisināt tuvākos briestošos energoapgādes izaicinājumus bez piegādēm no Krievijas.

Tāpēc realitātē, lai īstermiņā aizstātu trūkstošās gāzes piegādes, Vācija kāpina tai pieejamo energoresursu izmantošanu. Vācijas gadījumā tās ir ogles – lai segtu radušos energodeficītu, Vācija atkal ir iedarbinājusi savas slēgtās ogļu stacijas un, kā izskatās, tuvākajā laikā negrasās tās slēgt, kā to liecina "leģendārās Grētas" aresta performance pie Vācijas jaunajiem ogļu ieguves laukiem.

Pašreizējā zaļā kursa ietvaros (SEG nodevas, taksonomija u. c.) šāda rīcība Vācijai (līdz ar to arī visai Eiropai) var izmaksāt nepieļaujami dārgi – būtiski apdraudot tās globālo konkurētspēju. Tādēļ visdrīzāk sāksies stumdīšanās par manevra iespējām zaļā kursa ietvarā (protams, neatsakoties no paša zaļā kursa) – ja vien Eiropa nav pavisam pazaudējusi pašsaglabāšanās instinktus un saskari ar realitāti.

Tas dod iespēju arī Latvijai iegūt sev papildu iespējas savu resursu izmantošanā.

Domāt "zaļi" – domāt atjautīgi!

Mums nav dabasgāzes, nav naftas, nav ogļu, taču mums ir citi energoresursi, kuri turklāt vēl atjaunojas, – tā ir koksne un kūdra. Un pie pašreizējām tehnoloģiskajām iespējām daļu šī resursa (piemēram, koksnes atlikumus, apakšējo kūdras slāni) visracionālāk izmantot tieši enerģētikā, nekaitējot paša šī resursa ilgtspējai un nepasliktinot reālo SEG emisiju bilanci. Lai cik tas dīvaini neskanētu!

Diemžēl adekvāta izpratne ES līmenī par šo Latvijas specifiku nav tikusi veidota, lai neteiktu vairāk – drīzāk ir ticis mērķtiecīgi iets uz to, lai liegtu Latvijai iespēju izmantot šos savus resursus, ļaujot piemērot tiem tādu pašu regulējumu, kāds tika veidots valstīm, kur šo resursu izmantošana nenotiek ilgtspējīgi, – neņemot vērā tā atjaunošanās iespējas.

"Mēs nevarējām citādi – to prasa Eiropa!" Tiešām? Un kā tad Somija, kura, tieši otrādi, ir nosargājusi sev iespēju izmantot kūdru enerģētikā un kura valsts politikas līmenī pašlaik ir noteikusi veidot kūdras uzkrājumus kā stratēģisko enerģijas rezervi.

Mums arī šāda stratēģiskā enerģijas rezerve lieti būtu noderējusi, piemēram, gatavojoties šai apkures sezonai, kad gāzes cena uzskrēja virs 200 eiro/Mwh, šķelda maksāja ap 40–50 eiro/Mwh, bet kūdra ap 15–20 eiro/Mwh.

Latvija ir kūdras lielvalsts. Mūsu kūdras krājumi pārsniedz miljardu tonnu. Enerģētiskās kūdras krājumi (kūdras apakšējais slānis), pēc aplēsēm, veido apmēram desmito daļu no kopējā apjoma (viena tonna enerģētiskās kūdras – tās ir gandrīz 3 Mwh). Katru gadu tiek iegūts vairāk nekā miljons tonnu kūdras (vairāk nekā 90% – lauksaimniecības vajadzībām), lielākā daļa tiek eksportēta. Kūdras ieguvei tiek izmantoti mazāk nekā 4% no kopējās purvu platības (tātad, pieļaujot turpmāku tās izmantošanu, nav problēmas atrast saprātīgu balansu vērtīgās mitrāju ekosistēmas saglabāšanai).

Kā rāda Somijas pieredze, kūdru var ērti izmantot cietā kurināmā (biomasas) katlos, lietojot to kopā ar katlam paredzēto kurināmo kā piejaukumu līdz 20–30%. Turklāt siltumstacijas ar uzstādīto jaudu līdz 20 Mw kūdru var izmantot bez emisiju kvotām.

Kūdras izmantošana enerģētikā palīdzētu īstenot ātrāku un izmaksu efektīvāku dabasgāzes aizstāšanu, mazinot papildu pieprasījumu pēc koksnes biomasas, līdz ar to arī tās cenu.

Kūdru mēs izmantotu nevis tādēļ, lai atteiktos no zaļā kursa, bet gan kā parejas risinājumu, lai veiksmīgāk varētu tajā iekļauties, jo minētās iespējas ir tikai maza daļa no tā pienesuma, ko Latvijai varētu dot prasmīga un tālredzīga kūdras izmantošana, stratēģiski pareizi to pozicionējot ES politikā.

Nekas no tā nav ticis darīts! Drīzāk pretēji (skat. šeit).

Radam nevis defektu, bet efektu!

Latvijai būtu svarīgi paveikt savu neizdarīto mājasdarbu – ar pamatotiem faktiem pierādīt Briselei, ka kūdra Latvijā ir resurss, kas būtu kvalificējams kā atjaunīgais – pie atbilstošiem tās izmantošanas apjomiem. Tas būtiski paplašinātu iespējas izmantot kūdru kā vērtīgu resursu, dotu iespēju piesaistīt investīcijas jaunu kūdras izmantošanas veidu attīstībai.

Šis pārejas laiks rada Eiropai nopietnus izaicinājumus ne tikai enerģētikā, bet arī rūpniecībā un lauksaimniecībā (izejvielu izmaksas – degviela, minerālmēslojums), kas ir nozīmīgi dabasgāzes patērētāji. Tas rada Eiropai arī sociālos un pārtikas apgādes riskus.

Latvijai ir risinājums, kā palīdzēt Eiropai pārvarēt šos izaicinājumus. Un šoreiz nevis tikai kā resursu piegādātājai, bet attīstot kompleksus risinājumus, kas dod iespēju radīt un piedāvāt produktus ar augstāku pievienoto vērtību, kuri palīdz risināt Eiropas drošības izaicinājumus un sasniegt zaļā kursa mērķus.

Pieaugošās fosilo energoresursu un minerālmēslojuma izmaksas Eiropā lauksaimniecības produktu ražošanu padarīs dārgāku. Pareizi izmantojot savas iespējas, šajā situācijā mēs varētu attīstīt vērienīgu lauksaimniecības produktu ražošanu un eksportu – cenšoties eksportēt nevis kūdru (kuru izmantojot Eiropa tad audzē savus produktus un sūta mums tos atpakaļ), bet, pašiem uz vietas to pareizi izmantojot, veidot jaunu lauksaimniecības produktu ražošanas struktūru – kopā ar tai nepieciešamo energonodrošinājumu.

Proti, kūdras ieguves lauki ir lieliska vieta, kur attīstīt atjaunīgo energoresursu izmantošanu – saules un arī vēja parku izveidi (un nevienam netraucēs). Lai efektīvāk izmantotu saražoto enerģiju, turpat blakus vietas pietiks arī, lai izvietotu ražošanu – rūpniecisko vai lauksaimniecisko (piemēram, siltumnīcas ar augstākajiem bio/eko standartiem, kurās izmanto to pašu kūdru), vai arī pakalpojumu sniegšanu kompānijām/zīmoliem, kam ir svarīgi pozicionēt savu "zaļumu", – un tas ir globāli pieaugošs trends.

Un tā ir tikai daļa no iespējām, ko īstenot, izmantojot kūdras izstrādes vietas.

Nākotnes "zaļā nafta" Eiropai

Ņemot vērā Latvijas AER potenciālu un gatavību to apgūt, ir skaidrs, ka pārredzamā nākotnē mēs bieži pieredzēsim periodus, kad, pateicoties AER ģenerācijai (kura ir nepastāvīga), elektroenerģijas cenas būs ļoti zemas (elektrības pārprodukcija). Viens no veidiem, kā pašiem izmantot šo lēto enerģiju, ir pārvērst to citos enerģijas nesējos, piemēram, ūdeņradī, kas ļauj to uzkrāt un pārdot vēlāk par izdevīgāku cenu.

Tā kā ūdeņradis nav īpaši ērts uzglabāšanai un transportēšanai, Eiropa jau veido risinājumus, kur ūdeņradi ir paredzēts pārvērst šķidrajā degvielā, piemēram, savienojot to ar oglekli (tam jau tiek veidots jauns Eiropas regulējums). Un kūdra kā reiz var būt lielisks oglekļa avots! Tas mums dod iespēju radīt globālu stratēģiskas nozīmes produktu, kuru mēs varam saražot daudzu simtu miljonu, miljardu eiro vērtībā, paralēli nostiprinot savu enerģētisko un pārtikas apgādes drošību un attīstot jaunus biznesus.

Priekšrocības attīstīt šādu energokopienu, izmantojot kūdras ieguves vietas, salīdzinot ar neveiksmīgajiem mēģinājumiem attīstīt kaut vai tikai VES parku kaut kur apdzīvotu vietu tuvumā vai mežos (kuri būs jāizcērt), ir acīmredzamas. Vai ne tā?

Iespējams, tāpēc pagaidām vienīgais zināmais šāda tipa projekts Latvijā (Kaigu purvā) tiek tik cītīgi "trollēts" medijos un sociālajos tīklos, izmantojot visabsurdākos izdomājumus, lai nepieļautu šāda projekta īstenošanos. Jo kādai, patiešām lielai, afērai tas varētu būt neizdevīgi.

Pašlaik attiecībā uz savu kūdru Latvija ir ļāvusi attiecināt fosilā resursa regulējumu ar visām no tā izrietošajām sekām. Taču esošie ģeopolitiskie notikumi dod iespēju un jaunu pamatojumu pārspēlēt to visu un izraut sevi no kārtējās cilpas, kurai jau bijām kusli (savtīgi?) piekrituši...