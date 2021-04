Jānis Bordāns: Ekonomisko lietu tiesas izveide ir apliecinājums neatgriezeniskajam pārmaiņu kursam

Jau 30 gadus dzīvojam atjaunotā Latvijā. 30 gadus sapņojam par mūsu valsts piepulcēšanos labklājīgāko Eiropas valstu saimei. Mēs vēlamies veidot Latviju, kā drošu un pārticīgu valsti, kurā valda viena taisnība visiem, kurā dzīvo pārticīgas ģimenes, tiek veidoti jauni uzņēmumi un dzīves līmenis nepārtraukti aug. To mēs vēlamies, taču nesaņemam.

Pagātnes rēgu elpa – augstais korupcijas indekss, lielo zagļu nesodāmība, nedroša investīciju vide – pirms diviem gadiem Latviju bija novedusi līdz ļoti ticamai iespējai, ka tiksim iekļauti pasaules "pelēkajā sarakstā". Tas ir to valstu saraksts, no kurām izvairās ārvalstu investori, no kurām plūst prom kapitāls un cilvēki un kur zeļ korupcija. Pirms diviem gadiem mēs sākām cīņu ar to un esam guvuši vienu uzvaru pēc otras.

Šodien mēs kopā svinam vēl vienu, ļoti būtisku uzvaru lielajām pārmaiņām, ko esam ievadījuši Latvijā. Jaunā Ekonomisko lietu tiesa ir specializēta tiesa efektīvai komercstrīdu, ekonomisko un finanšu noziegumu izskatīšanai. Taču tā ir arī kaut kas daudz vairāk.

Šī tiesa ir vēl viens apliecinājums neatgriezeniskajam pārmaiņu kursam, kas ne tikai mūs paglāba no "pelēkā saraksta", bet arī ir ilgi gaidīts notikums starptautisko investoru rindās. Ekonomisko lietu tiesa ir zaļā gaisma drošām investīcijām mūsu valstī, kas nozīmē jaunas darba vietas, cienīgas algas un visu Latvijas reģionu attīstību.

Jaunā Ekonomisko lietu tiesa ir sarkanā gaisma pagātnes rēgiem – oligarhiem un viņu gribas īstenotājiem, korupcijai un negodīgumam. Sagaidāmā Ekonomisko lietu tiesas profesionālā, neatkarīgā un ātrā darbība ir iedrošinājums visiem drosmīgajiem un godprātīgajiem valsts iestāžu pārstāvjiem, kas ar saviem ikdienas lēmumiem sekmē labo pārmaiņu iestāšanos mūsu valstī. Tā mēs, viens otra atbalstīti un mudināti, kopīgi piepildīsim sapni par pārtikušu un drošu Latviju.

Šodien īpaši vēlos pateikties visiem drosmīgajiem un profesionālajiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti Ekonomisko lietu tiesas izveidē. Paldies drosmīgajiem, jo tiesiskuma nostiprināšanās pārmaiņām ir aktīvi pretojušies vecās sistēmas elementi, un bez drosmes nav iespējams pārpeldēt plašu, bangojošu upi. Paldies profesionālajiem, jo uz Ekonomisko lietu tiesas tiesnešu amata vietām tika organizēts nebijis liels konkurss Latvijas tieslietu sistēmā. Pieteicās gandrīz simts pretendentu un konkursa sīvumu raksturo skaitļi – uz vienu tiesneša amata vietu pretendēja desmit profesionāļi. Saku paldies Tiesneša amata kandidātu atlases komisijai, kas apjomīgo atlasi vadīja atbilstoši stingrākajiem tiesnešu kvalifikācijas standartiem. Paldies komandas darbā iesaistītajiem Tieslietu ministrijas līderiem, kā arī uzņēmējus pārstāvošajām organizācijām!

Tomēr īpašu paldies, kopā ar visa laba vēlējumiem, saku pašiem jaunajiem tiesnešiem – Ievai Jankovskai, Vijai Kalniņai, Ļubovai Kovaļai, Aivaram Latkovskim, Dagnijai Muceniecei, Kasparam Vecozolam un Miķelim Zumbergam. Radīšanas pūles ir beigušās, pasaulē ir nākusi Ekonomisko lietu tiesa. Mēs ar kolēģiem esam paveikuši savu daļu. Tālākais ir jūsu ziņā. Mūsu cerības par jaunu sākumu investīciju drošībai un cīņu pret korupciju un ekonomiskajiem noziegumiem tagad gulstas uz jums. Tāpēc paldies jums par drosmi, gudrību un apņēmību būt par tiem cilvēkiem, kuru vārdi un sejas raksturos pirmās frontes līnijas sardzē stāvošos tautiešus, kuri veido mūsu valsts labo pārmaiņu vēsturi. Tiesiska Latvija ir pārtikusi Latvija!