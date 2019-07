Jānis Butkevičs: Skultes LNG terminālis: vai investīcijas fosilajā enerģijā ir Latvijas ceļš?

Šī gada 29. jūnijā un 6. jūlijā četrās pašvaldībās (Ragana, Saulkrasti, Limbaži, Sēja) norisinājās sākotnējo sabiedrisko apspriešanu aplis par sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un gāzes cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei būvniecību, ko tautā pazīst kā "Skultes LNG termināli".

Sabiedrības interese par projektu ir liela, un Limbažu novada domes zālē notiekošajā apspriedē, kurā piedalījos, nepietika sēdvietu visiem interesentiem. Bija daudz jautājumu gan par skaņošanas procesu, gan par pašu projektu, tika uzsvērta neatkarīga ietekmes uz vidi (IVN) izvērtējuma nepieciešamība, paustas bažas par trokšņiem, smakām u. c. veida piesārņojumu. Limbažu novada domē notiekošajā apspriešanā jautājumu spektrs bija no "Kas notiks ar manu kūtiņu?" līdz "Kādu Latviju mēs atstāsim mūsu bērniem?". Iedzīvotāju satraukumu var saprast – atšķirībā no lietuviešiem un igauņiem, kuri LNG termināļus būvē un plāno būvēt blakus lielajām ostām un atbilstošai industriālajai infrastruktūrai, Skultes LNG paredzēts Saulkrastos – pilsētā, kas sevi pēc 25 gadiem redz kā "Baltijas reģionā starptautiski atpazīstamu kūrortu ar videi draudzīgu infrastruktūru". Saulkrastu un jo īpaši Zvejniekciema iedzīvotājiem var rasties jautājums: vai netālu no pludmales izvietots sašķidrinātās dabasgāzes pārkraušanas terminālis ar piesārņojuma riskiem tiešām palīdzēs "attīstīt Saulkrastus kā intelektuālā, veselības tūrisma un ģimeņu atpūtas tūrisma galamērķi"?

Projekta idejas virzītāju publiski paustie Skultes LNG termināļa mērķi – neatkarība no (Krievijas) dabasgāzes piegādēm un iespējami zemāka dabasgāzes cena. Analoģiski argumenti tika minēti arī, veidojot Klaipēdas LNG termināli, kurš atklāts 2014. gadā, lepni nesot vārdu "Neatkarība" ("Independence"). Kopš Klaipēdas LNG projekta pabeigšanas terminālis ieguvis bēdīgu slavu, proti, tā uzturēšanas izmaksas pārsniedz 80 miljonus EUR gadā. Par "gāzes neatkarību" Lietuvas sabiedrība un uzņēmēji maksā un turpinās maksāt "drošības komponenti", kas pēc būtības ir analogs mūsu pašu OIK.

Par "neatkarību" domā arī igauņi, turklāt – virzot pat divu LNG termināļu projektus – Tallinā un Paldiskos. Pēdējais jau bija pieteicies Eiropas Savienības fondu finansējumam 400 miljonu EUR apmērā, bet pieteikums noraidīts. Paldisku LNG termināļa projekta virzītāji ir apņēmības pilni to īstenot ar pašu līdzekļiem, plānojot investīcijas 1 miljarda EUR apmērā.

Skultes LNG termināļa projekts, salīdzinot ar kaimiņu ambiciozajiem objektiem, ierindojas "ekonomiskajā" klasē – tā kopējais investīciju apjoms lēšams vien 100–150 miljonos EUR. Viens no uzrādītajiem patiesajiem labuma guvējiem Skultes LNG termināļa projektā ir 2017. gadā ieceltais Latvijas goda konsuls Teksasā Pēteris Ragaušs (Peter A. Ragauss), kura profesionāļu sociālā tīkla "LinkedIn" profilā norādītais statuss ir "Government Relations" (jeb lobēšana), kā arī te lasāms par viņa ievērojamo pieredzi vadošos naftas kompāniju amatos.

Limbažos notiekošajā sabiedriskajā apspriešanā Skultes LNG projekta virzītāji minēja, ka jau tuvākajā laikā tiks atklāts projekta "stratēģiskais investors". Klaipēdā "stratēģiskais investors" ir sabiedrība un bizness, kas maksā "drošības komponenti". Tallinā LNG projekta virzītājs ir "Liwathon E.O.S.", kura īpašnieki reģistrēti Abū Dabī. Visticamāk, Skultes LNG projektā stratēģiskais partneris varētu būt kāda ASV fosilo energoresursu kompānija, kura projekta virzītāju minēto cēlo mērķu vārdā labprāt būtu gatava nākt uz Latviju.

No Skultes LNG projekta virzītāju puses apspriešanā pausts viedoklis, ka paredzamais projekta atpelnīšanās periods ir ne mazāk kā 11 gadi. Tātad projekts varētu "iziet pa nullēm" ap 2030.–2040. gadu, un, lai cik ideālistiski neskanētu publiski paustie projekta mērķi, "iziešana pa nullēm", visticamāk, nav projekta īstenotāju finansiālais mērķis. Attiecīgi mēs lielā mērā visu šo laiku būtu uz investoru LNG "adatas", jo investīcijas (100–150 miljoni EUR) ir jāatpelna, īpaši, ja terminālis iegūst "nacionālas nozīmes" objekta statusu.

Vai mēs būsim ieguvēji no investīcijām jaunā fosilās enerģijas infrastruktūras projektā? Vairāki simti apkārtējo novadu iedzīvotāju, kuri parakstījušies "pret" projekta virzību, tā nedomā, galvenokārt paužot bažas par ietekmi uz vidi. Cerams, ka objektīvu atbildi uz visām bažām sniegs neatkarīgs ietekmes uz vidi izvērtējums, ko pasūtījušas publiskās institūcijas.

Vai mēs būsim ieinteresēti iet skandināvu ceļu un veidot tādu enerģētikas politiku, kas būtiski mazinātu mūsu atkarību no fosilajiem energoresursiem, piemēram, atbalstot vēja parku izveidi, ja paralēli atbalstām daudzu desmitu miljonu eiro investīcijas fosilo energoresursu infrastruktūrā? Ir skaidrs, ka tuvākajās desmitgadēs pilnībā atbrīvoties no dabasgāzes patēriņa mēs nevarēsim, bet nedomāju, ka publiskajam sektoram būtu jāveicina daudzmiljonu investīcijas jaunos videi nedraudzīgu energoresursu projektos, kad pasaule iet pretējā virzienā.

Paturot prātā vides piesārņojuma riskus, rodas jautājums – vai mēs varam iegūt neatkarību no Krievijas dabasgāzes un iespējami zemāku cenu gāzei, nebūvējot gāzes termināli "Baltijas reģionā starptautiski atpazīstamā kūrortā"? Atbilde ir apstiprinoša. Vienkāršākais risinājums – izmantot pašreizējās Klaipēdas LNG termināļa iespējas, kurš importē dabas gāzi no Norvēģijas. Starptautiskais konsultāciju uzņēmums "Poyry" 2018. gada aprīlī prezentēja aprēķinus, norādot, ka Latvijas ikgadējais finansiālais ieguvums, iepērkot gāzi no Klaipēdas LNG, būtu 10–35 miljoni EUR, salīdzinājumam – Igaunijai tie ir 5 līdz 15 miljoni EUR.

Tāpat mediji ziņoja, ka šī gada jūnijā pabeigta Eiropas Savienības līdzfinansētā "Balticconnector" gāzes vada izbūve starp Somiju un Igauniju (Paldiski), kā mērķis ir nodrošināt piegādes alternatīvas un mazināt gāzes cenas un kas paredz iespēju izveidot vienotu reģionālo infrastruktūru, aptverot arī Latviju. Paredzēts, ka jau nākamgad dabasgāze starp Somiju, Igauniju un Latviju cirkulēs bez papildu izmaksām. Un tad vēl minētie LNG termināļu projekti tepat kaimiņos Tallinā un Paldiskos.

Alternatīvas gāzes neatkarībai un zemākām gāzes cenām ir jau šobrīd, un to skaits nākotnē palielināsies. Jautājums, vai vēlamies izmantot pašreizējās un nākotnes iespējas, gūstot no tām labumu sadarbībā, vai īstenosim latviešiem tipisko "viensētnieku" politiku, ļaujot atsevišķiem indivīdiem tādējādi pelnīt, riskējot ar mūsu jūras piekrastes vides infrastruktūru.