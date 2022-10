Ivo Rollis: Ierosinājumi krīzes noturīgai valsts pārvaldībai

Izdzirdot Latvijas politiķus pieminam “kara istabu” kā efektīvu lēmumu pieņemšanas metodi krīzes apstākļos, pirmajā mirklī rodas asociācija ar režisora Eldara Rjazanova 1979. gadā uzņemto traģikomēdiju "Garāža". Filmas stāsta varoņi tiek ieslēgti kopīgā telpā kamēr, izmantojot visdažādāko argumentāciju tiek pieņemts “pareizais” krīzes lēmums par četru lieko garāžu kooperatīva biedru tiesību ierobežošanu uz uzbūvei plānotajām kooperatīvajām garāžām. Bet šis nav stāsts par lēmumu pieņemšanu kooperatīvo garāžu jautājumā, bet gan ilgtspējīgas un krīzes noturīgas valsts attīstību un tās turpmāku vadības organizāciju, kuru atsevišķi 14. Saeimā iekļuvušie un valdību potenciāli veidojošie politiskie spēki uzlūko tieši caur krīzes vadības prizmu un privātā sektora uzņēmumu vadības labās prakses izmantošanu arī valdības darbā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Globālie ilgtspējīgas attīstības un krīzes noturībspējas (crisis resilience) izaicinājumi, kontekstā ar Covid–19 pandēmijas sekām un autoritārisma un populisma attīstības tendencēm, ir kļuvuši par aktuāliem jautājumiem arī demokrātisko valstu politikas veidotājiem visā pasaulē. Acīmredzamāks ir kļuvis pieprasījums pēc izlēmīgas izpildvaras, kas ir gatava operatīvi pārvarēt krīzes, spēj risināt kompleksākas pārnozaru politiku problēmas, plānot un modelēt attīstības procesus un rīcībpolitiku izstrādē vairāk balstoties uz pierādījumiem un zinātni. Grūtības, ar kurām daudzām valstīm nācās saskarties pandēmijas laikā, ir iezīmējuši pieprasījumu pēc elastīgākas un mazāk normatīvas valsts pārvaldes, kura ir spējīga savlaicīgi reaģēt un adaptēties mainīgajiem sociālajiem un ekonomiskajiem apstākļiem, kā arī veikt koordinētākas un saskaņotākas darbības, pārmaiņu procesos efektīvāk iekļaujot un deleģējot atbildību vietējās varas, uzņēmēju un sabiedrības interešu organizāciju un kopienu pārstāvjiem. Pieaug loma tādām valsts pārvaldes funkcijām kā stratēģiskai analīzei, spējai prognozēt (foresight) attīstību, valsts pārvaldes krīzes noturībspējas stiprināšanai, operatīvi un kvalitatīvi iedzīvotājiem nodrošinot nepieciešamos publiskos pakalpojumus. Savukārt, rīcībpolitiku izstrādē iezīmējas inovatīvāku un adaptīvāku pieeju ieviešana un integrētākas, digitālākas un pierādījumos pamatotu un datu ietilpīgu sistēmu izmantošana.

Latvija Covid-19 pandēmiju sasniedza ar vienu no OECD valstīs zemākajiem sabiedrības uzticības rādītājiem valdībai un politiskajām partijām, kā arī zemākajiem pierādījumos balstītu instrumentu kvalitatīvas ekspertīzes izmantošanu rīcībpolitikas veidošanā un ieviešanā. Tos, neraugoties uz valdības apņēmīgajiem centieniem navigēt valsts attīstību sarežģītajos politiskajos, ekonomiskajos un starptautiskās drošības apstākļos, Covid-19 krīzes laikā papildināja arī dažkārt nepārliecinoši argumentētu, politizētu un sasteigtu svarīgu valdības lēmumu pieņemšana un šī procesa necaurspīdīgs, sabiedrībai grūti komunicējams lēmumu pieņemšanas process, radot jautājumu arī par valdības krīžu noturīgas ilgtermiņa attīstības perspektīvas redzējumu.

Līdzās Covid-19 krīzes ietekmei, globālajai un reģionālajai drošības situācijai Krievijas – Ukrainas karadarbības rezultātā priekšplānā šobrīd ir aktuāla arī virkne citu risināmu jautājumu kā enerģētiskās politikas vīzija un ar to saistītā enerģētiskā drošība un neatkarība, energoresursu cenu stabilizācija un energoefektivitātes uzlabošana, ilgtspējas politikas definēšana un tā vienota ieviešanas mehānisma izveide, ilgtspējīgas fiskālās politikas veidošana, reģionālās reformas pabeigšana un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem, u.c.

Paralēli tam Latvija valsts pārvalde šobrīd veic darbu pie jauna publiskās pārvaldes modernizācijas plāna līdz 2030. gadam izstrādes. Esošā valdība ir arī ierosinājusi valdības centra institūciju (Valsts kancelejas un Pārresoru koordinācijas centra) reformu, kas jau ilgāku laiku gaida politisko lēmumu par optimālāko piedāvāto risinājumu. Abi procesi ir ārkārtīgi būtiski gan efektīvāka valdības un valsts pārvaldes ikdienas darba efektivitātes uzlabošanai, gan potenciālo krīžu noturībspējas stiprināšanai, kam, protams, būtiska ir arī jauno valdību potenciālo veidojošo politisko spēku pozīcija.

Hronisks "krīzes" vadības stāvoklis no valdības prasa reaģējošus, ātrus, mazāk izsvērtus un necaurspīdīgus lēmumus, kurš rada papildu izaicinājumus arī valsts pārvaldei. "Ātri krīzes lēmumi" riskē ar sadrumstalotu rīcībpolitiku izstrādi un ieviešanu, sasteigtu un šaurām institucionālām un korporatīvām interesēm pakārtotu publisko finanšu sadali un publisko iepirkumu norisi. Lai valsts neiedzīvotos šādā hroniskā "krīzes" attīstības režīmā, valdībai ir būtiski attīstīt spēju panākt vienprātību politiskā līmenī veidot sabiedrības sociālekonomiskajam labumam atbilstošas krīzes noturīgas ilgtspējīgas rīcībpolitikas ar pārnozaru skatījumu un to ieviešanas vadības mehānismus visos valsts pārvaldes līmeņos un mijiedarbībā ar vietējo varu un kopienu pārstāvjiem. Divi nozīmīgi atslēgas vārdi šeit ir interešu saskaņotība un koordinētība. Valdības ziņā ir arī izdarīt izvēli par labu reaktīvai vai stratēģiskai pieejai krīžu noturībspējīgas pārvaldes veidošanai.

Valdības stimulēta kopīgu sabiedriskā labuma un interešu saskares punktu atrašana motivētu visus valdības un valsts pārvaldes līmeņus aktīvi mijiedarboties, lai lēmumi vienā darbības rīcības programmā vai institūcijā ņemtu vērā citās programmās vai institūcijās pieņemtos lēmumus un ar savu rīcību minimizētu interešu konflikta iespējamību. Kā iespējamos risinājuma variantus to paveikšanai var apsvērt:

(1) nozaru ministriem (vai speciāli izveidotajiem valsts ministriem), konkrētos gadījumos arī valdības vadītājam, deleģējot lielāku vadošo atbildību par konkrētām pārnozaru tēmām un tajās sasniedzamajiem rezultātiem. Vienlaikus būtu jāstiprina valdības pakļautībā esošas institūcijas un stratēģiskās analīzes, pētniecības un attīstības prognozēšanas (foresight) funkcijas, kā arī datu un to analīzes pastiprinātu izmantošanu rīcībpolitiku veidošanā valsts pārvaldē. To attīstību būtu ieteicams skatīt kontekstā ar risku un krīzes vadības funkciju. Tas ļautu veidot preventīvus un mazāk sadrumstalotus rīcībpolitiku risinājumus, programmas vai procesu vadības mehānismus, kas var tikt integrēti kopējā ikdienas valsts pārvaldes darbībā vai aktivizēti sabiedrības interesēs konkrētas nepieciešamības gadījumā;

(2) prioritāro valdības politiku jomās var tikt noteikti vairākiem nozaru ministriem kopīgi izmērāmi sasniegšanas rādītāji;

(3) valdības rīcībpolitiku programmu īstenošanā un indikatoru sasniegšanā var tikt prasīta nozares ministru kopīga atbildība par to īstenošanu, bet valsts pārvaldes institūcijām savstarpēji būtu jāatrod optimālākais savstarpējais darbu administratīvais koordinācijas modelis;

(4) prioritārajās rīcībpolitikās pakārtotu sasniedzamo indikatoru iekļaušana vairāku nozares ministriju darbības rīcības programmās;

(5) valsts pārvaldes institūciju (t.sk. valsts uzņēmumu) publisko iepirkumu lietderības pamatotības novērtējums un to caurspīdīguma pastiprināšana, u.c.

Sekojot Covid-19 pandēmijas un citu OECD valstu pieredzes atziņām par labu pārvaldības praksi, varbūt arī politisko lēmumu pieņēmējiem izdosies izbēgt "Garāžas" varoņu likteni uz nezināmi ilgu laiku tikt ieslēgtiem "kara istabā" vai tur nokļūt tikai ārkārtas nepieciešamības gadījumā, kad valsts un tās sabiedrības interesēs nepieciešami eksistenciāli būtiski un neatliekami lēmumi.

Šī ir raksta saīsinātā versija. Raksta pilnā versija ir atrodama Providus mājaslapā.

OECD (2022), Building Trust to Reinforce Democracy: Main Findings from the 2021 OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions, Building Trust in Public Institutions, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b407f99c-en

OECD (2018), Indicators of Regulatory Policy and Governance (iREG), http://oe.cd/ireg