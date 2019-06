Jānis Berdigans: Kā kļūt bagātam?

Gada sākumā "Printify" paziņoja par akciju opciju piešķiršanu visiem darbiniekiem, apzinoties, ka tas ir vienīgais instruments, kas ļauj objektīvi atalgot visus darbiniekus, kas smagi strādājuši pie uzņēmuma izaugsmes. Šobrīd Latvijā ir svarīgi ne vien izprast opciju kā finanšu instrumenta būtību, bet arī radīt jaunuzņēmumiem labvēlīgu normatīvo regulējumu.

Kas ir akciju opcijas?

Akciju opcijas (Komerclikumā sauktas par personāla opcijām, angliski: employee stock options) ir īpašs finanšu instruments, kas dod iespēju darbiniekam iegādāties uzņēmuma akcijas nākotnē par cenu, kura ir noteikta opcijas piešķiršanas brīdī. Piemēram, ja vienas daļas cena noteikta 1 eiro un trīs gadu laikā kompānijas vērtība pieaug līdz 10 eiro par vienu daļu, tad darbinieks pēc trim gadiem joprojām var iegādāties šīs daļas par 1 eiro. Uzņēmumam tā ir iespēja objektīvi atalgot talantīgus cilvēkus, kas iegulda smagu darbu un savu laiku uzņēmuma attīstībā.

Lai labāk saprastu, aplūkosim teorētisku scenāriju. Pieņemsim, ka iedomāts cilvēks Mārtiņš Ozols 2006. gadā sācis strādāt jaunuzņēmumā "Facebook" un vienojies ar darba devēju, ka viņš nākotnē varēs iegādāties 10 000 akciju par 1 eiro gabalā. Šobrīd "Facebook" vienas akcijas vērtība ir aptuveni 160 eiro, un tātad Mārtiņa akciju vērtība šodien būtu 1,6 miljoni. Var iebilst, ka mūsu valstī tā nenotiek. Pareizi. Tomēr esmu pārliecināts, ka jau tuvākajā nākotnē tādi veiksmes stāsti Latvijā var būt, un tepat kaimiņos tā jau ir realitāte.

Igaunijā opcijas veiksmīgi strādā

Mācīsimies no igauņiem: viņiem ir jau 4 tehnoloģiju uzņēmumi, kas ļoti īsā laikā pārsnieguši 1 miljarda eiro novērtējumu, – "Skype", "TransferWise", "Evolution Gaming", "Taxify". Uzņēmumos "Skype", "TransferWise" un "Taxify" visiem darbiniekiem tika piešķirtas akciju opcijas.

"TransferWise", kas pēdējā investīciju raundā tika novērtēts par 3,6 miljardiem dolāru, nesen paziņoja par 360 miljonu dolāru piesaisti, un darbinieki varēja pārdot savas daļas. Pēc neoficiālas informācijas, vairāk nekā 100 darbinieki kļuva par miljonāriem.

Demokrātisks atalgojuma instruments

ASV akciju opcijas lielākoties iegūst visi uzņēmuma darbinieki, kas ir strādājuši, lai uzņēmums gūtu panākumus. Pēc oficiāliem datiem, ASV dzīvo 17 350 000 miljonāru jeb 41% no visas pasaules miljonāriem. Proti, 5% ASV iedzīvotāju aktīvu vērtība pārsniedz vienu miljonu dolāru.

Salīdzinājumam varam ņemt Latvijas uzņēmumus: "Latvenergo", "Lattelecom", LMT, "airBaltic", "Latvijas Finieris", "Latvijas Dzelzceļš". Ja jau no sākuma daļas (jeb opcijas) uzņēmumā tiktu piešķirtas visiem darbiniekiem, tad mums Latvijā būtu daudz gudru cilvēku, kuri būtu nopelnījuši lielu naudu un varētu attīstīt tālāk citus – savus – uzņēmumus.

Diemžēl, skatoties atlikušo Latvijas lielāko uzņēmumu sarakstu, jāsecina, ka praktiski nekas nepieder latviešiem ("Rimi", "Maxima", "Uralkali", "URALCHEM", "Severstal", "Elko", "Circle K", "Sanitex", "Moller", "Samsung", "Neste"), līdz ar to arī peļņa aizplūst uz ārzemēm.

Ja mēs gribam, lai labi un veiksmīgi uzņēmumi piederētu latviešiem, tad mums ir jādod iespēja spējīgiem un gudriem cilvēkiem nopelnīt savu kapitālu ar akciju opcijām.

Manis dibinātajā un vadītajā uzņēmumā "Printify" akciju opcijas tiek piešķirtas pilnībā visiem darbiniekiem neatkarīgi no to amata. Mēs ticam, ka ir tikai godīgi un taisnīgi dalīties arī finansiāli un ka visi, kas uzņēmumā ir ieguldījuši savu laiku un pūles, ir pelnījuši iegūt savā īpašumā daļu no uzņēmuma.

Veicina komandas darbu

Jebkuram uzņēmuma vadītājam ir svarīga efektīva un produktīva darbība, virzīta uz uzņēmuma ilgtermiņa attīstību. Tāpēc tiek izdomātas dažādas darbinieku bonusu shēmas, kas balstītas uz individuālajiem rezultātiem. Šādi katrs cilvēks tiek motivēts un apbalvots, ja viņš realizē tikai savas individuālās intereses un primāri domā par savu mērķu izpildīšanu. Ar akciju opcijām ir citādi – darbinieks ir uzņēmuma līdzīpašnieks. Līdz ar to viņa intereses ir tādas pašas kā visu citu īpašnieku intereses – palielināt uzņēmuma ilgtermiņa vērtību. Rezultātā uzņēmuma sapulcēs nav būtiski, kura ideja uzvar, – svarīgi ir tikai, kura ir vislabākā ideja, kas nesīs uzņēmumam maksimālu pieaugumu. Tāpēc akciju opcijas ir visobjektīvākais motivācijas instruments darbiniekiem, jo darbinieku intereses sakrīt ar visu pārējo īpašnieku interesēm.

Opcijas rada pieejamību kapitālam

Veiksmīgi pārdodot uzņēmumu, kā tas bija Igaunijā "Skype" gadījumā, daudzi cilvēki iegūst lielu kapitālu. Tas dod iespēju šiem cilvēkiem pašiem veidot savus uzņēmumus. Šeit atkal spilgts piemērs ir igauņi. "Skype" ir Igaunijas pirmais un lielākas veiksmes stāsts. "Mikrosoft" nopirka "Skype" par 8 miljardiem dolāru. Liela daļa tehnoloģijas attīstības notika Igaunijā. Ļoti daudzi cilvēki uzkrāja zināšanas par to, kā jāattīsta tehnoloģiju uzņēmums.

Daudzi "Skype" darbinieki kļuva miljonāri. Ar jauniegūto kapitālu tie sāka veidot savus uzņēmumus vai investēja citās tehnoloģiju kompānijās. Piemēram, "TransferWise" dibinātājs bija viens no pirmajiem "Skype" darbiniekiem. Visi "Taxify" pirmie darbinieki bija bijušie "Skype" darbinieki. Pēc neoficiālas informācijas zināms, ka arī divi citi Igaunijas jaunuzņēmumi drīz sasniegs miljarda dolāru novērtējumu. Tādējādi akciju opcijas ir būtiska sastāvdaļa procesā, lai kapitāls nonāktu daudzu cilvēku rokās, kas ar to tālāk var veidot jaunus uzņēmumus.

Cik daudz akciju opciju piešķirt?

Tas ir atkarīgs no uzņēmuma paredzētās izaugsmes. Manuprāt, ikgadējam akciju opciju vērtības pieaugumam būtu jābūt pielīdzināmam vismaz trim mēnešalgām. Piemēram, ja uzņēmuma izaugsme ir 30% gadā, es ieteiktu piešķirt akciju opcijas, kas ir pielīdzināmas 10 mēnešalgām. Ja uzņēmums aug par 100% un vairāk gadā, tad trīs mēnešalgu apmērs būtu pietiekams. Minimālais laiks, kas darbiniekam jāpavada uzņēmumā no opciju piešķiršanas, ir trīs gadi. Piemēram, ja uzņēmums aug par 200% gadā, tad pēc trim gadiem akciju opciju vērtība būtu pieaugusi 8 reizes, salīdzinot ar pirmo gadu.

Ieteikumi uzlabojumiem tiesiskajā regulējumā

Pēc "Index Ventures" valstu apskata datiem, Igaunijā, Kanādā un Izraēlā, salīdzinot ar citām pasaules valstīm, var visvieglāk, ērtāk un ātrāk piešķirt akciju opcijas. Latvija pat nav iekļauta šajā sarakstā. Mums atkal ir jāmācās no igauņiem un maksimāli jāatvieglo jaunuzņēmumiem opciju piešķiršanas noteikumi un procedūra:



Pašlaik akciju opcijas ir pieejamas tikai akciju sabiedrībām. Tās būtu jāpadara pieejamas ar SIA.

Pašlaik noteikts, ka, pārtraucot darba attiecības, darbiniekam opcijas ir jāiegādājas, ja ne, tās tiek pazaudētas. Tas ir apgrūtinājums darbiniekam, jo ne katram ir pieejami tādi naudas līdzekļi. Nereti nav arī skaidri zināms, kad nākotnē būs iespējams realizēt opcijas. ASV darbinieks patur pirkuma tiesības vēl 10 gadus pēc darba attiecību pārtraukšanas.

Pašlaik, pirms var pārdot opcijas, vispirms ir jāiegādājas akcijas. Darbiniekam nebūtu jāiegādājas akcijas – ja viņš vēlas pārdot opcijas tāpat kā ASV, būtu jāspēj to izdarīt pavisam viegli un ātri, paturot spēkā nodokļu atvieglojumus.

Pašlaik opcijas ir jāreģistrē VID, iesniedzot pieteikumu. Ja opcijas jāreģistrē VID, tad obligāti jāspēj to izdarīt, aizpildot elektronisku reģistru.

Pašlaik, lai spētu izdot un korekti reģistrēt akciju opcijas, ir jāalgo dārgi, augsti kvalificēti juristi. Šim procesam būtu jābūt tik vienkāršam, ka jebkurš jaunuzņēmējs to varētu pats izdarīt.



