Jānis Bergs: Par Denveras pirtīm un Spotlight Latvia biznesa konferenci

Pēc ilgiem laikiem aizgāju uzspēlēt skvošu. Sportiskās aktivitātes vajadzēja iepauzēt, jo visa nedēļa pagāja Spotlight Latvia konferencē - uzņemot ciemiņus, izrādot SAF Tehnika Denveras biroju, apciemojot štata gubernatoru un runājoties ar tik daudz cilvēkiem, ka tagad jau viss manā galvā ir saplūdis vienā putrā, un situāciju mazliet glābj tikai telefonā esošie "Camera Roll" un "Evernote", jo ļauj patīt filmu atpakaļ un atcerēties, kas ir satikts un kā kurš izskatās.

Es, starp citu, regulāri taisu darāmo darbu sarakstus, strīpoju padarīto un pierakstu jaunos uzdevumus, jo atmiņa ir tāda gaisīga padarīšana, un es ne visai cienu ļaudis, kuri tikai runā skaistas runas, bet pēcāk viegli piemirst sarunāto un sasolīto. Kas amerikāņu vidū ir visai izplatīti, bet par to citā reizē.

Bet atgriežamies pie skvoša. Ieeju pierastajā 4. stāva ģērbtuvē, kurai blakus ir gan sausā, gan arī slapjā pirtiņa, un ar iepīkumu secinu, ka pirts puse ir izārdīta un aizklāta ar plēvēm – norisinās remonts. Pirtis, starp citu, Denverā ir samērā liels retums, tāpēc latviešu pirtniekiem šeit būtu lielas iespējas amerikāņus iepazīstināt ar mūsu izmeklētajiem rituāliem un plašajiem pirts aksesuāriem. No publiskajām pirtīm esmu atradis vien nedaudz noplukušu iestādījumu "Izba SPA", kas atrodas visai šaubīgā pagrabā. Tiesa, pirtnieks Andrejs bija labs un apgalvoja, ka savā laikā arī pats Sandis Ozoliņš esot pie viņa regulāri piestaigājis.

Kamēr domāju par pirtīm un pukojos par remontu, ģērbtuvē ienesas Andrew, kāds mūsu kluba regulārs apmeklētājs, kuram pieder saldētu "Fast Food" ēdienu ražošanas kompānija. "Kas šeit notiek", mundri iesaucas Andrew, "izskatās, ka viss ir izārdīts." Rādu skumīgu ģīmi un saku, ka pirtēšanās mums nespīd. "Tas gan ir lieliski," jautri dudina mans sarunu biedrs – "beidzot mums būs izremontētas pirtis, un tad gan mēs redzēsim, par ko īsti maksājam savas biedru naudas."

Šī mazā ainiņa man lika aizdomāties par kultūru. Esmu ASV jau krietnu laiku, un man pašam liekas, ka esmu pozitīvs un laipns. Tomēr šajā epizodē sapratu, ka kārtīgs amerikāņu uzņēmējs vienmēr būs nesatricināmi pozitīvs, kamēr manas latviskās saknes mani vienmēr grauž, kņudina un liek meklēt trūkumus, nepilnības un iemeslus, par ko pažēloties.

Kā jau minēju, skvoša spēle pagājušajā nedēļā izpalika, jo tā pagāja Spotlight Latvia un ALA kongresa zīmē. Uz Denveru atbrauca ievērojama Latvijas uzņēmēju un amatpersonu delegācija, vairumu prominento runātāju var aplūkot šeit.

Man par konferenci bija dubults prieks, jo tā ļāva gan "iezīmēt" kartē pagaidām Latvijā vēl maz zināmo Denveru, kura ir lieliska vieta biznesam un atpūtai, gan arī pārliecināties, ka latvieši ASV ir nozīmīgs spēks, un Latvijas – Amerikas tirdzniecības kamera ir gana jaudīga, lai spētu sarīkot šādu konferenci un piesaistīt pietiekamu skaitu teicamu latviešu izcelsmes uzņēmēju.

Konference notika īpaši veiksmīgā laikā, jo Latvijā arī politiķi ir pacēluši prioritārā līmenī sakarus ar ārzemju tautiešiem un cenšas stiprināt kultūras un ekonomiskās saites, kas, manuprāt, ir pareiza un tālredzīga rīcība. Teju katrā ASV štatā ir organizēta vietējo latviešu sabiedrība, un visi tikai būtu ieguvēji, ja rosīgākie šīs sabiedrības pārstāvji palīdzētu Latvijas uzņēmumiem ieiet lielajā ASV tirgū, konsultējot šos uzņēmumus vai nu brīvprātīgi, kā algoti darbinieki vai kā akcionāri. Tādējādi augtu gan Latvijas valsts labklājība, gan arī diasporas latviešiem būtu iemesls apciemot tēvu zemi biežāk nekā tikai uz Dziesmu svētkiem. Tas ir apbrīnojami, cik daudziem Amerikas latviešiem Latvijā nav radinieku, ar kuriem uzturēt sakarus. Denverā vien ir papilnam tādu, kuri labi ja vienu reizi ir pabijuši Latvijā.

Spotlight Latvia konference atklāja arī ko jaunu par vietējo sabiedrību. Uzzināju, ka vietējai latvietei ir gluži labas izredzes šī gada jūnijā tikt ievēlētai par Denveras piepilsētas Auroras – kurā atrodas arī SAF birojs, mēru. Iepazinos ar kādas milzīgas vairumtirdzniecības firmas darbinieci, kuras vārds un uzvārds nekādi neliecināja par saitēm ar latviešiem, kādas nu atklājās. Pie viņu durvīm bez panākumiem tiku klauvējis kādu gadu. Šādu sarakstu ar interesantiem jauniem kontaktiem varētu turpināt vēl un vēl.

Manuprāt, ļoti pareiza ideja bija rīkot Spotlight Latvia kopā ar Amerikas Latviešu apvienības ikgadējo kongresu. Tas ļāva nokomplektēt nopietnāku Latvijas oficiālo delegāciju, jo tikai biznesa konferences dēļ no Latvijas pāri dīķim nebūtu atlaidušies tik daudz dalībnieku. Nopietna Latvijas oficiālā delegācija ļāva piesaistīt arī nopietnus uzņēmējus gan no Latvijas, gan arī no ASV, un visa šī rezultātā Denveru gandrīz nedēļu bija pārņēmuši latvieši. Pat tādā apmērā, ka mūs pieņēma štata gubernators. Jāpiezīmē, ka viņš vienīgais bija savās "signature" zilajās botās (Denverai raksturīgajā krāsā), kamēr mēs, kā jau solīdi latvieši, melnās kurpēs un baltos kreklos. Un jā, jau pēc konferences saņēmu "follow up" e-pasta vēstules gan no Denveras mēra, gan Kolorado gubernatora ofisiem, kuri pauda pateicību par atvesto latviešu pulku un interesi turpināt iesākto sadarbību, kaut vai apmainoties ar tūristu grupām.

Vēl esmu novērojis, ka ir gandrīz izzudusi atšķirība starp Latvijas un ASV latviešiem. To savā runā atzīmēja arī Sandra Kalniete. Ja laikā, kad Latvija tikai atguva neatkarību, mēs bijām kā no dažādām pasaulēm, tad tagad mēs esam gandrīz vienādi, nu varbūt akcents dažreiz nodod, un "amerikāņi" ir smaidīgi optimisti, bet "latvieši" drūmu rūpju rievu pesimisti, bet kopumā mēs visi esam vienādi un viena tauta. Un kā teica Maija no Ohaijo, jā, mēs pulcējamies baznīcā vai dejojam tautas dejas, bet tiešām, kāpēc gan latvieši nevarētu cits citam vairāk palīdzēt arī biznesā. No tā iegūtu mēs visi.

