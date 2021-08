Jānis Dombrava: Vai kādam ir 10 000 eiro, ko samaksāt noziedzniekiem?

10 000 eiro – summa, kura retajam ir noglabāta bankas kontā, bet tā ir vidējā cena, ko pseidobēgļi no Irākas u. c. Tuvo Austrumu un Āfrikas valstīm samaksā kontrabandistiem, kuri caur Baltkrieviju nogādā cilvēkus Latvijā, Lietuvā un Polijā. Pieticīgi aprēķini ļauj saprast, ka Baltkrievija ar cilvēku kontrabandu ir varējusi nopelnīt summu, kura pārsniedz 10 miljonus eiro. Šīs summas augtu līdz vairākiem simtiem miljonu eiro un nelegālo imigrantu skaits strauji sasniegtu vairākus desmitus tūkstošu, ja nebūtu izlēmīga politika no Polijas, Lietuvas un Latvijas, kā arī sekmīgs darbs no atbildīgo dienestu puses.

Šajā gadījumā es vēlos īpaši izcelt spēju vienoties un panākt Latvijas interesēm vislabāko risinājumu. Pasaules mērogā nevienam neinteresē, ko vienā vai otrā jautājumā domā pozīcija/opozīcija, Nacionālā apvienība vai "Attīstībai/Par!". Būtiska ir valsts kopējā pozīcija. Nenācās viegli saskaņot dažādu politisko spēku viedokļus, bet gala rezultātā visi saprata, ka šajā gadījumā runa ir par Latvijas drošību hibrīdapdraudējuma situācijā.

Tā rezultātā visas partijas spēja vienoties par ļoti stingru pozīciju – Latvija sargās savas robežas un neuzņems nelegālos imigrantus. Tie, kuri mēģinās nelegāli šķērsot mūsu valsts robežu, tiks atspiesti atpakaļ. Lai to paveiktu, robežsardzei tika piešķirtas plašas pilnvaras, un tā lieliski tiek galā ar šo uzdevumu.

Ir jāsaprot, ka šis nav pašsaprotams lēmums mūsdienu neoliberālajā Eiropā, kur dažādās institūcijās valda uzskats, ka Eiropas valstīm ir pienākums rūpēties par katru imigrantu neatkarīgi no tā, vai tas ir reāls kara bēglis, kurš ieceļo no kaimiņvalsts, vai laimes meklētājs, kurš apzināti pārkāpj Eiropas valstu likumus. Latvija tā neuzskata. Skaidrs, ka mums palīdzība būtu jāsniedz bēgļiem no kaimiņvalstīm, ja valstī būtu, piemēram, izcēlies karš, tomēr pie mūsu robežām nonāk ārzemnieki, kuri ir samaksājuši lielu naudu kontrabandistiem, saņēmuši Baltkrievijas vīzu, atlidojuši uz Baltkrieviju vai Krieviju ar lidmašīnu un tālāk centušies nelegāli šķērsot Eiropas valstu robežas. Šādas personas nav jāielaiž Latvijā! Neviens, izņemot šo personu alkatību, nelika viņiem šādi rīkoties.

Jāatzīmē, ka nereti šo personu cilvēktiesības tiek liktas augstāk par Eiropas Savienības dalībvalstu iedzīvotāju cilvēktiesībām. Eiropas valstu pilsoņu ģimenēm var sniegt simbolisku sociālo atbalstu, var izlikt no mājokļa par laikā nenomaksātu rēķinu un paredzēt, ka pašiem ir jāapmaksā viss, kas ir saistīts ar bērnu izglītību, bet vienlaikus netiek pat pieļauta iespēja, ka imigrantam, kurš nekad nav maksājis nodokļus attiecīgajai valstij, nebūtu nodrošināma valsts apmaksāta mājvieta, izglītības iespējas un dāsni sociālie pabalsti.

Baltkrievija bija pamanījusi šo vājību un ar dažādām metodēm centās veicināt aktīvu cilvēku kontrabandu no Tuvajiem Austrumiem caur Baltkrieviju uz Eiropas Savienību. Tomēr viņi sastapās ar pretdarbību, kā rezultātā viņiem ne tikai bija jāsastopas ar imigrantu neapmierinātību, kuri nesaņēma solīto pakalpojumu – iespēju ieceļot Eiropas Savienībā, bet Baltkrievijai vajadzēja izvietot savus drošības spēkus, lai tie dzītu Baltkrievijas vīzu saņēmušos "tūristus" Eiropas virzienā.

Diemžēl šajā hibrīdkara situācijā notiek arī aktīva informatīvā kampaņa, kura tiek vērsta pret Latviju, Lietuvu un Poliju. Dzirdīgas ausis tā ir atradusi starptautisko institūciju un pašmāju noderīgajos... izpalīgos. Šīs organizācijas sarežģītā brīdī darbojas pret Latviju austrumu kaimiņvalsts interesēs. Tas ir ļoti negatīvi un bīstami, ka šādā saspringtā brīdī, kad ir migrantu krīze uz robežām, kad Krievijas/Baltkrievijas bruņotie spēki pievelk savus spēkus mūsu pierobežā, mums ir jāsastopas ar aktīvu pretdarbību valsts iekšienē. Varu izteikt atzinību Aizsardzības un Iekšlietu ministrijai, kā arī bruņotajiem spēkiem, robežsardzei un policijai, kas, neskatoties uz iekšējiem un ārējiem mēģinājumiem vājināt mūsu valsti, rīkojas atbilstoši vienotajai pozīcijai un nodrošina mūsu robežu drošību.

Jau iepriekšējā migrācijas krīzē bija skaidrs, ka mobilitātes pieaugums pasaules mērogā var novest pie bezprecedenta cilvēku pārvietošanās no vienas valsts uz citu. Piemēram, ja tikai 1% Indijas iedzīvotāju caur Latviju izdomātu ieceļot Eiropā, tad tie būtu "nieka" 14 miljoni indiešu, kas stāvētu pie mūsu robežām. Tie nav tukši draudi, tā kļūst par ticamu realitāti, ja mums nedraudzīga kaimiņvalsts sāk organizēt šādu cilvēku pārvietošanu. Šādu nākotni mēs nevēlamies, tāpēc arī turpmāk ir jānodrošina stingra Latvijas pozīcija imigrācijas jautājumā – mūsu robežas ir un būs slēgtas nelegālajiem imigrantiem!