Jānis Atslens: Ziemeļvalstu valodu prasmes – investīcija profesionālajā kvalifikācijā

Uzņēmējdarbības vide Latvijā turpina attīstīties, aizvien dziļāk iekļaujoties globālajos ekonomikas procesos. Viena no spēcīgākajām un visstraujāk augošajām nozarēm Latvijā ir starptautisko biznesa pakalpojumu (turpmāk SBP) industrija. Šo nozari savās prioritātēs ir iezīmējušas arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, kā arī Rīgas Investīciju un Tūrisma aģentūra - abas nozīmīgākās valsts aģentūras, kas atbild par ārvalstu investīciju piesaisti.

SBP nozares vidējais izaugsmes rādītājs pēdējo trīs gadu laikā ir bijis 7-10% gadā, kas nozīmē, ka ik gadu tiek radītas aptuveni 1000 – 1500 jaunas darbvietas. Pašlaik 50 nozares uzņēmumos strādā vairāk nekā 17 000 darbinieku. 46% no nozares uzņēmumiem ir ar Ziemeļvalstu kapitālu un izcelsmi. Tāpat vērā ņemams ir fakts, ka vidējais atalgojums nozarē pašlaik ir virs 2000 eiro un krietni pārspēj vidējo atalgojumu valstī kopumā.

SBP nozare strauji attīstās ne tikai darbinieku skaita ziņā vai atalgojuma līderībā, bet arī veikto funkciju spektra ziņā. Uzņēmumi strādā, lai ieviestu jaunas tehnoloģijas un automatizācijas procesus, inovatīvu pieeju ikdienas darbiem, kā arī paplašinās ģeogrāfiskais tvērums, apgūstot aizvien jaunus reģionus un valstis, ko apkalpo Latvijā bāzēti uzņēmumi.

SBP uzņēmumi ir globāla mēroga kompānijas, kas izvēlējušās Latviju par bāzes vietu savām struktūrvienībām: dalīto pakalpojumu centri (piemēram, Circle K Business Centre, Tietoevry Shared Service Center, DNB Bank ASA Latvijas filiāle, u.c.), biznesa vai IT ārpakalpojumu centri (piemēram Accenture filiāle, Cognizant filiāle, u.c.).

No darbinieku viedokļa izvēle strādāt SPB nozares uzņēmumā Latvijā ir droša izvēle. Šie uzņēmumi, nodrošina labi apmaksātas darbavietas Latvijas iedzīvotajiem modernos birojos ar ziemeļniecisku vadības stilu, kas augstu vērtē uzticību, iesaistīšanos un savstarpējo cieņu. Uzņēmumi eksportē biznesa atbalsta pakalpojumus savas grupas vai citiem uzņēmumiem ārvalstīs - tā ir iespēja gūt nenovērtējamu pieredzi starptautiskā, multikulturālā un iekļaujošā darba vidē, strādājot šeit pat Latvijā. Visbiežāk sastopamās biznesa funkcijas šāda veida uzņēmumos ir IT, finanses, klientu serviss, kā arī iepirkumi, mārketings, personāla vadība, loģistika.

Angļu valodas prasmes mūsdienās darba meklētājiem vairs netiek uzskatītas par priekšrocību, bet gan par absolūtu nepieciešamību. Savukārt prasme runāt kādā no Ziemeļvalstu valodām (zviedru, norvēģu, somu un dāņu valodas) kļūst arvien svarīgāka un pieprasītāka no darba devēju puses tiem profesionāļiem, kuri vēlas strādāt un gūt panākumus SBP nozarē.

Šādas prasmes nenoliedzami dod pretendentiem priekšrocības atlases procesā pār tiem, kuri nepārzin Ziemeļvalstu valodas. Daudzi SPB nozares darba devēji pašlaik meklē darbiniekus, kuri vēlas uzņemties atbildību un vadīt projektus, pierādīt sevi un izrādīt iniciatīvu. Turklāt vairāki nozares uzņēmumi atzinīgi novērtē darbinieku valodu zināšanas un prēmē tos, kuri jau prot šīs valodas vai apņemas tās apgūt gan uzņēmumu iekšēji izveidotajās valodu akadēmijās, gan patstāvīgi. Vairums uzņēmumu, kuros darbiniekiem ir nepieciešama Ziemeļvalstu valodu prasme, norāda, ka šo valodu pratēju algas ir augstākas, par līdzvērtīgu amatu ieņemošiem kolēģiem, kuri neprot Ziemeļvalstu valodas.

Kā norāda Tietoevry Delivery Center vadītājs Jānis Špunders: "Tietoevry skandināvu vērtības, arī valoda, ir pašā centrā. Jaunas valodas apguve vienmēr atver papildus iespējas, tostarp arī karjerā. Tietoevry klientu IT atbalsta komandas Latvijā apkalpo klientus Skandināvijas valstīs, izmantojot norvēģu, zviedru un dāņu valodas. Pateicoties valodas zināšanām, darbinieks var uzsākt darbu IT uzņēmumā, kā arī paaugstināt profesionālo kvalifikāciju, kas arī veicina karjeras attīstību gan horizontāli, gan vertikāli."

Savukārt DNB HR eksperte Madara Vaivade iezīmē sekojošo: "Norvēģu valodas apguve ir sākumpunkts gandrīz visiem darbiniekiem viņu karjerai DNB pakalpojumu centrā, jo tas ir instruments, lai veiksmīgi izpildītu darba prasības. Dažiem tas ir izaicinājums, citiem tas ir raits mācību process, bet ikvienam tas ir veids, kā iegūt vērtīgu zināšanu un prasmju kombināciju. DNB iegulda savos darbiniekos, lai iegūtu nepieciešamo valodu prasmju līmeni, kas tiek augstu novērtēts no pašu darbinieku perspektīvas un papildina viņu motivāciju attīstīties un veidot karjeru DNB pakalpojumu centrā."

Circle K Business Centre HR vadītāja Ieva Zirne uzsver sekojošo: ''Šobrīd vairāk kā 200 Circle K biznesa centra darbinieku pārvalda kādu no skandināvu valodām. Priecājamies par katru, kurš apņemas mācīties un mācīt skandināvu valodas saviem bērniem, cerot, ka ilgtermiņā Latvija būs vēl konkurētspējīgāka un pievilcīgāka Skandināvijas un Rietumeiropas tirgū. Interesanti, ka iemācoties vienu no trijām skandināvu valodām – norvēģu, zviedru vai dāņu, - ir iespējams sarunāties ar cilvēku, kurš runā kādā no citām skandināvu valodām. Tādēļ iemācoties vienu, ir daudz vieglāk apgūt pārējās valodas. Ņemot vērā SPB nozares attīstību Latvijā, mēs priecājamies par visu papildus svešvalodu apguvi – itāļu, spāņu, vācu. Jebkura no papildus svešvalodām nodrošina labāku konkurētspēju darba tirgū un bieži vien arī augstāku atalgojumu.''

Līdz ar to, raugoties uz SBP nozares perspektīvu un sniegtajām priekšrocībām: starptautiska, droša, multikulturāla darba vide ar nebeidzamām izaugsmes iespējām, labu atalgojumu un ziemeļnieciskām vērtībām, aicinu ikvienu darba meklētāju kā arī studentus nopietni apsvērt savas kvalifikācijas celšanu, apgūstot kādu no Ziemeļvalstu valodām. Šādas zināšanas būs zelta vērtē un palīdzēs jūsu karjeras attīstībā, paverot daudz plašāk durvis uz SPB starptautisko vidi.