Ivo Valdovskis: Bonusā – nošaut lūsi

Reaģējot uz Valsts kontroles revīziju par medījamo sugu apsaimniekošanu un tās publicitātes materiāliem, savu viedokli jau ir paudušas dažādas interešu grupas. Šobrīd, revīzijas laikā saņemtajam lūšu medību aizstāvju, tajā skaitā atbildīgo valsts amatpersonu, dominējošam viedoklim - Latvijā lūši un vilki vienmēr ir medīti un to populācijas stāvoklis ir lielisks, ir pievienojušies arī citi.

Tā, piemēram, mežzinātnes institūta "Silava" direktors un zinātniskā padome, norāda, ka medības, līdzās makšķerēšanai, sēņošanai, ogošanai vai riekstošanai, ir izsenas, tradicionālas Latvijas iedzīvotāju nodarbes, un salīdzinot Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamu Eirāzijas lūsi ar strauta foreli un karūsiņu, norāda, ka minētais medījums un zivju lomi tiešā veidā stiprina cilvēku saistību ar dabu un izpratni par to.

Latvijas Mednieku savienības vadītājs nacionālajā radio ir atzinis, ka lūša trofeja medniekiem ir svarīga - lūšu medības ir sava veida bonuss, kas man dod stimulu medīt tās sugas, kuras man kā medniekam nav interesanti medīt.

Profesionālu pretargumentu Valsts kontroles viedoklim, proti – vispirms noskaidrot, cik lūšu mums ir un vai tie nodara kādu ļaunumu videi un sabiedrībai, bet tikai pēc tam šaut, nav izskanējuši. Tikai – "es gribu un man vajag".

Tāpēc vēršu uzmanību arī uz aspektiem, ko neskar revīzijas ziņojums.

Manuprāt, tradicionālām Latvijas iedzīvotāju nodarbēm ir jābūt ne tikai cienījamām, bet arī morāles un ētikas principos balstītām. Droši vien nepietiek kādu nodarbi, vai tās būtu medības, ogošana, sēņu lasīšana vai putnu vērošana uzskatīt par tradicionālu, lai par katru cenu attaisnotu konkrētas sabiedrības grupas rīcību ar dabas resursiem, kam īsti nav ticama un saprotama pamatojuma. Te vietā būtu jautājums, vai tradicionālās nodarbes pamatmērķis ir iegūt vērtīgas trofejas, un tikai? Kas kuram ir būtiski, - draugu pulkā dižoties ar nagiem, ādu un ragiem, vai dalīties pārdzīvojumos un redzētajā?

Tātad, ne tikai karūsiņas ķeršanai piemājas dīķī, medījumam vai citam dabas dotajam lomam ir nozīme cilvēka dzīvē, ne tikai tas stiprina saiti ar dabu, bet arī attieksme ar kādu šo nodarbi piekopj.

Ar ko gan Latvija ir tik unikāla valsts Eiropas Savienībā, ka vienīgi pie mums, līdzās Somijai un Zviedrijai, drīkst medīt īpaši aizsargājamos lielos plēsējus – lūšus, turklāt daudz lielākā skaitā nekā abās pārējās Skandināvijas valstīs, kur lūši patiešām apdraud ziemeļbriežu ganāmpulkus? Lietuvā lūšus ir aizliegts medīt, arī Igaunijā jau vairākus gadus atbildīgo iestāžu noteiktais medību limits ir nulle. Atšķirībā no vilkiem lūši neuzbrūk mājlopiem, nav dzirdēts, ka tie būtu uzbrukuši cilvēkiem. Šobrīd mednieki ir atklāti pateikuši, ka lūsis ir iekārojama trofeja vai labs bonuss par to, ka medībās nākas retināt ne būt ne tik ļoti iekārojamās pārnadžu rindas, kuru ik gadu kļūst arvien vairāk un, kuri nodara arvien lielākus kaitējumus mežiem, laukiem un arī cilvēkiem, šķērsojot autoceļus.

Šāda situācija jau izsenis ir pieļauta, iesniedzot Eiropas Savienības institūcijām datus, kas iegalvot, ka Latvija patiešām ir lūšu skaita paradīze un līdz ar to atļauto medību paradīze. Taisnības labad gan jāuzsver, ka paši esam sapinušies savā meistarībā, nododot Eiropai divus absolūti atšķirīgus skaitļus par lūšu populāciju. No vairāk kā pusotra tūkstoša, ko aplēsis Valsts mežu dienests, līdz tikai pustūkstotim, par ko ziņo eksperts no institūta "Silava". Ko gan mēs šādi vēlamies apmānīt – Eiropu, sevi vai dabu, kurai cilvēka novilktās robežas nav saistošas?

Tāpēc revīzija tomēr liks mums visiem atbildēt uz jautājumu – kas ir tie tiesiskie, morāles un ētikas (bet varbūt arī saimnieciskie) aspekti, kuru dēļ Latvija īpatnējā veidā atšķiras no citām Eiropas valstīm? Un kas ir tās intereses, kuru dēļ aizmirstam Latvijas mērķi kļūt par Eiropas Savienības līderi dabas kapitāla saglabāšanā un palielināšanā?

Un cerība, ka kāda viena sabiedrības daļa sāks meklēt un atrast citus savas dzīvesziņas uzturēšanas veidus, paliek.