Jānis Bergs: Par 'Covid-19' un politiku

Dzīve, kā mēs visi zinām, ir risku un dažādu pārbaudījumu pilna. Un šī ir tā reize, kad ir vienkāršāk, ja dzīvo kaut kur nomaļos laukos un audzē burkānus, kartupeļus un vistas. Par šādas dzīves priekšrocībām es, godīgi sakot, laiku pa laikam aizdomājos, bet tad šo ideju atkal ielieku tālajā kastē, jo mana misija taču ir dauzīties apkārt pa pasauli, vairot Latvijas tehnoloģisko konkurētspēju un audzēt eksporta apjomus.

Pēdējā mēnesī ir tikpat kā neiespējami izvairīties no "Covid-19" vīrusa, pat ja veselība ir pavisam laba, kakls nekņud un par elpas trūkumu un drudzi nav jāsūdzas. Šajā rakstā mazliet padalīšos sajūtās, kādas ir cilvēkiem ASV – manā šī brīža māju pusē.

Denveras vietējā avīzē "Denver Post" izlasīju, ka pret "Covid-19" epidēmiju esot jāizturas tāpat kā pret sniega vētru, kas šad un tad ielaužas pie mums pilsētā. Piemēram, pirmdien tieši tāda arī ir gaidāma! Vajagot iepirkties un izveidot pārtikas produktu un suņu barības krājumus, nolikt pa tvērienam kakla sūkājamās tabletes un citas pretsaaukstēšanās zāles un sagatavoties, ka ilgāku laiku var iznākt pavadīt iesprostotam mājās. Rokas vajagot mazgāt regulāri, vēlams, ne mazāk par 20 sekundēm, ar ziepēm, kā arī regulāri lietot roku dezinfekcijas līdzekli.

Bruņojies ar šīm zināšanām, nolēmu sestdien apmeklēt iepirkšanās centrus un sagādāt "sniega vētras" uzkrājumus un roku "sanitaizerus". Sestdienas rīts, un pie "Target" iepirkšanās centra īsti nav, kur nolikt auto. Nav tā, ka veikals būtu pilns, taču cilvēku ir manāmi vairāk nekā parasti šādā laikā. Krauj ratos rīsu pakas, pupu un gaļas konservus, bet plaukts ar "Purell" roku dezinfekcijas šķīdumiem ir pavisam izpirkts. Arī "Amazon" rādās, ka šis produkts ir "out of stock". Acīmredzot "Purell" mātesuzņēmumam "Gojo" šie varētu būt ziedu laiki – nolemju mazliet pagūglēt un atrodu, ka "Gojo" ir privāts ģimenes uzņēmums no Ohaijo. Tādējādi "nespīd" paspēt nopirkt akcijas un mazliet "uzvārīties".

Tikmēr biznesa prese un TV vienā balsī vaimanā, ka pēdējās nedēļas laikā ļaunais "Covid-19" ir nograuzis ASV publisko kompāniju tirgus vērtību 3,18 triljonu dolāru vērtībā un S&P 500 biržas indekss ir nokrities vairāk nekā par 10%, kas ir lielākais kritums kopš 2008. gada finanšu krīzes. Vēl ļaunāk klājas slavenā meksikāņu alus "Corona" ražotājam "Cervecería Modelo". Lai arī ar vīrusu šim alum nekāda sakara nav, tomēr cilvēki to gandrīz pilnībā pārstājuši patērēt – ar visām no tā izrietošajām ekonomiskajām sekām.

Arī "SAF Tehnikai" ir sava dilemma – nākamnedēļ Denverā ir paredzēts "co-workingweek" – regulārs pasākums, kurā piedalās mūsu "remote employees" un kāds bariņš viesu no Latvijas. Iespēja ir vai nu pasākumu anulēt, vai arī iet uz priekšu, it kā nekas nebūtu noticis. Šajā gadījumā pieņēmām lēmumu vadīties pēc ASV valdības oficiālās nostājas, ar kuru var iepazīties valdības institūcijas mājaslapā: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.

Šobrīd ir izlasāms ieteikums: dzīvojiet kā parasti, bieži mazgājiet rokas, kā arī neiesakām apmeklēt smagi skartās valstis un reģionus, piemēram, Ķīnu, Irānu, Itāliju, Koreju un Japānu (ar dažādām riska pakāpēm). T.i., mūsu pasākums notiks, kā plānots, lai arī darbiniekiem piedāvājām izvēlēties – ja uzskata, ka risks ir pārāk liels, tad atļāvām piedalīties attālināti. Vispār, domāju, šī epidēmija vēl vairāk veicinās strādāšanu no mājām. Jau tagad ASV pilnīgi visu, ieskaitot pārtiku, pavisam ērti piegādā uz mājām. Tad nu varu viegli iztēloties nākotni, kur visu piegādi un fizisko darbu veiks roboti, bet cilvēki sēdēs mājās, darīs "knowledge workers" darbu un sazināsies ar kameru un ekrānu starpniecību. Un tad jau līdz "Matrix" scenārijam atlicis tikai pussolītis...

Mazliet sirreāla sajūta rodas, skatoties uz pārpildītajiem iepirkšanās centriem, kuri paši par sevi droši vien ir riskantas vietas. Turklāt dažos veidojas rinda, lai ieietu, jo darbinieki sagaida katru pircēju, lai notīrītu ratiņu rokturus. Tajā pašā laikā lasu, ka Denverā organizatori pēdējā brīdī ir atcēluši lielu fiziķu saietu, kurā gaidīja ierodamies ap 10 000 dalībnieku no visas pasaules. Ironiski, ka visi ārzemju dalībnieki jau ir ielidojuši Denverā, un tagad viņiem nekas cits neatliks, kā nedēļu slaistīties apkārt pa pilsētu, jo atceļa biļetes viņiem, visticamāk, ir nopirktas lidojumam pēc nedēļas.

Sestdienas lielākā politiskā intriga ASV bija milzīgi pārliecinošā Džo Baidena uzvara demokrātu priekšvēlēšanās Dienvidkarolīnā. Kā saka vietējie apskatnieki – Baidena kampaņa ir augšāmcēlusies no miroņiem, kas ir lieliska ziņa visiem "centristiem", kuriem Bārnijs riebjas gandrīz tikpat šausmīgi kā Tramps. Šajās priekšvēlēšanās par vīrusu gan tiek daudz runāts, bet nevienam nenāk ne prātā cilvēkus aicināt, piemēram, palikt mājās vēlēšanu dienā un izsargāties no iespējas saslimt. Viņi saka – vīruss ir ļauns, esiet uzmanīgi, bet – marš, visi uz vēlēšanu iecirkņiem!

