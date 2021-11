Jānis Bošs: Milzu pārmaiņu priekšā, ar jaunām iespējām...

Pasaule atrodas uz lielu pārmaiņu sliekšņa. Pandēmija ir pamatīgi satricinājusi dažādus ierastos procesus un mūsu ikdienu, kas savukārt ir pavēris durvis jaunām tehnoloģijām, produktiem un pakalpojumiem. Kā teicis Alberts Einšteins, "In the middle of difficulty lies opportunity", kas latviešu valodā aptuveni nozīmē: "Katrā problēmā ir atrodamas jaunas iespējas."

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Atskatoties uz šiem nepilnajiem diviem gadiem citādā dzīves režīmā, ir iezīmējušās arī vairākas industrijas, kurās jau sākušās lielas pārmaiņas, ko tiešā veidā izjūtu mūsu uzņēmuma, SIA "Fast Brands Latvia" (daļa no "Draugiem Group"), ikdienas darbā. Ikdienā palīdzam vairāk nekā 20 dažādiem uzņēmumiem palielināt viņu e-komercijas (tiešsaistes tirdzniecības) pārdošanas apjomus, izplešoties pasaulē lielākajā internetveikalā – "Amazon". Klientu produkti atrodami ASV, Kanādas, Japānas un Eiropas "Amazon" platformās, un, tā kā "Amazon" platforma ir atbildīga par ļoti lielu daļu no tiešsaistes tirdzniecības, tas strādā kā lielisks spogulis, kas izgaismo visus ar e-komerciju saistītos procesus, problēmas un pārmaiņas, kas mūs visus sagaida jau tuvākajos gados.

Perspektīvākās profesijas un biznesa nišas, kas būs īpaši pieprasītas

Kā pirmo minēšu e-komercijas industriju, kas strauji attīstās un ietekmē arī dažādas citas nozares. Šo divu gadu laikā e-komercija ir piedzīvojusi strauju izaugsmi. Tieši pandēmija veicināja nepieciešamību iepirkties internetā, un, kā vairāki eksperti aprēķinājuši, tas savukārt "aizveda" e-komercijas industrijas izaugsmi veselus 5 gadus uz priekšu.

Tātad: 2021. gadā e-komercijas kā industrijas apjoms, ietekme un popularitāte ir tur, kur tā atrastos tikai 2025. gadā, ja nebūtu pandēmijas. 2019. gadā tiešsaistes tirdzniecība veidoja 13,6% no visas tirdzniecības apjoma. 2021. gadā šis apjoms būs sasniedzis jau 19,5%. Tas ir iespaidīgs lēciens, kas atstājis šoka efektu arī uz vairākām ar e-komerciju saistītām industrijām.

Šī izaugsme rada interesi arī uzņēmumu vidē, kuri piedāvā aizvien vairāk dažādu pakalpojumu, kas palīdz nojaukt ierastās robežas un ļauj ikvienam izmēģināt spēkus uzņēmējdarbībā. Mūsdienu biznesa idejām lokācija ne vienmēr ir svarīga. Ir iespējams atvērt savu internetveikalu un pārdot preces klientiem visā pasaulē, sēžot ērtā krēslā savā lauku mājā vai pie baseina kādā viesnīcā Portugālē... Ar katru gadu mūsdienu tehnoloģijas un jaunākie risinājumi palīdz nojaukt iepriekš eksistējušās tirdzniecības robežas.

Jau tagad, un arī nākotnē, ikviens var kļūt par uzņēmēju un piedāvāt kādu produktu vai pakalpojumu jebkurai mērķauditorijai jebkurā valstī pasaulē. Un, kur rodas uzņēmumi, tur aug arī nepieciešamība pēc citām profesijām, kas atbalsta e-komerciju, – dizaineriem, fotogrāfiem, programmētājiem utt.

Otrā industrija, kas nonākusi krīzes situācijā, lielākoties pateicoties e-komercijas straujajai izaugsmei, ir loģistika. ASV ostas piedzīvo nepieredzētus sastrēgumus, preces ir iestrēgušas lielākajās pasaules ostās, un liela daļa cilvēku nemaz nevarēs nopirkt Ziemassvētku dāvanas, jo šīs preces tobrīd nebūs pieejamas.

Tas savukārt ķēdes reakcijā ietekmē arī Eiropas un citu reģionu tirgu. Tā ļoti vienkāršoti uz to skatoties, lielākā daļa produktu tiek ražota Ķīnā un piegādāta uz ASV. Šobrīd Ķīna saskaras ar nopietnu enerģijas krīzi, kas traucē ražotnēm strādāt pilnā režīmā. Saliekot to kopā ar loģistikas krīzi virzienā Ķīna–ASV, vairāki uzņēmēji, gan mazi, gan lieli, sāk meklēt alternatīvas, jo nevienam uzņēmumam nav izdevīgi, ka preču piegāde ierasto 4 nedēļu vietā aizņem 8 un pat vairāk nedēļu un ka papildus tam ir jāmaksā konteinera sūtīšanas piemaksas (mērāmas vairāku tūkstošu apmērā). Šī situācija gan nav tik dramatiska Eiropas uzņēmējiem, bet visa pasaule ir saistīta, un pat tas, ka daži lielie uzņēmumi sāk sūtīt preces caur Eiropu, ietekmē loģistikas industriju arī mūsu reģionā.

Šī globālā loģistikas un Ķīnas ražošanas krīze paver jaunas iespējas. Pirmā no tām – ražošanas uzņēmumi Eiropā kļūs aizvien populārāki. To esmu novērojis, arī runājot ar mūsu klientiem. Piemēram, vairāki kokapstrādes uzņēmumi sākuši saņemt piedāvājumus no globāliem uzņēmumiem citās valstīs, kas meklē jaunus ražošanas partnerus. Eiropas ražošanas uzņēmumus, kas spēs tikt galā ar pieprasījumu, sagaida ievērojama izaugsme. Līdz ar to augs arī pieprasījums pēc dažādām profesijām, kas saistītas ar ražošanu.

Ražošana un e-komercija ir cieši saistīta arī ar pašu loģistiku – lielās kurjerkompānijas jau šobrīd netiek galā ar augošo apjomu un pagarina sūtīšanas termiņus. Lai spētu apkalpot augošo pieprasījumu pēc produktu transportēšanas, loģistikas industrijā būs nepieciešams liels daudzums jaunu darbinieku: transportlīdzekļu vadītāji, operatori, projektu vadītāji utt. Piemēram, Amerikas Kravu pārvadājumu asociācijas prognozes liecina, ka nākamajā desmitgadē šajā industrijā būs nepieciešams papildus atrast vismaz 1 miljonu jaunu transportlīdzekļu vadītāju.

Bonusā ieskats pavisam citādā nākotnē – virtuālā realitāte jeb "metaverse"

Pavisam nesen, 28. oktobrī, "Facebook" paziņoja par ievērojamām uzņēmuma pārmaiņām. Sākot no mainīta nosaukuma līdz zinātniskās fantastikas cienīgiem mērķiem. Taču, analizējot šos jaunos mērķus padziļināti un sekojot līdzi "Facebook" gaitām vairāku gadu garumā, ir skaidri redzams, ka viņi pie šī jaunā koncepta ir strādājuši jau vairākus gadus, veidojuši pamatus kam lielākam, ar nosaukumu "metaverse".

Īsumā, "Facebook" uzskata, ka tā varētu būt nākamā revolucionārā izmaiņa mūsu ikdienas dzīvē, kas ir loģisks solis pēc interneta un viedtālruņu attīstības. Straujā dažādu tehnoloģiju attīstība ievērojami mainījusi mūsu ikdienas sociālo dzīvi – kā, kur, caur kādiem kanāliem un cik bieži mēs runājam ar radiem, draugiem, paziņām. Kā piedzīvojam dažādus notikumus, kā par tiem pastāstām citiem utt. Taču līdz šim visa šī interneta "socializēšanās" ir norisinājusies "caur" ekrāniem. "Meta" ("Facebook" jaunais nosaukums) piedāvā savu vīziju, ka šī socializēšanās varētu tikt pārnesta uz daudz iekļaujošāku pieredzi – paplašināto un virtuālo realitāti.

Šis ir atsevišķs temats, par kuru varētu runāt gari un detalizēti, bet ir viens būtisks aspekts, kas ir īpaši svarīgs nākotnes profesijām tepat Eiropā. Līdz ar šo grandiozo vīziju "Meta" paziņoja, ka tieši Eiropa būs viņu galvenais centrs, kur tiks būvēta komanda, kas strādās pie tā, lai šo sapni realizētu. Un tā nebūs maza komanda ar dažiem speciālistiem. "Meta" plāno algot 10 000 augsta līmeņa speciālistu Eiropā, dažādās profesijās, bet, protams, visvairāk pieprasītās būs tieši dizaineri un programmētāji.

Šis jaunais "metaverse" sapnis ir skaists. Protams, nav garantēts, ka viņiem (vai citiem) tas izdosies, un, pat ja izdosies, nav zināms, cik gadu tas aizņems. Taču viena lieta ir pietiekami skaidra – pieprasījums pēc augsti kvalificētiem profesionāļiem pieaugs aizvien straujāk, kaut vai tādēļ, lai mēģinātu uzbūvēt nākamo revolucionāro platformu. Un, ja "metaverse" kļūs par mūsu ikdienu, tas pavērs vēl nebijušas iespējas ikvienam pašreizējam uzņēmumam un arī jaunajiem uzņēmējiem, kas vēl tikai sāks savas gaitas un izmēģinās savus spēkus mūsdienu tehnoloģiski augsti attīstītajā pasaulē, kurā vairs nav nekādu robežu.